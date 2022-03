Schreie in der Nacht

Mainz-Altstadt (ots) – Am Dienstagabend rief ein Anwohner eines

Mehrfamilienhauses der Binger Straße per Notruf die Polizei an. Er meldete aus

seiner Nachbarwohnung Schreie einer Frau, die „Nein, bitte nicht!“ rief. Der

Polizeibeamte am Notruf konnte die Schreie ebenfalls hören.

Vor Ort zeigte der Anwohner den Polizeibeamten die betreffende Wohnung. Es

öffnete jedoch niemand die Tür. Im nächsten Moment kam die Bewohnerin der

Wohnung nach Hause. Sie gab an in Ordnung zu sei und zeigte den Beamten die

leere Wohnung. Eine andere in Frage kommende Wohnung wurde durch den

verständigten Hausmeister geöffnet. Auch hier war niemand zuhause. Als dritte

Möglichkeit wurde eine leerstehende Wohnung überprüft. Andere befragte Anwohner

hatten keine Schreie gehört.

Da sich keine weiteren Hinweise ergaben, wurde der Polizeieinsatz beendet.

Sollte es doch zu einem polizeilich relevanten Sachverhalt gekommen sein, bitten

wir darum, jederzeit mit der nächsten Polizeidienststelle oder dem Polizeinotruf

Kontakt aufzunehmen.

Angriff auf Jugendliche

Mainz-Neustadt (ots) – 29.03.2022, 16:15 Uhr

Als sich der 13-jährige Mainzer mit seinen drei gleichaltrigen Freunden am 117er

Ehrenhof aufhielt, wurden die Jungs aus einer Gruppe von fünf ihnen unbekannten

Personen heraus angesprochen. Zwei Frauen wollten Fotos mit den Jungs machen,

was diese allerdings ablehnten. Plötzlich eskalierten die beiden Frauen die

Situation: Nachdem ein Freund des 13-Jährigen geschubst worden war, nahm die

andere der beiden Frauen einen pflastersteingroßen Stein und ließ ihn dem

13-Jährigen von oben auf den Kopf fallen. Anschließend beleidigten und bedrohten

sie die Jungs und gingen dann weg.

Weil der 13-Jährige das nicht auf sich sitzen lassen wollte, nahm er seinen Mut

zusammen und ging der Gruppe hinterher, um sie zur Rede zu stellen. Eine der

beiden Frauen verpasste ihm daraufhin mit voller Wucht eine Ohrfeige. Die Gruppe

ging weiter und ließ den schockierten Jungen stehen.

Der Stein hinterließ bei dem Angriff keine sichtbaren Verletzungen. Eine

ärztliche Behandlung war nicht nötig.

Personenbeschreibung: 1. Frau:

ca. 16-21 Jahre alt

ca. 1,60 m groß

korpulente Statur

schwarze/dunkle Haare

relativ große Nase

großes Muttermal unter dem rechten Auge

hellbraune Haut

schwarze/dunkle Haare

grauer Jogginganzug

Frau: ca. 17-23 Jahre alt

ca. 1,70 m groß

etwas korpulenter als die andere

schwarze glatte, schulterlange Haare

komplett schwarz gekleidet

schwarze Jacke mit einem grauen Fell an der Kapuze; linke Brust

mit einem Wappen

mit einem Wappen vermutlich schwarze Jogginghose

schwarze Schuhe

stark geschminkt im Gesicht

extrem lange Wimpern

Zeugenaufruf: Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird

gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131 65-4210

in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Diebstahl von Baustelle

Mainz-Gonsenheim (ots) – Im Zeitraum zwischen Montag, 11:30 Uhr und Dienstag,

08:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Baustellengelände im Bereich des

Sandmühlwegs und stahlen dort zwei Stromverteilerkästen. Zuvor begaben sie sich

in den Rohbau und drehten die Sicherungen aus dem dort befindlichen Stromkasten.

Eine Anwohnerin gab bei einer Nachbarschaftsbefragung an, dass sie am Nachmittag

des Diebstahls, gegen 16:00 Uhr, zwei dunkel gekleidete Männer mit einem dunklen

Kastenwagen vor dem betreffenden Grundstück beobachtet hatte. Was die Männer

dort gemacht haben, konnte sie allerdings nicht sehen.

Die Spurenlage wurde durch die Polizei ausgewertet. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugenaufruf: Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird

gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131 65-4210

in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Das LKA gibt Tipps zum Start der Motorradsaison

Mainz (ots) – Überhöhte Geschwindigkeit, zu geringer Abstand oder Fehler beim

Überholen und Abbiegen: Die Ursachen für Unfälle von Motorradfahrenden sind oft

die gleichen. Hinzu kommt mitunter eine Selbstüberschätzung der Fahrinnen und

Fahrer – vor allem zu Beginn einer Saison, wie sie aktuell wieder ansteht. Damit

diese möglichst unfallfrei abläuft, haben die Motorrad-Experten des

Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz (LKA) einige Tipps und Hinweise.

