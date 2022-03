Diebesgut in Fahrzeug aufgefunden

Römerberg (ots) – Am Dienstag 29.03.2022 gegen 16:10 Uhr führte eine Polizeistreife eine Verkehrskontrolle beim 50-jährigen Fahrer eines Kleintransporters auf dem Mitfahrerparkplatz in Römerberg durch. Im Laderaum des Fahrzeugs fanden die Beamten Kupferkabel und Gabelstaplerbatterien in untypisch großen Mengen.

Überprüfungen ergaben, dass sich das Ladegut eigentlich im Bestand einer Speyerer Firma befinden sollte. Der 50-Jährige räumte den Diebstahl des aufgefundenen Ladegutes sowie einen zurückliegenden Diebstahl von Firmeneigentum ein. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Wert des Diebesgutes im vorliegenden Fall bewegt sich im unteren bis mittleren dreistelligen Bereich. Die Ermittlungen hinsichtlich mutmaßlicher früherer Taten dauern an.

Zeugen nach Unfallflucht

Schifferstadt (ots) – Am Dienstag 29.03.2022 gegen 07:50 Uhr kam es in Schifferstadt in der Dudenhofener Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte befuhr die Straße in Richtung Schifferstadt. Ihr kam dabei ein weißer Kleinwagen entgegen. Dieser fuhr mittig auf der Fahrbahn und laut der Zeugin mit überhöhter Geschwindigkeit.

Die Geschädigte musste ausweichen und kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab. Während dem Ausweichmanöver platzte der hintere rechte Reifen. Das Fahrzeug musste deshalb abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro.

Die Geschädigte gibt an, dass es sich um eine junge Fahrerin (ca. 20-25 Jahre alt) mit blonden Haaren gehandelt hätte.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235-4950 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.