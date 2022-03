Betrüger nutzen Messenger-Dienst,

Wiesbaden, 28.03.2022 bis 30.03.2022,

(pl)In dieser Woche haben Betrüger über einen weit verbreiteten Messengerdienst

auf dem Smartphone Kontakt zu mindestens drei Personen aus Wiesbaden aufgenommen

und versucht Bargeld zu ergaunern. „Hallo Mama, mein Handy ist kaputt. Das ist

meine neue Nummer“. So oder so ähnlich beginnen die betrügerischen Nachrichten,

versandt von einer unbekannten Nummer über den Messengerdienst. Die Betrüger

nutzen die Kurznachrichten, um ihre Opfer im Namen von Töchtern, Söhnen und

Enkeln zu Geldüberweisungen zu bewegen. Der Gedanke an die eigene Tochter oder

den Sohn lässt viele Empfänger trotz der unbekannten Absender-Nummer antworten.

Wie beim klassischen Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit

einer namenlosen Anfrage. Dann spinnen sie ihre Geschichte fort. Die Kriminellen

bitten im Namen einer Tochter, eines Sohnes oder eines anderen

Familienmitglieds, die neue Nummer zu speichern und erklären, dass sie dringend

Geld benötigen würden, da auf ihrem derzeitigen Handy kein Online-Banking

möglich sei. Sie bitten daher, einen Geldbetrag für sie zu überweisen. Es sei

sehr dringend. In einem Fall reagierte der von den Betrügern Angeschriebene

genau richtig, indem er mit seinem tatsächlichen Sohn Kontakt aufnahm und somit

der versuchte Betrug direkt aufflog. Zwei Wiesbadenerinnen überwiesen jedoch das

geforderte Geld im Glauben daran, mit dem eigenen Kind zu kommunizieren. Eine

der beiden wurde dann aber einen Tag später misstrauisch und holte sich den

gezahlten Betrag über ihre Bank wieder zurück.

Die Polizei appelliert bei solchen Nachrichten äußerst sensibel zu reagieren und

sich nicht zu übereilten Geldüberweisungen überreden zu lassen. Sollte Ihnen

eine Rufnummer nicht bekannt vorkommen, antworten Sie nicht und blockieren Sie

diese. Seien Sie misstrauisch, sollte Ihnen der angebliche Verwandte von einer

„neuen Rufnummer“ berichten, klären Sie dies erst bei weiteren Verwandten ab. Im

Zweifel sollte die Polizei verständigt werden. Darüber hinaus wird in den

meisten Fällen eine persönliche Rückversicherung bei den tatsächlichen

Verwandten oder Freunden Klarheit bringen.

Mit der Faust ins Gesicht geschlagen, Wiesbaden-Schierstein, Saarstraße,

30.03.2022, 15.20 Uhr,

(pl)In der Saarstraße in Schierstein wurde am Mittwochnachmittag ein 20-jähriger

Mann durch einen Schlag ins Gesicht verletzt. Nach Angaben des 20-Jährigen sei

er gegen 15.20 Uhr von einem etwa 40-45 Jahre alten Mann mit der Faust ins

Gesicht geschlagen worden. Hierdurch erlitt der Geschädigte eine

Nasenverletzung. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls sowie Personen,

welche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier in

Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 in Verbindung zu setzen.

Geldbörse im Visier von Autoaufbrechern, Wiesbaden-Schierstein,

Schneebergstraße, 29.03.2022, 20.00 Uhr bis 30.03.2022, 16.20 Uhr,

(pl)Zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag musste eine Autofahrerin in

Schierstein leider die Erfahrung machen, dass Wertgegenstände besser nicht im

geparkten Auto zurückgelassen werden sollten. Die Geschädigte hatte ihren grauen

Peugeot in der Schneebergstraße abgestellt und die Geldbörse in der

Mittelkonsole des Wagens belassen. Am Mittwochnachmittag musste sie dann

feststellen, dass Autoaufbrecher ihr Fahrzeug auf unbekannte Weise geöffnet und

die im Fahrzeug liegende Geldbörse entwendet hatten. Hinweise nimmt das 5.

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

Fußgängerin bei Unfall auf Tankstellengelände leicht verletzt und beleidigt –

Autofahrer flüchtig, Wiesbaden, Schiersteiner Straße, Kreuzung 2. Ring,

30.03.2022, 23.00 Uhr,

(pl)Am Mittwochabend wurde eine 49-jährige Fußgängerin auf einem

Tankstellengelände in der Schiersteiner Straße bei einem Verkehrsunfall leicht

verletzt und anschließend noch von dem verursachenden Autofahrer beleidigt. Die

Geschädigte war gegen 23.00 Uhr zu Fuß auf dem Tankstellengelände unterwegs, als

sie von einem schwarzen Mercedes touchiert wurde und einen schnellen Schritt zur

Seite machen musste, um weitere Folgen zu verhindern. Anschließend sei der

Autofahrer aus dem Fahrzeug ausgestiegen, habe die 49-Jährige beleidigt und sei

dann mit seinem Auto davongefahren. Der Fahrer des schwarzen Mercedes wird als

etwa 30-40 Jahre alt, ca. 1,85 Meter groß mit einem Dreitagebart und kurzen

Haaren beschrieben. Getragen habe er eine orangefarbene Daunenjacke mit Kapuze.

Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340

entgegen.

Kontrollen „Sicheres Wiesbaden“,

Stadtgebiet Wiesbaden, 30.03.2022, 14.00 Uhr bis 21.00 Uhr

(pl)Am Donnerstag waren Beamtinnen und Beamte der Wiesbadener Polizei mit

Unterstützung der Hessischen Bereitschaftspolizei ab dem frühen Nachmittag bis

in die Abendstunden im Rahmen des Programms „Sicheres Wiesbaden“ in der

Innenstadt unterwegs. Bei einer in einem Bistro in der Wellritzstraße

durchgeführten Kontrolle wurde zum einen ein Einhandmesser sichergestellt und

zum anderen ein Verstoß gegen die geltenden Corona-Verordnungen festgestellt.

