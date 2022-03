Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 30.03.2022 gegen 10:15 Uhr, gab es einen kuriosen betrügerischen Anruf bei der Polizei selbst. Ein Mann rief bei der Polizeiinspektion in Ludwigshafen an, meldete sich mit „Polizeipräsidium Rheinpfalz“ in gebrochenem Deutsch und verlangte in nachdrücklichem Tonfall sofort Frau Müller (Name geändert) sprechen zu wollen. Dies wiederholte er mehrmals in aggressiverem Tonfall.

Aufgrund seiner schlechten Deutschkenntnisse verstand der Anrufer erst nach einiger Zeit, dass er mit einer Polizeidienststelle und nicht mit einer Privatperson verbunden war. Daraufhin legte er sofort auf.

Nachforschungen ergaben, dass der Anrufer vermutlich aus einem Special-Callcenter für betrügerische Anrufe stammt und sich wohl verwählt hatte.