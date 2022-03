Versuchter Betrug mittels „WhatsApp“-Messenger; Polizei gibt Tipps

Am gestrigen Mittwoch ist eine 78-jährige Frau aus Eschwege zwischen 13.50 Uhr und 17.30 Uhr mehrfach von unbekannten Betrügern über die Messenger-Plattform „WhatsApp“ kontaktiert worden. Die Betrüger gaben sich als Sohn der Frau aus und kamen, wie in dieser Betrugsmasche üblich, mit dem Hinweis, dass es sich bei dem fremden Kontakt um die „neue Handynummer“ des Sohnes handeln würde. Im weiteren Verlauf der Chat-Konversation wollten die Betrüger die Frau dazu bringen, einen Geldbetrag von knapp 1500 Euro auf ein ausländisches Konto zu überweisen. Darauf ging das Opfer dann aber letztlich nicht ein.

Vorgehensweise

Die Vorgehensweise der Täter ähnelt denen des Enkeltricks unter Nutzung der Messenger-Diensten. In einer ersten Textnachricht stellt man sich als enger Verwandter (in der Regel Sohn oder Tochter) vor und erklärt dabei, dass man eine neue Handynummer habe, da das alte Handy kaputt sei. In der Folge kommt dann in der Regel eine Geschichte über eine finanzielle Notlage, wobei die geforderten Beträge meistens im vierstelligen Bereich liegen. Im Gegensatz zum Enkeltrick wird das Geld nicht von einem Unbekannte abgeholt, sondern überwiesen.

Tipps der Polizei

Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab Fragen Sie bei den Ihnen bekannten Personen (Tochter/ Sohn)

unter der alten bekannten Nummer nach Seien Sie grundsätzlich misstrauisch gegenüber Geldforderungen

egal, ob per Post, per E-Mail, Telefon oder Messenger-Dienste Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihrer

Nachrichtendienste Informieren Sie Ihre (älteren) Angehörigen über die

Unbekannte klauen Quad; Polizei sucht Zeugen

In der Straße „Klosterfreiheit“ in Meißner-Germeorde haben Unbekannte ein gelbes Quad (Marke: Her Chee Industrial Co. Ltd; Modell ATV 50) geklaut, welches in einer Hofeinfahrt abgestellt war. Das Fahrzeug ist zwischen Dienstagabend 19.00 Uhr und Mittwochmorgen 09.00 Uhr abhandengekommen und hat noch einen Wert von 100 Euro. Gegen 04.00 Uhr sind die Besitzer noch durch das Bellen ihres Hundes kurzzeitig aufschreckt worden, maßen dem zunächst aber keine Bedeutung zu. Eventuell könnte diese Wahrnehmung aber mit dem Diebstahl in Zusammenhang stehen. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht; Schaden 1000 Euro

Auf dem Parkplatz des Eschweger Krankenhauses in der Elsa-Brändström-Straße soll sich gestern Mittag gegen 12.07 Uhr ein Unfallgeschehen ereignet haben, wonach ein 78-jähriger Autofahrer aus Treffurt beim Ausparken den Wagen einer 61-Jährigen aus Weißenborn beschädigt haben soll. Bevor der Verursacher den Parkplatz verließ, waren offenbar noch Zeugen an den Verursacher herangetreten und hatten diesen auf den Vorfall aufmerksam gemacht, letztlich entfernte sich der Mann trotzdem, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Vorfall wurde bei der Eschweger Polizei daraufhin zur Anzeige gebracht, die nun Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen hat. Der entstandene Unfallschaden wird mit 1000 Euro angegeben.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfallflucht; Schaden 1000 Euro

Ebenfalls zu einer Unfallflucht kam es am Dienstagabend gegen 21.05 Uhr in der Walburger Straße in Witzenhausen. Zeugen hatten hier beobachtet, wie eine 61-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen von der Mühlstraße kommend nach rechts in Walburger Straße eingebogen war und dabei einen parkenden Pkw beschädigt hatte. Im Anschluss hatte sich die Verursacherin dann unerlaubt entfernt. Aufgrund der Zeugenhinweise brachte die Besitzerin des geparkten Autos den Vorfall zur Anzeige, so dass die polizeilichen Ermittlungen letztlich zu der 61-jährigen Verursacherin führten, die sich nun wegen Unfallflucht verantworten muss. Der Unfallschaden liegt bei 1000 Euro.

Verkehrsunfall B 27; Nachmeldung und Sachverhaltskorrektur; Gutachter nimmt Unfallstelle nochmals in Augenschein; ab 10.00 Uhr wird die Bundesstraße kurzzeitig voll gesperrt

Nachdem es gestern Morgen gegen 08.55 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B 27 zwischen Albungen und Strahlshausen kam und im Rahmen der folgenden Unfallermittlungen mehrere Zeugen befragt und auch erste Spuren ausgewertet werden konnten, ist entgegen der gestrigen Mitteilung offenbar die 69-jährige Frau aus Bad Sooden-Allendorf die mutmaßliche Unfallverursacherin.