Doch zuerst Blick auf die Statistik: Im vergangenen Jahr 2021 sind 1637 Personen

mit ihrem Motorrad auf rheinland-pfälzischen Straßen verunglückt. 574 Personen

wurden dabei schwer verletzt, 30 Personen starben. Die Tendenz der verunglückten

Motorradfahrerinnen und -fahrer ist rückläufig – und doch ist jeder Unfall einer

zu viel. Die Verkehrsexperten der Polizei Rheinland-Pfalz wollen mit ihren Tipps

und Hinweisen helfen, die Zahlen weiter zu senken.

Hinweise und Tipps zu Technik und Ausstattung:

Überprüfen Sie regelmäßig die Bremsen, Beleuchtung und Bereifung

mit dem vorgeschriebenen Luftdruck – vor allem zu Beginn der

Saison

mit dem vorgeschriebenen Luftdruck – vor allem zu Beginn der Saison Schützen Sie sich mit geeigneter Motorradschutzbekleidung. Dazu

gehören ein Motorradhelm, eine Leder- oder Textilkombination,

Motorradhandschuhe und Stiefel.

gehören ein Motorradhelm, eine Leder- oder Textilkombination, Motorradhandschuhe und Stiefel. Zusätzlich vermindern Protektoren das Verletzungsrisiko bei

Stürzen

Stürzen Nutzen Sie auffällige Reflektoren oder Warnwesten, damit sind

Sie besser im Straßenverkehr gesehen werden.

Hinweise und Tipps zum Fahren:

Fahren Sie immer mit Licht und stets bremsbereit.

Kündigen Sie Überholmanöver frühzeitig und deutlich an.

Schneiden Sie keine Kurven.

Fahren Sie bei nasser oder verschmutzter Fahrbahn besonders

vorsichtig

vorsichtig Halten Sie bei Ausfahrten in der Gruppe genügend Abstand, fahren

Sie versetzt und überholen Sie nicht untereinander.

Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz empfiehlt Bikerinnen und Bikern, sich auf

den ersten Kilometern nach jedem Neustart unbedingt „warm“ zu fahren. Das gilt

erst Recht zu Beginn der Saison. Nach längeren Fahrpausen empfiehlt die Polizei,

ein Motorradsicherheitstraining zu absolvieren.

Und noch ein Hinweis hat die Polizei: Zu schnelle und überlaute Biker sind

regelmäßig Gegenstand von Beschwerden aus der Bevölkerung. Deshalb appellieren

die Verkehrsexperten dazu, unnötigen Motorradlärm zu vermeiden.

Weitere Informationen zum Thema erhalten Sie unter folgenden Links:

https://www.runtervomgas.de/menschen-und-geschichten/artikeluebersicht/sicher-in-die-motorradsaison/

https://www.runtervomgas.de/ratgeber-und-service/artikeluebersicht/helm-bis-handschuhe-tipps-zur-motorradkleidung/

Sicher und richtig laden – Polizei berät Autofahrer bei Bau- und Möbelmärkten (FOTO)

Mainz und Rheinhessen (ots) – Nach dem Einkauf im Möbelhaus alles ins Auto

einladen, was eben noch hineinpasst oder im Baumarkt den Anhänger randvoll laden

…

Oft hört man dann im Radio: „Vorsicht auf der Autobahn A … zwischen … und

… liegen Gegenstände auf der Fahrbahn.“ Schlimmer noch ist die Erfahrung, wenn

man plötzlich bremsen muss und das eigene Fahrzeug einfach nicht zum Stillstand

kommen will, weil es zu schwer ist oder wenn gar lose Gegenstände durchs Auto

fliegen.

