Heidelberg-Kirchheim: 51-jährige Joggerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Heidelberg-Kirchheim (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in

Kirchheim erlitt eine 51-jährige Joggerin schwere Verletzungen. Die 51-Jährige

joggte gegen 6.30 Uhr entlang der Pleikartsförster Straße in Richtung

Pfaffengrund. Als sie die Speyerer Straße an der dortigen Fußgängerampel bei

Rotlicht in raschem Tempo überquerte, wurde sie von einer 23-jährigen

VW-Fahrerin erfasst. Die Joggerin stürzte auf die Motorhaube, schlug mit dem

Kopf auf die Windschutzscheibe und fiel schließlich auf die Fahrbahn. Sie erlitt

dabei schwere Kopfverletzungen und mehrere Knochenbrüche. Sie wurde nach

notärztlicher Erstversorgung zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Nach

Auskunft der behandelnden Ärzte befindet sich die Frau in kritischem Zustand.

Der VW der 23-Jährigen war infolge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und

musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.