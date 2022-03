Radfahrerin zu Fall gebracht

Kaiserslautern (ots) – Der Fahrer eines Sprinters hat am Dienstag 29.03.2022 im Rauschenweg eine Fahrradfahrerin zu Fall gebracht und sich dann aus dem Staub gemacht. Laut Angaben der 41-jährigen Radfahrerin war sie gegen 07:55 Uhr auf dem Fahrradstreifen im Rauschenweg aus Richtung Pariser Straße kommend unterwegs. Plötzlich spürte sie einen starken Stoß von hinten und stürzte.

Hierbei verletzte sich die Radfahrerin leicht. Der Fahrer des Sprinters soll beschleunigt und den Unfallort unerlaubt verlassen haben. Die 41-Jährige konnte sich Kennzeichen und Fahrer des Sprinters merken. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort gegen ihn. |elz

Zeugen zu Unfallfluchten gesucht

Kaiserslautern/Schallodenbach (ots) – Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Dienstag 29.03.2022 im Stadtteil Hohenecken ereignet haben muss. Hier wurde zwischen 14-17 Uhr ein schwarzer Audi A4 beschädigt, der in der Straße “Im Unterwald” in Höhe des Hauses Nummer 25 ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand stand.

Als die Halterin zu ihrem Wagen zurückkehrte, entdeckte sie einen Schaden am vorderen Kotflügel auf der Fahrerseite. Offenbar war ein anderes Fahrzeug dagegen gestoßen. Der verantwortliche Fahrer hatte sich jedoch nicht gemeldet. Zeugenhinweise auf das Verursacherfahrzeug nimmt die Polizeiinspektion 2 unter Telefon 0631/369-2250 gern entgegen.

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es bereits am Montagnachmittag in Schallodenbach. Hier begegneten sich zwischen 13.30-14 Uhr in der Hauptstraße 2 Fahrzeuge und kollidierten im Bereich einer Engstelle seitlich miteinander.

Während die 19-jährige Fahrerin eines Ford Focus daraufhin stoppte, fuhr der andere Wagen einfach weiter. Von ihm ist lediglich bekannt, dass es sich um einen roten Pkw handelt. Weitere Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 1 unter der Nummer 0631/369-2150.

Am Ford Focus der 19-Jährigen blieb ein Streifschaden im hinteren Bereich der Fahrerseite zurück. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. |cri

Fahrzeug- und Personenkontrollen im Stadtgebiet

Kaiserslautern (ots) – Insgesamt 24 Fahrzeuge haben Polizeibeamte am Dienstag 29.03.2022 in der Kohlenhofstraße kontrolliert. Während der rund einstündigen Verkehrskontrolle wurden dabei 2 Fahrer mit dem Handy am Ohr sowie 2 Gurtmuffel erwischt. Außerdem wurde ein Fahrzeug mit mangelhafter Ladungssicherung festgestellt. Die betroffenen Fahrer müssen entsprechend mit kostenpflichtigen Verwarnungen oder Bußgeldern rechnen.

Zuvor waren mehrere Beamte auf Fußstreife im Innenstadt-Bereich unterwegs und führten einige Personenkontrollen durch. Dabei wurden zwei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz feststellt.

Etwa gegen 12.20 Uhr wurden die Polizeibeamten auf eine Personengruppe an der Stiftskirche aufmerksam. Als sie sich der Gruppe näherten, ergriffen zwei Männer die Flucht. Sie wurden zu Fuß verfolgt, konnten eingeholt und einer Kontrolle unterzogen werden. Einer der beiden versuchte noch vor den Augen der Polizisten, einen Beutel zu “entsorgen”. Wie sich herausstellte, befanden sich darin mehrere Gramm Heroin. Das Rauschgift wurde sichergestellt.

Anschließend wurde die Wohnung des 46-Jährigen unter die Lupe genommen. Dort fanden die Einsatzkräfte weitere Betäubungsmittel (Heroin und Haschisch). Auch diese wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Bollerwagen geklaut

Kaiserslautern (ots) – Ein Einbruch ist der Polizei am Dienstag aus der Theodor-Zink-Straße gemeldet worden. Eine Bewohnerin eines Mehrparteienhauses stellte am Vormittag fest, dass unbekannte Täter im Kellergeschoss des Hauses ihr Abteil aufgebrochen und einen Bollerwagen gestohlen haben.

Von den Tätern fehlt derzeit jede Spur. Auch die genaue Tatzeit ist unklar. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Nummer 0631/369-2150 gern entgegen. |cri

Tasche aus Auto gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Ein Mann hat am Dienstag einen Diebstahl aus seinem Auto angezeigt. Demnach wurde aus dem Wagen am Montag, 28. März zwischen 10:30 Uhr und 22:30 Uhr eine schwarze Tasche gestohlen, in der sich auch der Fahrzeugschein des Pkw befanden. Der graue Hyundai i20 war zur fraglichen Zeit in der Stresemannstraße in einer Garage abgestellt.

Die Garage war offen und der Wagen vermutlich nicht abgeschlossen. Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Nummer 0631/369-2250 gern entgegen. |elz

Ladendieb reißt sich los

Kaiserslautern (ots) – Losgerissen hat sich ein Ladendieb, der am Dienstag 29.03.2022 in einem Supermarkt in der Fruchthallstraße beim Stehlen erwischt wurde. Der Hausdetektiv hatte beobachtet, wie der Mann mehrere Lebensmittel einpackte und diese, ohne zu bezahlen, aus dem Markt schmuggeln wollte.

Als er den Unbekannten vor dem Markt darauf ansprach und am Rucksack festhielt, konnte sich der Dieb losreißen und flüchten. Der Detektiv folgte ihm noch bis zur Martinskirche, dann verlor er den Mann aus den Augen.

Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor: junger Mann, Mitte 20, bekleidet mit schwarzer Hose, weißen Turnschuhen und grauem Pulli, bei sich hatte er einen schwarzen Rucksack. Weitere Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 1, Telefon 0631/369-2150. |cri

Katalysatoren gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Zwei Katalysator-Diebstähle sind der Polizei aus dem Stadtgebiet gemeldet worden. Demnach machten sich unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag sowohl im Kapellenweg als auch im Bereich Ohlkasterhohl an einem Auto zu schaffen. An beiden Fahrzeugen wurden die Auspuffrohre durchtrennt und der Katalysator mitgenommen. Sachschaden: jeweils mehrere hundert Euro.

Die Tatzeit liegt in beiden Fällen zwischen Montag 18 Uhr und Dienstag 07.30 Uhr. Zeugen denen in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0631/369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Kreis Kaiserslautern

Betrügerische Handy-Nachricht

Kreis Kaiserslautern (ots) – Über eine Handy-Nachricht haben Betrüger versucht, eine Frau aus dem Landkreis hereinzulegen. Wie die 55-Jährige aus der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn am Dienstag bei der Polizei anzeigte, hatte sie über den Messenger-Dienst “Whatsapp” eine Nachricht von einer unbekannten Nummer erhalten.

Die Absenderin gab sich als Tochter der 55-Jährigen aus, gabvor, in einer finanziellen Notlage zu stecken, und bat um die Überweisung eines 4-stelligen Geldbetrages.

Die Frau erkannte jedoch die Betrugsmasche und ging nicht auf die Nachricht ein. Stattdessen verständigte sie die Polizei. Die Ermittlungen nach der Absenderin der betrügerischen Forderung laufen… |cri