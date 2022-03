Gießen: Festnahme eines 16-Jährigen nach Einbruch

Um Wasserpfeifen aus einer Sisha-Bar in der Marburger Straße zu entwenden, warf ein 16-Jähriger am Donnerstag zwischen 01.15 und 01.25 Uhr offenbar mit einem Kanaldeckel die Scheibe ein. Zeugen hörten einen lauten Knall und meldeten der Polizei fast zeitgleich eine auffällige Person mit einem E-Bike, auf den die Personenbeschreibung im Zusammenhang mit dem Einbruch passte. Die Polizei nahm den Jugendlichen unmittelbar danach in der Troppauer Straße fest. Bei seiner Durchsuchung fanden sie den Teil einer Wasserpfeife und über zwei Gramm Marihuana. In der Marburger Straße stellten die Beamten ein E-Bike sicher, welches er offenbar auf seiner Flucht vor der eintreffenden Streife liegen ließ. Die Ermittlungen zur Herkunft des Rades dauern noch an. Der Festgenommene pustete 0,58 Promille. Die Staatsanwaltschaft Gießen ordnete bei dem Festgenommenen eine Blutentnahme an. Die Ermittlungen gegen den Heranwachsenden dauern aktuell noch an.

Staufenberg: Einbrüche in Mainzlar – Zeugenaufruf

In der Hachborner Straße in Mainzler brachen Unbekannte in zwei Gebäude ein. Zwischen 17.00 Uhr am Dienstag und 18.55 Uhr am Mittwoch brachen sie das Fenster eines Reitvereins ein. Im Gebäude durchsuchten sie Schränke sowie Regale und entwendeten eine Soundbar. Gegen 19.05 Uhr fielen zwei Jugendliche an einem Sportlerheim auf. Sie stellten eine Leiter an das Vereinsheim und versuchten offenbar ein Fenster aufzuhebeln. Beschreibung der beiden Tatverdächtigen: Sie sind zwischen 16 und 18 Jahren alt und trugen Handschuhe sowie eine helle Jogginghose. Einer hat blonde Haare und trug schwarze Sneaker sowie eine schwarze Jacke mit einem weißen Emblem auf der Brust. Der Andere hat schwarze Haare und einen Bart. Er trug ein schwarzes T-Shirt und schwarze Sneaker. Wer hat den Einbruch in den Reitverein und/oder Sportlerheim beobachtet? Wem sind die beiden beschriebenen Jugendlichen aufgefallen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Ladendieb wirf Beute über den Zaun

Über einen etwa vier Meter hohen Zaun warf ein Dieb seine Beute. Zusammen mit einem Komplizen hatte er es am Mittwoch gegen 18.15 Uhr in einem Baumarkt in der Gottlieb-Daimler-Straße auf eine Bohrmaschine und Werkzeug im Wert von fast 440 Euro abgesehen. Sie entwendeten im Markt die Ware und gingen anschließend in den Außenbereich des Geschäftes. Als die beiden Männer von Angestellten des Marktes und des angrenzenden Autohauses angesprochen wurden, flüchteten sie in Richtung Heuchelheim. Nach Angaben der Zeugen könnten die beiden Tatverdächtigen aus dem nordafrikanischen Raum stammen. Der Haupttäter ist etwa 1,90 Meter groß, zwischen 25 und 30 Jahre alt und hat eine kräftige athletische Figur und auf der Kopfseite kurzrasierte Haare. Er trug ein weißes Basecap, eine graue Jogginghose und eine knallrote Daunenweste. Sein Komplize ist zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß und war komplett schwarz gekleidet. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen. 0352551/2022

Gießen: Kennzeichendiebstahl

Auf das Kennzeichen eines Renault hatte es ein Kennzeichendieb in der Licher Straße abgesehen. Er montierte zwischen 13.00 Uhr am Samstag (26. März) und 13.10 Uhr am Mittwoch (30. März) das hintere Kennzeichen des PKW ab. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des Kennzeichens (GI-CA 271) machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: In Schlangenlinien gefahren – 35-Jähriger pustet über zwei Promille

Mitarbeiter meldeten am Mittwochabend gegen 20.10 Uhr einen Radfahrer, der offenbar stark in Schlangenlinien unterwegs war. Beamte stoppten den Radfahrer in der Alfred-Bock-Straße. Der 35-Jährige aus dem Landkreis Gießen brachte es auf stattliche 2,10 Promille. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr für sein Handeln verantworten.

Pohlheim: Berauscht und ohne Führerschein unterwegs

In der Berliner Straße erwischten Beamte am Mittwochabend einen berauschten und führerscheinlosen Autofahrer. Sie stoppten den 28-Jährigen gegen 22.10 Uhr. Der Atemalkoholtest bei dem Mann zeigte einen Wert von 1,43 Promille an und musste auf der Polizeiwache eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Gießen: Drogentest positiv

Donnerstagfrüh gegen 01.30 Uhr hielt die Polizei in der Löberstraße eine Autofahrerin an. Nachdem der Drogentest bei der Frau positiv auf Amphetamin und Kokain reagierte, musste sie mit auf die Polizeiwache. Nach erfolgter Blutentnahme durfte die 27-Jährige wieder gehen.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Beim Vorbeifahren Audi gestreift

2000 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines Audi nach einer Unfallflucht von Mittwoch (30.März) in der Carl-Franz-Straße. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein Unbekannter zwischen 08.00 Uhr und 11.15 Uhr in Höhe der Hausnummer 27 einen am Fahrbahnrand geparkten silberfarbenen A6. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Heuchelheim: Unfallflucht

Am Mittwoch (30.März) gegen 15.35 Uhr befuhren ein zunächst Unbekannter in einem Seat und ein 24-jähriger Mann aus Lich in einem Mercedes hintereinander die Gießener Straße in Fahrtrichtung Gießen. Als der Licher in Höhe der Hausnummer 29 in einer Parkbucht hielt, fuhr der Seat-Fahrer auf den Mercedes auf. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 850 Euro. Die Ermittlungen führten zu einer 67-jährigen Frau aus dem Lahn-Dill Kreis. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Langgöns: Unfall im Begegnungsverkehr

Am Mittwoch (30.März) gegen 12.45 Uhr befuhren ein zunächst Unbekannter in einem Ford mit Anhänger die Schillerstraße in Richtung Mandlerweg und eine 38-jährige Frau in einem Hyundai befuhr die Schillerstraße in entgegengesetzte Richtung. Unter der Unterführung der Bundesautobahn 485 kam es zu einem Zusammenstoß der Außenspiegel im Begegnungsverkehr. Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Die Hyundai-Fahrerin konnte sich jedoch das Kennzeichen notieren. Die Ermittlungen führten zu einem 20-Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Der Sachschaden wird auf insgesamt 150 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Peugeot gestreift

Donnerstagmorgen (31.März) gegen 07.45 Uhr befuhren ein 26-jähriger Mann in einem Peugeot und eine 28-jährige Frau aus Linden in einem Ford die Ludwigstraße in Richtung Bleichstraße. An der Einmündung zur Alicenstraße beabsichtigte ein Fahrzeug vor der Lindenerin nach links in die Alicenstraße abzubiegen. Aus diesem Grund zog die Ford-Fahrerin nach rechts, übersah offenbar den Peugeot und streifte ihn. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Buseck: LKW streift Ford

Ein 48-jähriger Mann in einem LKW mit Anhänger streifte am Donnerstag (31.März) gegen 09.55 Uhr in der Wilhelmstraße in Großen-Buseck einen am Fahrbahnrand geparkten Ford. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 650 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.