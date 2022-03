Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 30.03.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Verkehrsunfall mit Verletzten

Neustadt/Weinstraße (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am 29.03.2022 gegen 14:00 Uhr auf der L516 von Neustadt in Richtung Maikammer wurden mehrere Personen leicht verletzt. In Höhe der Einmündung Im Johanniskirchel/Diedesfeld musste eine 67-jährige Autofahrerin verkehrsbedingt die Geschwindigkeit reduzieren. Die nachfolgende 27-jährige Autofahrerin mit Beifahrerin und Kindern auf der Rückbank, bemerkte das zu spät und fuhr auf. Die 27-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß eine Unterarmprellung, ihre Beifahrerin erlitt ein HWS-Trauma. Beide Frauen sowie die zwei Kleinkinder wurden vorsorglich im Krankenhaus untersucht. Die 67-Jährige blieb unverletzt, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Neustadt: Zeugensuche nach Sachbeschädigung an Pkw

Neustadt/Weinstraße (ots) – In der Zeit vom Montag, den 28.03.2022, ab 19:00 Uhr, bis zum Dienstag, den 29.03.2022, 09:30 Uhr, wurde an einem in der Stiftstraße geparkten Mercedes-Benz die rechte Fahrzeugseite mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt, wodurch ein Schaden von ca. 2000 Euro entstand.

Wer kann zu der Beschädigung Angaben machen oder hat in der Nähe verdächtige Personen wahrgenommen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Neustadt, Telefonnummer 06321 854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.

Neustadt: Achtung Betrüger

Neustadt/Weinstraße (ots) – Die Polizei Neustadt warnt vor einer aktuellen Betrugsserie. Im Laufe des heutigen Tages meldeten sich bereits eine Vielzahl von Geschädigten die entweder Opfer eines Schockanrufes oder von Fake-Nachrichten geworden sind. In dem einen Fall täuschen die Betrüger vor, dass es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen sei und jetzt für ein nahes Familienmitglied Kaution gestellt werden müsse, da dieses sonst ins Gefängnis müsse. Im anderen Fall täuschen die Betrüger via WhatsApp-Nachricht vor ein Familienmitglied in Not zu sein und Geld zu benötigen.

Die Polizei weist daraufhin, dass keine Geldzahlungen erfolgen sollen, sofern die Identität des Empfängers unbekannt bzw. keine Rücksprache mit dem angeblich in Not geratenen Familienmitglied erfolgt ist.

Halten sie im Zweifelsfall Rücksprache mit ihrer zuständigen Polizeidienststelle.

Berauscht zum Einkauf

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 28.03.2022 um 16:30 Uhr wurde ein 26-Jähriger aus Neustadt in der Martin-Luther-Straße in 67433 Neustadt/W. mit seinem Fahrzeug einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Dieser befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zu einem Supermarkt. Im Rahmen der Überprüfung des Mannes konnten bei diesem Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum schließen ließen. Ein Vortest vor Ort bestätigte den Verdacht. Der Test reagierte nämlich positiv auf THC. Der Neustadter räumte hiernach ein, am gestrigen Abend Cannabis konsumiert zu haben. Für den 26-Jährigen war der geplante Einkauf erst einmal beendet, da er die Beamten in hiesige Dienststelle begleiten musste, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein, sowie der Fahrzeugschlüssel wurden präventiv sichergestellt. Auf den Mann kommt nun ein Straf-, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.

Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):