PKW-Aufbrecher auf frischer Tat ertappt (siehe Foto)

Speyer (ots) – Am Donnerstag 31.03.2022 um 02:11 Uhr versuchte eine dunkel gekleidete Person im Sanddornweg, ein Fahrzeug aufzubrechen. Zeugen beobachteten den Täter und riefen die Polizei. Währenddessen löste der Täter den akustischen Diebstahlsalarm eines PKW aus und flüchtete zu Fuß. Wenige Minuten später wurde ein 32-Jähriger unweit der Tatörtlichkeit durch Polizeibeamte festgenommen und durchsucht.

Er führte Werkzeug mit sich, welches sichergestellt wurde. Außerdem wurden bei ihm ein blauer Rucksack der Marke Quechua, eine Schere, ein schwarzes Mobiltelefon der Marke Xiaomi Redmi 9, drei Sonnenbrillen der Marken Prada, Shein und Fospaic, In-Ear-Kopfhörer der Marke Grundig, eine Powerbank der Marke Piece of Mind sowie eine Armbanduhr der Marke Citizen, Modell Eco Drive, sichergestellt.

Wer erkennt einen der sichergestellten Gegenstände wieder oder kann sonstige sachdienliche Hinweise geben? Zeugen und möglicherweise weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Einbruch in Schule

Speyer (ots) – Vom 30.03.2022, 21:45 Uhr, bis zum 31.03.2022, 04:25 Uhr, versuchten unbekannte Täter zunächst die Tür einer Schule im Mausbergweg aufzuhebeln. Da ihnen das nicht gelang, schlugen sie eine Glasscheibe ein und drangen durch ein Fenster in die Schule ein. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Büros und versuchten einen Schrank aufzuhebeln. Zum Sachschaden sowie Art und Wert der Beute liegen bislang keine Erkenntnisse vor.

Wer hat in der Umgebung des Mausbergwegs verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet oder kann sonstige sachdienliche Hinweise geben? Zeugen und werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

POL-PDLU: Speyer – Zwei Verkehrsunfälle mit Personenschaden

Speyer (ots) – Am 30.03.2022 gegen 15:50 Uhr befuhr eine 24-jährige PKW-Fahrerin die Ernst-Abbé-Straße und bog nach links in die Pestalozzistraße ab. Von ihr aus links befuhr die Pestalozzistraße zeitgleich ein 76-jähriger PKW-Fahrer. Für ihn bestand eine Wartepflicht und die 24-Jährige war somit vorfahrtsberechtigt.

Der 76-Jährige übersah den bevorrechtigten PKW aufgrund eines geparkten Fahrzeugs und nahm ihr die Vorfahrt. Infolgedessen kollidierten die PKW im Frontbereich. Die 24-Jährige erlitt einen erheblichen Schock, weswegen der Rettungsdienst verständigt wurde. Sichtbare Verletzungen erlitten die Beteiligten nicht. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 14.000 Euro.

(ots) – Am 30.03.2022 um 20 Uhr befuhr ein 40-Jähriger mit seinem PKW die Auestraße in Richtung der Wormser Landstraße und fuhr in den auf Höhe der Einmündung Tullastraße befindlichen Kreisverkehr ein. Hierbei ging er irrtümlich davon aus, dass eine 59-jährige Mofa-Fahrerin gerade aus dem Kreisverkehr ausfahre und er somit einfahren könne.

Tatsächlich blieb die 59-Jährige aber im Kreisverkehr, musste aufgrund des einfahrenden PKW des 40-Jährigen stark bremsen und stürzte hierbei auf der nassen Fahrbahn, ohne dass es zum Zusammenstoß kam. Die Mofa-Fahrerin verletzte sich hierbei am Bein und musste mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Es entstand lediglich am Mofa Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Kontrollen der Polizei Speyer am 30.03.2022

Speyer (ots) – Am 30.03.2022 richtete die Polizei Speyer mehrere Kontrollstellen ein und führte außerdem mobile Fahrzeugkontrollen durch.

So wurde von 10-11 Uhr eine Kontrollstelle in der Hasenpfühlerweide eingerichtet, in deren Verlauf 25 Fahrzeuge kontrolliert wurden. Hierbei wurden ein Verstoß gegen das Anschnallgebot festgestellt und zwei Mängelberichte ausgestellt.

Zwischen 12-12:30 Uhr wurden Geschwindigkeitsmessungen in der Kurt-Schumacher-Straße durchgeführt. Hierbei fuhr nur ein Verkehrsteilnehmer schneller als die erlaubten 50 km/h und wurde mit 62 km/h gemessen.

Zwischen 12:45-13:25 Uhr wurden Geschwindigkeitsmessungen in der Landauer Straße durchgeführt. Hier wurden 9 Verkehrsteilnehmer mit mehr als den erlaubten 30 km/h gemessen. Der Spitzenreiter wurde mit 52 km/h gemessen.

Von 14:50-15:40 Uhr wurde eine Kontrollstelle in der Auestraße eingerichtet. Hier wurden 30 Fahrzeuge kontrolliert. In sieben Fällen benutzten Fahrzeugführer verbotswidrig ein Mobiltelefon. Außerdem wurden drei Verstöße gegen die Gurtpflicht und ein Fall von mangelhafter Kindersicherung festgestellt.

Gegen 17:10 Uhr unterzog eine Polizeistreife den 35-jährigen Fahrer eines Mercedes in der Wormser Landstraße einer Verkehrskontrolle. Bei ihm ergaben sich Anhaltspunkte für eine Fahrt unter Kokain, was ein freiwillig durchgeführter Urintest bestätigte. Daher verbrachten ihn die Beamten zur Dienststelle, veranlassten eine Blutentnahme und untersagten ihm die Weiterfahrt. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet. Eine Mitteilung an die zuständige Führerscheinstelle wurde veranlasst.

Versuchter Einbruch im Kleingartenrevier Schwalbenbrunnen

Speyer (ots) – Im Zeitraum vom 27.03.2022, 16:30 Uhr bis zum 30.03.2022, 09:15 Uhr, überstiegen unbekannte Täter einen Zaun und versuchten die Tür eines Gartenhäuschens im Kleingartenrevier “Schwalbenbrunnen” aufzuhebeln. Ein Eindringen ins Innere gelang ihnen nicht. Bereits am 25.03.2022 hatten unbekannte Täter versucht, in das Gartenhäuschen einzudringen.