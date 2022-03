Dossenheim, Rhein-Neckar-Kreis: 70-Jährige aus Dossenheim vermisst – Wer kann Hinweise geben?

Dossenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Die 70-jährige Elisabeth K. aus

Dossenheim wird seit Mittwoch vermisst. Seit Verlassen ihrer Wohnung ist sie

unbekannten Aufenthalts. Elisabeth K. befindet sich in einer psychischen

Ausnahmesituation – es ist daher nicht auszuschließen, dass sie sich in

hilfloser Lage befindet.

Die Vermisste ist mit ihrem Pkw, einem weißen Suzuki SX 4, mit Heidelberger

Zulassung unterwegs.

Ein Lichtbild der Vermissten ist im Fahndungsportal der Polizei

Baden-Württemberg unter folgenden Link abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/dossenheim-vermisstenfahndung/

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Fahndung nach der Vermissten

aufgenommen. Eine Überprüfung aller bekannten Hinwendungsorte der Vermissten

sowie eine sofort eingeleitete Fahndung führte bislang nicht zu deren Auffinden.

Hinweise werden bei jeder Polizeidienststelle oder dem Polizei-Notruf unter 110,

sowie der Kriminalpolizei unter 0621 174-4444 entgegengenommen.

Schlierbach, Rhein-Neckar-Kreis: Trickbetrüger erbeuten Bargeld und Wertgegenstände; Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Schlierbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bereits seit Wochen treiben unbekannte

Trickbetrüger wieder ihr Unwesen in der Metropolregion Rhein-Neckar und

versuchen mit unterschiedlichen Betrugsmaschen und durch sogenannte

„Schockanrufe“ potentielle Opfer um ihr Erspartes zu bringen.

Den Betrug zu spät erkannt, hat am Mittwoch ein über 80-Jähriger aus

Schlierbach. Gegen 13:30 Uhr erhielt der Mann einen dieser besagten

„Schockanrufe“. Am Telefon meldete sich eine männliche Person, welche sich

wiederum als Polizeibeamter vorstellte. Angeblich habe die Tochter des über

80-Jährigen einen schweren Verkehrsunfall verursacht und würde nun einer

Haftstrafe entgegensehen. Lediglich durch die sofortige Bezahlung eines hohen

Bargeldbetrags könne er die Strafe noch abwenden. Der über 80-Jährige, der von

dem Trickbetrüger über mehrere Stunden hinweg durch geschickte Gesprächsführung

unter Druck gesetzt wurde, suchte schließlich ein Geldinstitut auf. Dort hob er

dann einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag von seinem Konto ab. Im

Anschluss fuhr er nach Hause und suchte weitere Wertgegenstände zusammen. Auf

Anweisung des Trickbetrügers hin fuhr der über 80-Jährige schließlich in die

Augustaanlage nach Mannheim. Auf offener Straße, in Höhe der Hausnummer 23,

übergab der Mann gegen 17:00 Uhr einer ihm unbekannten Frau das Bargeld sowie

die Wertgegenstände. Die Trickbetrügerin flüchtete im Anschluss in unbekannte

Richtung.

Kurz darauf teilte der „Falsche Polizeibeamte“ dem über 80-Jährigen per Telefon

mit, dass die Haftstrafe abgewendet und die Tochter entlassen wurde. Der Mann

fuhr daraufhin an die ihm bekannte Wohnanschrift seiner Tochter. Dort stellte er

nach einem kurzen Gespräch mit ihr fest, dass diese gar keinen Verkehrsunfall

verursacht hatte und er Opfer einer Betrugsstraftat geworden war. Er informierte

sofort die Polizei und erstattete Strafanzeige. Die Höhe des entstandenen

Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Eine Personenbeschreibung der Trickbetrügerin liegt bislang nicht vor. Das

Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren

Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die insbesondere zu den folgenden

Fragestellungen Hinweise geben können:

Wer hat am Mittwoch gegen 17:00 Uhr die Übergabe zwischen der

Trickbetrügerin und dem über 80-jährigen Mann beobachten können?

Trickbetrügerin und dem über 80-jährigen Mann beobachten können? Wer kann Angaben zu der gesuchten Trickbetrügerin und/oder deren

Fluchtrichtung machen?

