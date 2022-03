Darmstadt-Dieburg

Pfungstadt: Mülltonnenbrand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Pfungstadt (ots) – Der Brand von mehreren Mülltonnen bei einem Mehrfamilienhaus

in der Nahestraße rief in der Nacht zum Donnerstag (31.3.) die Feuerwehr und

Polizei auf den Plan. Gegen 4.45 Uhr alarmierten Nachbarn die Einsatzkräfte,

woraufhin sich diese umgehend zum Brandort begaben. Die Feuerwehr Pfungstadt

konnte die vier brennenden Mülltonnen schnell löschen und ein weiteres

Ausbreiten verhindern. Insgesamt wird der Schaden auf circa 500 Euro geschätzt.

Wie es zum Brand kam, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Wer in

diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat oder andere sachdienliche

Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 10 in

Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Groß-Gerau

Unfallflucht durch Radfahrer – Zeugen gesucht

Am 31.03., ca. 09.30 Uhr, ereignete sich auf dem Fuß- und Radweg zwischen Mörfelden und Walldorf in Höhe der Bertha-von-Suttner-Schule ein Verkehrsunfall, bei dem ein bisher unbekannter männlicher Radfahrer eine Schülerin anfuhr und leicht verletzte. Der Radfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, der Vorfall wurde bei der Polizei erst im Nachhinein angezeigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

Polizei sucht Unfallzeugen

Am Fr., 25.03., 17.20 Uhr, kam es in Walldorf an der Einmündung An den Sportplätzen/Okrifteler Str. zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Die Polizei sucht dazu Zeugen des Unfalls, Meldungen bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

Mörfelden-Walldorf: Sattelauflieger gestohlen (HP-BS 250)

Ein im Hessenring abgestellter Sattelauflieger der Marke Schmitz Cargobull samt weißem Kastenaufbau und Kühlaggregat, wurde in der Zeit zwischen Freitag (25.03.) und Montag (28.03.) von Unbekannten gestohlen. An dem Anhänger im Wert von rund 25.000 Euro befindet sich das amtliche Kennzeichen HP-BS 250.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verbleib des gestohlenen Sattelaufliegers geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Riedstadt-Wolfskehlen: Einbrecher erbeuten Kasse

In die Räume einer Metzgerei am Birkenhof brachen Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag (31.03.) ein. Die Täter verschafften sich zunächst durch ein Fenster Zugang in das Gebäude und ließen im Verkaufsraum anschließend unter anderem eine Kasse samt darin befindlichem Geld mitgehen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750 zu melden.

Polizei sucht Unfallzeugen

Am Di., 29.03., 13.45 Uhr, ereignete sich in der Ringstraße in Mörfelden ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kind mit Fahrrad. Die Polizei sucht hierzu Zeugen des Unfalls, die sachdienliche Angaben machen können. Meldungen bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.