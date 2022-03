Dietzhölztal-Rittershausen: Wohnungseinbruch –

Auf Wertsachen aus einem Einfamilienhaus in der Straße „Im Eisenbach“ hatten es Einbrecher abgesehen. Am Mittwoch (30.03.2022), zwischen 13.30 Uhr und 22.20 Uhr verschafften sich die Täter über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu dem Haus und suchten nach Beute. Nach einer ersten Einschätzung der Bewohner erbeuteten die Täter Uhren von noch nicht bekanntem Wert. Die Reparatur der Terrassentür wird etwa 400 Euro kosten. Zeugen, die die Diebe beobachteten oder denen im genannten Zeitraum in der Straße „Im Eisenbach“ Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Von Drogenfahrten und einer erfolglosen Flucht vor der Polizei –

Am gestrigen Mittwoch (30.03.2022) zogen Wetzlarer Polizistinnen und Polizisten drei Drogenfahrer aus dem Verkehr.

Gegen 16.30 Uhr stoppten die Ordnungshüter in der Braunfelser Straße den Fahrer eines Mercedes Vitan. Die Polizisten bemerkten die Alkoholfahne des 35-jährigen Fahrers und ließen ihn pusten. Sein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,27 Promille. Ein Drogenschnelltest wies dem Wetzlarer zudem den Konsum von Amphetamin nach. Er musste sich auf der Polizeistation einer Blutentnahme unterziehen.

Keinen Erfolg hatte der Versuch eines Caddyfahrers sich in der Helgebachstraße durch Flucht einer Polizei-Kontrolle zu entziehen. Der 43-Jährige missachtete gegen 19.20 Uhr die Stopp-Zeichen einer Wetzlarer Streife und gab Fersengeld. Der Wetzlarer lenkte in eine Sackgasse, stieg aus und rannte davon. Den Kollegen gelang es ihn einzuholen und festzunehmen. Sein Drogentest schlug auf Amphetamin an. Nach einer Blutentnahme durch einen Arzt, durfte er die Wetzlarer Wache wieder verlassen.

Am Abend erwischte es den Fahrer eines schwarzen SUV. Den kontrollierte eine Streife auf dem Karl-Kellner-Ring. Sein Drogenschnelltest schlug auf mehrere Betäubungsmittel an. Bei der Durchsuchung seines Mercedes entdeckten die Polizisten knapp sechs Gramm Amphetamin sowie etwa drei Gramm Marihuana. Auch der 45-jährige Wetzlarer musste auf der Wache eine Blutprobe abgeben.

Auf die drei Männer kommen nun Strafverfahren wegen der Drogenfahrten sowie wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.