Eine in einem Bistro in der Gneisenaustraße durchgeführte Kontrolle hatte am

Nachmittag eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen eines Corona-Verstoßes zur

Folge. Bei einer weiteren Kontrolle in einer Bar in der Blücherstraße waren am

frühen Abend keine Corona-Verstöße festzustellen. Eine anwesende Person hatte

jedoch eine geringe Menge Betäubungsmittel bei sich. Dies führte zu einer

Sicherstellung und einer entsprechenden Strafanzeige. Beim Eintreffen der

Polizeikräfte gegen 20.30 Uhr im Schelmengraben am ehemaligen Einkaufszentrum,

ergriffen mehrere Personen zunächst die Flucht. Nach einer kurzen Nacheile

konnten vier Personen einer Kontrolle unterzogen werden. Eine Person versuchte

sich weiterhin der Kontrolle durch Flucht zu entziehen, sodass ihr kurzzeitig

Handfesseln angelegt werden mussten. Bei einer der kontrollierten Personen,

einem 15-jährigen Jugendlichen, konnten Betäubungsmittel und eine Feinwaage

aufgefunden werden. Ihn erwartet nun auch eine Strafanzeige.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Weiterer Zeugenaufruf nach Fahrzeugbränden in Bad

Schwalbach, Bad Schwalbach, Kirchstraße, 30.03.2022, 00.20 Uhr

(pl)Nachdem es in der Nacht zum Mittwoch in der Kirchstraße in Bad Schwalbach

zum Brand von drei Fahrzeugen kam, wendet sich die Wiesbadener Kriminalpolizei

nun mit einem weiteren Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit. Wie bereits

berichtet, gerieten in der Nacht sowohl ein Opel als auch ein mehrere Meter

entfernter Lkw in Brand. Der brennende Lkw fing an zu rollen und stieß gegen

einen geparkten Lieferwagen, der dann ebenfalls Feuer fing. Durch die starke

Hitzeentwicklung wurde die Fassade des Amtsgerichts Bad Schwalbach ebenfalls in

Mitleidenschaft gezogen. Nach den bisherigen Brandursachenermittlungen geht die

Kriminalpolizei von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Ersten

Zeugenhinweisen zufolge soll unmittelbar vor dem Brandgeschehen eine Gruppe

Jugendlicher an der Tatörtlichkeit gesehen worden sein. Die Jugendlichen oder

aber Personen, die Hinweise zu der Gruppe geben können, werden gebeten sich bei

der Kriminalpolizei zu melden. Darüber hinaus suchen die Ermittler weiter nach

Personen, die verdächtige Beobachtungen in der Nacht des Brandes gemacht haben.

Hinweise werden unter der Telefonnummer (0611) 345-3333 entgegengenommen.

Autoaufbrecher erbeuten Handtaschen,

Taunusstein-Wehen, Watzhahner Straße, 30.03.2022, 14.55 Uhr bis 15.20 Uhr,

(pl)Am Mittwochnachmittag wurde in Taunusstein-Wehen innerhalb von nur wenigen

Minuten ein geparkter Opel von Autoaufbrechern angegangen. Der betroffene Pkw

wurde zwischen 14.55 Uhr und 15.20 Uhr in der Watzhahner Straße abgestellt und

zwei Handtaschen im Fahrzeug zurückgelassen. Die Täter nutzen die Gelegenheit,

schlugen ein Seitenfenster des Wagens ein und schnappten sich die beiden

Handtaschen mit den darin befindlichen Wertsachen. Hinweise nimmt die Bad

Schwalbacher Polizei unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Katalysator abmontiert und gestohlen, Idstein, Hertastraße, 25.03.2022, 11.30

Uhr bis 30.03.2022, 10.00 Uhr,

(pl)Diebe hatten es zwischen vergangenen Freitag und Mittwochvormittag in der

Hertastraße in Idstein auf den Katalysator eines dort abgestellten Opel Astra

abgesehen. Die Täter montierten den Katalysator des betroffenen Fahrzeugs ab und

ergriffen anschließend damit unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt die Polizei in

Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Während der Fahrt mit Waffe gedroht, Niedernhausen,

Bundesautobahn 3, Mittwoch, 30.03.2022, 17:00 Uhr

(wie) Am Mittwochnachmittag bedrohte ein Autofahrer auf der A 3 bei

Niedernhausen einen anderen mit einer Waffe. Ein 29-Jähriger befuhr mit einem

BMW die A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt. Vor ihm fuhr ein 52-Jähriger mit seinem

Jeep auf dem linken von drei Fahrstreifen. Der Jeep blieb durchgehend auf dem

linken Fahrstreifen und lies niemanden überholen, teilweise soll er absichtlich

das Überholen verhindert haben. Als der BMW schließlich in der Nähe von

Niedernhausen überholen konnte, soll der 52-Jährige mehrfach eine Schusswaffe

auf den BMW gerichtet und gestikuliert haben. Der 29-Jährige brachte daraufhin

Distanz zwischen sich und den Jeep und wählte den Notruf. Die Autobahnpolizei

löste eine Fahndung nach dem Jeep aus und dieser konnte schließlich in der Nähe

des Frankfurter Flughafens angehalten und von mehreren Streifen kontrolliert

werden. Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Beamten die Waffe und stellten

diese sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und einer deutlichen

Ansprache von der Polizei durfte der 52-Jährige seine Fahrt fortsetzen.