Abschließender Unfallhergang

Demnach befuhr also die 69-Jährige die Bundesstraße aus Richtung Weidenhäuser Kreuz kommend in Richtung Bad Sooden-Allendorf und kam dann aus bislang noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo sie zunächst seitlich mit dem Pkw eines 47-Jährigen aus Bovenden kollidierte, der in Richtung Weidenhäuser Kreuz unterwegs war. Der 47-Jährige geriet laut Unfallbericht ins Schleudern, kam seinerseits nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr dabei auch einen Leitpfosten.

Die 69-Jährige kollidierte ihrerseits dann frontal mit dem Pkw der 58-jährigen Frau aus Rosdorf, die hinter dem Wagen des 47-Jährigen ebenfalls in Fahrrichtung Weidenhäuser Kreuz unterwegs war.

Die beiden 69 und 58 Jahre alten Unfallbeteiligten sind beide schwer verletzt worden. Weitere Einzelheiten zu den Verletzungen liegen aktuell nicht vor.

Mittlerweile sind auch die Sachschäden abschließend beziffert. Demnach Beläuft sich der Schaden am Pkw der 69-Jährigen auf etwa 10.000 Euro. Der Schaden am Fahrzeug der 58-Jährigen wird auf 20.000 Euro beziffert. Etwas geringer fiel der Schaden am Fahrzeug des 47-Jährigen aus, der bei ca. 3000 Euro liegt.

Heute um 10.00 Uhr nochmals kurzzeitig Vollsperrung; Gutachter nimmt weitere Untersuchungen vor

Wie die Beamten der Polizei in Eschwege mitteilen, wird am heutigen Donnerstagmorgen der seitens der Staatsanwaltschaft beauftragte Gutachter nochmals die Unfallstelle in Augenschein nehmen und weiter Untersuchungen durchführen. Zu diesem Zweck wird temporär nochmals eine Vollsperrung notwendig sein. Diese wird voraussichtlich 30 Minuten dauern.

Verkehrsteilnehmer und insbesondere der Schwerverkehr, wird daher gebeten, die Örtlichkeit nach Möglichkeit zu umfahren.

Motorradfahrer kommt ohne Fremdeinwirkung zu Fall

Am Dienstagmorgen ist ein 16-jähriger Motorradfahrer aus Berkatal ohne Fremdeinwirkung zu Fall gekommen und hat sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Der junge Mann war gegen 09.00 Uhr auf der Landesstraße L 3242 aus Richtung Frankershausen kommend in Richtung Höllental unterwegs, als er offenbar auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Leichtkraftrad verlor und zu Fall kam. Bei dem Alleinunfall erlitt der 16-Jährige leichte Verletzungen u.a. in Form von Schürfwunden. Der Fahrer wurde daraufhin vorsorglich mit einem RTW in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An dem Leichtkraftrad entstand ein Schaden von etwa 300 Euro.

Unfall im Begegnungsverkehr; Schaden 6500 Euro

Zu einem weiteren Unfall im Bereich Höllental kam es außerdem gestern Vormittag gegen 11.35 Uhr. Eine 78-jährige Autofahrerin aus Eschwege befuhr die Landesstraße L 3242 von Frankershausen in Richtung Albungen und touchierte dann kurz vor der Einmündung zur B 27 einen entgegenkommenden Pkw, der von einer ebenfalls aus Berkatal stammenden 22-Jährigen gefahren wurde. Offenbar war die ältere Autofahrerin aufgrund eines Rettungswagens, der wegen des schweren Unfalls am gestrigen Morgen im Nahbereich der B 27 abgestellt war, so abgelenkt, dass sie aus Unachtsamkeit mit dem Auto der jungen Frau kollidierte. Die Schäden an den Fahrzeugen belaufen sich auf 3000 Euro am Auto der 78-Jährigen und auf 3500 Euro am Auto der 22-Jährigen.

Auffahrunfall; Schaden 2500 Euro

Am Mittwochnachmittag kam es gegen 15.15 Uhr auf der Bundesstraße B 27 in der Ortsdurchfahrt von Eltmannshausen zu einem Auffahrunfall. Ein 33-jähriger Autofahrer aus BSA und ein 64-jähriger Autofahrer aus Wehretal befuhren die B 27/Soodener Straße aus Richtung Niddawitzhausen kommend in Richtung Eschwege. Als der 33-Jährige in der Ortsdurchfahrt verkehrsbedingt anhalten musste, erkannte dies der 64-Jährige zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Wagen auf. Die Schäden an den Pkw`s belaufen sich auf 1500 Euro bei dem 64-jährigen Verursacher und auf 1000 Euro am Auto des 33-Jährigen.

