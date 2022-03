Frankfurt-Innenstadt: Kioskeinbrecher erbeutet Waren und Bargeld – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (wi)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag den 31.03.2022

ereignete sich ein Einbruchdiebstahl in einen Kiosk in der Allerheiligenstraße.

Der unbekannte Täter erbeutet Waren und Bargeld im Gesamtwert von mehreren 100

Euro.

Der Einbrecher schlug die Glasscheibe der Eingangstür ein und betrat

anschließend den Kiosk. Dort durchsuchte der Mann den Kassenbereich und stahl

einen Laptop, mehrere Spirituosen sowie Tabakwaren und entwendete Bargeld aus

der Kasse. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß aus dem Laden in eine

unbekannte Richtung. Die Person konnte wie folgt beschrieben werden: männlich,

dunkle Jacke mit rautenförmigem Muster, heller Kapuzenpullover, helle Cargohose

mit dunklem Gürtel, helle Sneaker mit dunkler Sohle und dunklen Schnürsenkeln,

führte eine dunkle Tasche mit heller Aufschrift und eine Lidl-Tüte bei sich.

Zeugen die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben zum Vorfall

machen können werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 069 – 755

52199 zu melden.

Frankfurt-Gallus: Überfall auf einen Kiosk

Frankfurt (ots) – (wi)Am Mittwoch den 30.03.2022 kam es gegen 16:35 Uhr zu einer

räuberischen Erpressung in einem Kiosk in der Europa-Allee. Die unbekannten

Täter erbeuteten dabei mehrere 100 Euro.

Zwei unbekannter Männer näherten sich offenbar fußläufig dem Kiosk in der

Europa-Allee in Frankfurt am Main. Einer der beiden Täter blieb vor der

Eingangstür des Kiosks stehen, um augenscheinlich wache zu halten, während der

andere in den Laden ging. Dort zeigte er eine Schusswaffe und forderte den

Kioskbesitzer auf, ihm das gesamte Bargeld auszuhändigen. Dies tat der

55-jährige Kioskbetreiber. Anschließend verließen die beiden Täter den Tatort

und flüchteten über die Europa-Allee in Richtung Eppenhainer Straße. Die Täter

können folgendermaßen beschrieben werden: Täter 1: männlich, ca. 18-25 Jahre

alt, europäisches Erscheinungsbild, dunkle Haare, grauer Jogginganzug der Marke

Nike mit schwarzem Streifen im Oberkörperbereich, schwarze Maske, schwarze

Handschuhe, weiße Schuhe mit schwarzer Schuhspitze und schwarzem Streifen Täter

2: männlich, ca. 18-20 Jahre alt, europäisches Erscheinungsbild, dunkle lockige

Haare, schwarze Jacke, T-Shirt mit großem Aufdruck, blaue Jeans, weiße Sneaker,

schwarze FFP2-Maske

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben

können, werden gebeten sich bei der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 – 755 51299 zu melden.

Frankfurt-Gutleutviertel: 54-jährige Frau aus dem Main gerettet

Frankfurt (ots) – (wi)Am Abend des 30.03.2022 konnte eine 54-jährige Frau von

der Feuerwehr aus dem Main gerettet werden. Die DLRG und die Polizei

unterstützte bei dem Einsatz. Es wird nun ermittelt, wie die Frau ins Wasser

gekommen ist.

Ein aufmerksamer Bürger entdeckte gegen 22:50 am Mittwochabend die 54-Jährige im

Wasser, in der Nähe des Rotfeder-Rings und verständigte daraufhin die

Rettungsleitstelle der Feuerwehr. Die Wasserschutzpolizei sowie die Feuerwehr

Frankfurt begannen sofort mit der Suche nach der Frau. Mit Hilfe einer

Wärmebildkamera, die auf dem Streifenboot der Wasserschutzpolizei verbaut ist,

konnte der Bereich zielsicher untersucht werden. Die Feuerwehr Frankfurt setzte

zeitgleich eine Drohne, die ebenfalls mit Wärmebild und Infrarot ausgestattet

ist, über dem Mainabschnitt in der Nähe des Gutleutviertels ein. Gegen 23:20 Uhr

konnte die 54-Jährige schließlich mehrere Meter flussabwärts im Wasser gefunden

und anschließend gerettet werden. Sie kam zur weiteren Untersuchung in ein

Krankenhaus. Wie bzw. warum die Frau ins Wasser gelangte, ist bislang nicht

bekannt.

