Karlsdorf-Neuthard – Werkzeug von Baustelle gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Werkzeuge und Baustellenmaterial im Wert von geschätzten 2.000

Euro haben Unbekannte von einer Baustelle zwischen der Bundesstraße 35 und den

Gleisen der Bruhrainbahn gestohlen. Die Täter gelangten zwischen Montag, 18.00

Uhr und Dienstag, 07.00 Uhr über einen landwirtschaftlichen Weg zur Baustelle.

Dort brachen sie zunächst einen Baustellencontainer auf. Daraus wurden dann u.a.

mehrere Flexen, eine Bohrmaschine, Ladegeräte und Akkus und eine Kiste mit

Werkzeugen entwendet. Weiterhin wurde aus einer Arbeitsmaschine Diesel

gestohlen.

Die Polizei bittet Personen die zur Tatzeit im Bereich der Baustelle verdächtige

Beobachtungen gemacht haben, sich mit dem Polizeiposten Karlsdorf-Neuthard,

Telefon 07251/3900930 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der Straße

Zirkel wurden zwei Insassen eines Fahrzeugs leicht verletzt.

Die 37-jährige Nissan-Fahrerin bog gegen 17:45 Uhr von der Kronenstraße nach

links auf die Straße Zirkel ein und kollidierte in der Folge mit einer von

rechts kommenden 47-jährigen VW-Fahrerin. Die 47-Jährige und ihr 12-jähriger

Beifahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich

auf geschätzte 13.000 Euro.

Ettlingen – Zwei Verletzte und ein hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Bei einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen am

Dienstagmittag auf der Rastatter Straße wurden zwei Personen leicht verletzt.

Die drei beteiligten Fahrzeuge befuhren gegen 14:00 Uhr die Rastatter Straße in

Richtung Bruchhausen. Eine vorausfahrende 38-jährige VW-Fahrerin stoppte ihren

Wagen kurz nach der Einmündung zur Dieselstraße, um dort einen Fahrradfahrer

passieren zu lassen. Eine an dritter Stelle fahrende 36-jährige Opel

Zafira-Fahrerin bemerkte das Stoppen der beiden vorausfahrenden Fahrzeuge zu

spät. Sie fuhr auf einen, sich vor ihr befindlichen, Opel Astra auf und schob

diesen gegen den VW. Hinzugezogene Rettungskräfte verbrachten den 43-jährigen

Fahrer, sowie die 38-Jährige leichtverletzt ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden

beläuft sich auf geschätzte 14.000 Euro.

Karlsruhe – Zwei Wohnungseinbrüche im Karlsruher Stadtgebiet

Karlsruhe (ots) – Zwei Wohnungen in Mehrfamilienhäusern in der Karlsruher

Weststadt und in Mühlburg waren am Dienstag zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr das

Ziel von Einbrechern.

In der Moninger Straße drangen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung im

zweiten Obergeschoss ein, durchsuchten dort die Räumlichkeiten und entwendeten

letztlich Bargeld in einem mittleren dreistelligen Eurobetrag sowie ein

Mobiltelefon.

Im gleichen Zeitraum hebelten Einbrecher eine Wohnungstür im zweiten

Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Sophienstraße auf und durchwühlten

dort ein Büro. Über die Höhe des Sachschadens und der Beute lassen sich zum

derzeitigen Ermittlungsstand noch keine Angaben machen.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass dieselben Täter für beide Einbrüche

verantwortlich sind.

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an den Kriminaldauerdienst, unter der

Telefonnummer 0721/666-5555, zu wenden.

Karlsruhe – Auffahrunfall mit leichtverletzter Person

Karlsruhe (ots) – Eine leichtverletzte Person und ein Sachschaden von rund 1.000

Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Dienstagnachmittag in der

Reinhold-Frank-Straße in Karlsruhe.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr eine 44-jährige Hyundai-Fahrerin gegen

16.00 Uhr auf der Reinhold-Frank-Straße in Richtung Adenauerring, als ein vor

ihr fahrender BMW verkehrsbedingt abbremste. Die Fahrerin des Kleinwagens

reagierte scheinbar zu spät und kollidierte mit dem Fahrzeug der 41-jährigen

Autofahrers, der hierbei leichte Verletzungen erlitt.

An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Karlsruhe – Mehrere alkoholisierte Zweiradfahrer aus dem Verkehr gezogen

Karlsruhe (ots) – Gleich drei alkoholisierte Zweiradfahrer zog die Polizei am

Dienstag beziehungsweise Mittwoch im Karlsruher Stadtgebiet aus dem Verkehr.

Am Dienstag gegen 13.00 Uhr war ein E-Bike-Fahrer auf der Sophienstraße

unterwegs und beschädigte vermutlich aufgrund seiner starken Alkoholisierung den

Außenspiegel eines geparkten Autos. Als Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-West

bei dem 44-jährigen einen Atemalkoholtest durchführten, ergab dieser einen Wert

von fast 2,4 Promille. Zudem bestand für das Fahrzeug offenbar kein aktueller

Versicherungsschutz. Das angebrachte Kennzeichen war vom Vorjahr.

In der Nacht zum Mittwoch wurde dann um 00.15 Uhr in der Pfinztalstraße ein

offensichtlich stark alkoholisierter Radfahrer angetroffen. Obwohl eine Streife

des Polizeireviers Karlsruhe-Durlach den 63-Jährigen wenige Minuten zuvor

angewiesen hatte, das Fahrrad aufgrund seiner offenkundigen Alkoholisierung

nicht zu nutzen, fuhr er dennoch los. Bei der anschließenden Kontrolle stellten

die Beamten beim Vortest eine Atemalkoholkonzentration von 1,84 Promille fest.

Gegen 01.30 Uhr trafen Beamte des Marktplatzreviers den Fahrer eines E-Scooters

an, der in Schlangenlinien auf dem Gehweg der Willy-Brandt-Allee fuhr. Auch hier

ergaben sich Verdachtsmomente auf eine alkoholische Beeinflussung des

26-Jährigen. Eine Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von über 1,4 Promille.

Alle drei Fahrer müssen nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr

rechnen. Der Fahrer des E-Bikes gelangt zudem noch wegen eines Verstoßes gegen

das Pflichtversicherungsgesetz zur Anzeige.