Für Hinweise im vorliegenden Fall nutzen Sie bitte das kriminalpolizeiliche

Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444

Wenn Sie selbst Opfer einer Betrugsstraftat geworden sind, dann kontaktieren Sie

bitte die für Sie örtlich zuständige Polizeidienststelle. Die entsprechende

Dienststelle finden Sie unter: https://www.polizei-bw.de/dienststellenfinder/

In dringenden Fällen wählen Sie bitte den Polizeinotruf, Tel.: 110

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter versucht Kind Rucksack zu entwenden; Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwoch gegen 15:40 Uhr liefen zwei

Kinder die Ziegelstraße in Richtung Ringstraße entlang, als in Höhe der

Hausnummer 30 ein bislang unbekannter Mann versuchte, einem der Kinder den

mitgeführten Rucksack zu entwenden. Als das Kind den Rucksack daraufhin

festhielt und damit drohte, die Polizei zu verständigen, ließ der Unbekannte von

seinem Vorhaben ab und flüchtete mit seinem Fahrrad in Richtung Rosenweg.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 170 bis 180 cm groß, schlanke Statur, dunkler Hautton, kurzes

schwarzes Haar, Oberlippenbart, langes orangefarbenes Oberteil, blaue Jeans. Er

soll zudem mit einem grünen Fahrrad unterwegs gewesen sein und eine Ikea-Tasche

über seiner Schulter getragen haben.

Der Polizeiposten Walldorf hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem bislang unbekannten Mann und dessen

weiterer Fluchtrichtung geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Tel.:

06227 8419990 zu melden.

Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter gibt sich als Hospiz-Mitarbeiter aus und erbeutet Bargeld – Geschädigte gesucht!

Eberbach (ots) – Bereits am 22.02.2022 trat ein bislang unbekannter Täter

erstmalig im Bereich Eberbach in Erscheinung, indem er sich als Angestellter

eines Kinderhospizes ausgab und vermeintliche Geldspenden einsammelte. Der

Unbekannte klingelte hierzu an mehreren Haustüren und betrog die Geschädigten

unter dem Vorwand um Bargeld. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht

geklärt. Das Polizeirevier Eberbach sucht nun weitere Geschädigte, die ebenfalls

um eine Geldspende gebeten wurden und bittet diese, sich unter der Telefonnummer

06271/9210-0 zu melden.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit beträchtlichem Sachschaden

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine leichtverletzte Person und

erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen

in Hockenheim. Eine 37-jährige Frau war gegen 9.30 Uhr mit ihrem Mercedes auf

der Reilinger Straße unterwegs. Aus unbekannten Gründen verlor sie die Kontrolle

über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte schließlich gegen einen

neben der Fahrbahn stehenden Baum. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu

und wurde zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der

Mercedes der Frau wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Der Sachschaden wird auf rund 70.000 Euro geschätzt.

Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Diebstähle aus Pkw – Festnahme

Sandhausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein Zeuge wurde am Mittwochabend um

22:15 Uhr auf Geräusche im Tannenweg aufmerksam und beobachtete gleich darauf

zwei junge Männer, die sich an einem geparkten Pkw zu schaffen machten. Die

alarmierten Beamten des Polizeireviers Wiesloch stellten am Tatort fest, dass

der betroffene Pkw offenbar nicht verschlossen war und die flüchtigen Täter

dieses nach Wertgegenständen durchsucht hatten. Bei der anschließenden Fahndung

wurden die Uniformierten auf einen 16-Jährigen aufmerksam. Dieser trug einen

Laptop bei sich, dessen Herkunft er allerdings nicht plausibel erklären konnte.

Offenbar hatte der junge Mann diesen zuvor aus einem ebenfalls unverschlossenen

Pkw entwendet. Er wurde festgenommen.

Noch während die Beamten vor Ort eingesetzt waren, kamen weitere Zeugen auf

diese zu. Diese beobachteten kurz zuvor junge Männer, die in der

Gottlieb-Daimler-Straße das Innere eines Pkw durchsuchten und daraus Gegenstände

entnahmen. Bei der anschließenden Verfolgung gelang es den Zeugen einen

22-Jährigen bis festzuhalten. Auch er wurde von Beamten festgenommen.

Der 15- und 22-Jährige gelangen nun wegen Diebstahls zur Anzeige. Wie viel Beute

diese machten, ist bislang Ermittlungssache. Ebenso ob ein oder mehrere Mittäter

beteiligt waren, denen die Flucht gelang. In diesem Zusammenhang sucht das

Polizeirevier Wiesloch nach weiteren Zeugen, die ebenfalls Verdächtiges

beobachtet haben oder aus deren Pkw möglicherweise ebenfalls Gegenstände

entwendet wurden. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 06222 57090 zu melden.