Frankfurt-Eckenheim: Festnahme nach mehreren Schussabgaben

Frankfurt (ots) – (dr) Polizeibeamte haben am gestrigen Nachmittag (30.03.2022)

in Eckenheim einen 18-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, auf einem

Spielplatz mehrere Schüsse mit einer Schreckschusswaffe abgegeben sowie

Jugendliche bedroht zu haben.

Gegen 16:45 Uhr ging beim Polizeinotruf die Meldung ein, dass jemand auf einem

Spielplatz in der Schottener Straße mit einer Waffe in die Luft geschossen habe.

In der Folge fahndeten mehrere alarmierte Polizeistreifen in dem gemeldeten

Bereich nach einem möglichen Schützen. Ein Zeuge brachte die Beamten schließlich

auf die richtige Spur, sodass es diesen schon kurz darauf gelang, den Flüchtigen

auf einem weiteren Spielplatz in der Gedener Straße zu stellen. Dieser hatte

zuvor vergeblich die Beine in die Hand genommen. Mit gezogener Dienstwaffe

sprachen sie den jungen Mann zu Boden und nahmen ihn widerstandslos fest. In

seiner mitgeführten Herrenhandtasche fanden die Beamten einen Revolver mit

Schreckschusspatronen sowie zwei verbotene Einhandmesser auf. Sie stellten die

Beweismittel sicher. Darüber hinaus fanden sie bei einer anschließenden

Wohnungsdurchsuchung diverse Anscheinswaffen, darunter Gewehre und Pistolen,

sowie eine geringe Menge an Marihuana auf. Nach Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen setzten sie den 18-Jährigen wieder auf freien Fuß.

Wie sich außerdem herausstellte, soll der junge Mann auf dem Spielplatz mit der

Waffe auch auf drei Jugendliche gezielt haben, sodass neben den Verstößen gegen

das Waffengesetz auch wegen des Verdachts der Bedrohung gegen ihn ermittelt

wird.

Die möglichen Geschädigten werden gebeten, sich mit dem 12. Polizeirevier unter

der Rufnummer 069 / 755 -11200 in Verbindung zu setzen.

Frankfurt-Innenstadt: Gescheiterter Taschendiebstahl bei Zivilfahnder endet mit Festnahmen

Frankfurt (ots) – (ro) Zwei mutmaßliche Taschendiebe versuchten gestern Abend

(30. März 2022), an die Wertgegenstände eines Zivilfahnders der Frankfurter

Polizei in der Innenstadt zu gelangen. Das Unterfangen endete stattdessen mit

der Festnahme der beiden Männer, von denen einer noch heute dem Haftrichter

vorgeführt werden soll.

Gegen 22:30 Uhr suchten zwei Männer im Alter von 19 und 26 Jahren den

Körperkontakt zu einem zivilen Beamten der Frankfurter Polizei, der sich zu

diesem Zeitpunkt am Roßmarkt im Dienst befand. Dabei näherten sie sich dem

Fahnder in antanzender Manier von beiden Seiten und versuchten arbeitsteilig,

verschiedene Wertgegenstände aus seinen Taschen zu entwenden. Ohne Erfolg; bei

den beiden Männern klickten stattdessen die Handschellen und sie wurden auf das

Polizeirevier verbracht.

Der 26-Jährige wurde nach dem Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wieder

auf freien Fuß gesetzt. Sein 19-jähriger Begleiter, der zudem im Verdacht steht,

gegen das Aufenthaltsgesetz zu verstoßen, wurde in die Haftzellen des

Polizeipräsidiums Frankfurt am Main verbracht und soll noch heute dem

Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.

rankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (fue) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter

Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im

Bereich folgender Örtlichkeiten:

April 2022: Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Hanauer

Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser

Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße April 2022: Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5,

Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring,

Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel April 2022: Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz

Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3,

Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim April 2022: Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser

Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße,

Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring April 2022: Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel,

Ludwig-Landmann-Straße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring,

Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.