Parkrempler; Schaden 2000 Euro

Auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in Bad Sooden-Allendorf kam es am frühen Mittwochabend um kurz nach 17.30 Uhr zu einer Parkplatzkollision, als eine 40-jährige Autofahrerin aus BSA beim Ausparken mit dem geparkten Auto einer ebenfalls aus BSA stammenden 32-Jährigen kollidierte. Beide Autos wurden mit je 1000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Wildunfall

Ein 62-jähriger Autofahrer aus Berkatal hat am Mittwochmorgen mit seinem Auto ein Reh erfasst, welches dabei tödlich verletzt wurde. Der Unfall geschah gegen 05.20 Uhr auf der Landesstraße L 3240 zwischen Hilgershausen und Oberrieden. Der Schaden am Auto des Mannes beläuft sich auf 500 Euro.

Fahrraddiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Aus dem Fahrradabstellplatz am Eschweger Stadtbahnhof haben Unbekannte ein rotes Mountainbike der Marke „Compel“ geklaut. Die Tat geschah am gestrigen Mittwoch, etwa zwischen 16.30 Uhr und 22.00 Uhr. Die Polizei in Eschwege ermittelt nun wegen Diebstahl und bittet um Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.

Unbekannte klauen 36 Flaschen Wein; Polizei sucht Zeugen

Aus dem Kellerflur eines Mehrfamilienhauses in der Struthstraße in Eschwege haben Unbekannte insgesamt 36 Flaschen Wein geklaut, die dort als Weinlieferung in zwei Pappkartons abgestellt waren. Der Stehlwert beläuft sich auf knapp 280 Euro. Angezeigt wurde das Fehlen der Flaschen am gestrigen Mittwoch. Der Tatzeitraum kann allerdings u.U. bis zum 28.02. zurückreichen. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Sontra

Diebstahl von Geldbörse; Polizei sucht Zeugen

Bereits am Dienstag ist einer 77-jährigen Frau aus Sontra die Geldbörse gestohlen worden. Die Frau war im Lidl-Markt in Sontra in der Straße Niedertor zwischen 16.00 Uhr und 16.30 Uhr zum Einkaufen, als Unbekannte ihr das Portemonnaie aus der Jackentasche klauten. Der Stehlschaden liegt bei insgesamt 230 Euro. Hinweise an die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0.

Hausfassade durch Steinwürfe beschädigt; Schaden 500 Euro; Polizei sucht Zeugen

Die Beamten der Polizei Sontra haben Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen, nachdem Unbekannte mehrere Steine gegen die Hausfassade eines Einfamilienhauses in Ringgau-Renda geworfen haben. Dabei ist sowohl der Putz, als auch ein Fenster beschädigt worden. Der Vorfall soll sich zwischen Dienstagabend 18.00 Uhr und Mittwochabend 18.20 Uhr in der Straße „Kirchberg“ ereignet haben. Hinweise an die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0.

Polizei Witzenhausen

Lkw-Fahrer kollidiert mit Metallpfosten; Schaden 1000 Euro

Beim Rangieren mit einem Lkw hat ein 45-jähriger aus Friedland einen Pfosten übersehen und ist mit diesem letztlich kollidiert. Der Vorfall geschah am Mittwochmorgen gegen 10.00 Uhr, als der 45-Jährige in Witzenhausen von der Steinstraße rückwärts in die Stubenstraße zurücksetzten wollte. Der Lkw wurde dabei mit 1000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen. An dem Pfosten entstand augenscheinlich kein Schaden.

Lkw beschädigt Pkw beim Ausparken; Schaden 500 Euro

Am Mittwochmorgen gegen 09.30 Uhr hat ein 65-jähriger Lkw-Fahrer aus Witzenhausen in der Wickfeldstraße in Witzenhausen einen geparkten Pkw beschädigt, als der Mann nach einem Be- bzw. Entladevorgang mit seinem Fahrzeug ausparken wollte. Dabei verursachte der 65-Jährige einen Schaden von 500 Euro.

Sachbeschädigung an Hochsitz; Schaden 800 Euro; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Montagmittag 12.00 Uhr und Dienstagnachmittag 17.00 Uhr haben Unbekannte in der Gemarkung von Wendershausen im Bereich einer Viehweide „Am Kroatenacker“ einen Hochsitz mutwillig beschädigt und die Standfüße gewaltsam, eventuell auch unter Zuhilfenahme eines Kraftfahrzeuges, abgebrochen, so dass der Hochsitz umstürzte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.