Gemeinsam mit Verbrauchermärkten in Mainz und Rheinhessen hat die

Verkehrsdirektion Wörrstadt eine Kampagne gestartet, um auf diese Gefahren

aufmerksam zu machen und Tipps für das richtige Beladen zu geben. Unter dem

Motto „Sicher ankommen“ berät die Polizei Autofahrer in den kommenden Wochen bei

verschiedenen Bau- und Möbelmärkten. Mit dabei ist ein KFZ-Sachverständiger für

technische Fragen und es besteht auch die Möglichkeit, sein beladenes Fahrzeug

kostenlos wiegen zu lassen. Los geht es am Freitag, den 01.04.2022 zwischen

14.00 Uhr und 19.00 Uhr in Mainz bei Möbel-Martin in der Barcelona-Allee.

Transporter schiebt PKW aufeinander

A 61 Bornheim (ots) – Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten

Kraftfahrzeugen kam es am 29.3.2022 gegen 10:50 Uhr auf der A 61 in

Fahrtrichtung Koblenz in Höhe der Anschlussstelle Bornheim. Dort fuhr ein

32-jähriger Fahrer eines Transporters vermutlich aufgrund nicht angepasster

Geschwindigkeit und mangelndem Sicherheitsabstand auf den vorausfahrenden PKW

einer 25-jährigen Frau auf. Hierdurch prallte deren PKW wiederum auf den PKW

eines 59-Jährigen, der vor der 25-jährigen Frau fuhr. Alle Unfallbeteiligten

blieben unverletzt. Den Schaden am Transporter schätzt die Polizei auf ca. 2500

Euro. Den am PKW der 25-Jährigen auf ca. 7500 Euro. Am PKW des 59-Jährigen

entstand Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Die beiden PKW mussten abgeschleppt

werden, weil sie nicht mehr fahrbereit waren.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bingen, 29.03., Saarlandstraße, 18:27 Uhr. Die Beamten fuhren mit dem Funkstreifenwagen hinter dem Kleinkraftrad eines amtsbekannten 50-Jährigen her, der mit seiner Sozia in Richtung Bingen unterwegs war. Sie stellten dabei eine gefahrene Geschwindigkeit von mindestens 45 km/h fest. Bei der anschließenden Kontrolle gab der Mann an, den Roller erst seit Kurzem zu besitzen. Der Verkäufer habe ihm eine maximale Geschwindigkeit von 25 km/h zugesichert. Eine Testfahrt bestätigte die zuvor festgestellte Geschwindigkeit von 45 km/h. Bei der Kontrolle wurde zudem das Fehlen einer Drossel festgestellt.

Sachbeschädigung an Vinothek- Zeugenaufruf

Bingen, 23.03., Hafenstraße, 17:30 Uhr. Der Besitzer der Vinothek erschien auf der Dienststelle und meldete Sachbeschädigungen. In den letzten Tagen, besonderes in den Abendstunden, wurden mutwillig Tische in den Rhein geworfen, Gartenmöbel zerschlagen und die angrenzende Toilette verschmutzt. Es wird um Hinweise von Zeugen gebeten.

Fahren ohne Fahrerlaubnis, unter Drogeneinfluss, Auffinden von Einbruchswerkzeug

Bingen, 30.03., Pfarrer-Michel-Straße, 02:07 Uhr. Bei einer Verkehrskontrolle zeigte sich ein PKW-Fahrer sichtlich nervös. Der 30-Jährige gab an, keinerlei Dokumente mit sich zu führen. Des Weiteren bestätigte der Mann den Verdacht der Beamten, Drogen zeitnah konsumiert zu haben, sie fanden auch eine geringe Menge Amphetamin unter der Fahrersonnenblende. Der PKW trug zwei verschiedene Kennzeichen, beide waren wegen Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben. Das Fahrzeug selbst war außerdem nicht für den Verkehr zugelassen. Im Beifahrerbereich lagen mehrere verdächtige Utensilien wie u.a. Sturmhaube, Bolzenschneider, Schraubendreher, Brecheisen, Einmalhandschuhe sowie Schlüsselrohlinge. Die Gegenstände wurden präventiv sichergestellt. Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen; zudem wurde er erkennungsdienstlich behandelt. Bei einer anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung konnte eine geringe Menge Drogen gefunden und sichergestellt werden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Bingen, 29.03., Vorstadt, 15:30 Uhr. Bei einer allgemeinen Streifentätigkeit wurde der Fahrer eines Audi A4 8E angehalten. Der Mann besaß keine aktuelle Fahrerlaubnis und zeigte deutliche Betäubungsmittel-Konsum-Anzeichen. Dies bestätigte auch ein Drogentest. Der 59-Jährige wurde zwecks Blutprobe auf die Dienststelle gebracht.

Zeugen gesucht Raub Undenheim

Undenheim (ots)

Am Samstag, den 26.03.2022 kam es gegen 9:20 Uhr zu einem Raubüberfall in Undenheim auf dem Parkplatz der Goldbachhalle. Der Busfahrer des dort parkenden Busses stand vor der Tür seines Fahrzeuges als ein dunkler PKW mit bulgarischem Kennzeichen mit hoher Geschwindigkeit auf den Parkplatz fuhr. Drei dunkel gekleidete Männer überfielen dann den Busfahrer, der hierbei ohnmächtig wurde. Entwendet wurden die Einnahmen i.H.v. ca. 300EUR.

Gibt es Zeugen, die den Bus bzw. Busfahrer zum Tatzeitraum auf dem Parkplatz der Goldbachhalle gesehen haben? Wurde das Täterfahrzeug, die Täter oder die Tat beobachtet?

Hinweise bitte an die Polizei in Oppenheim unter der Tel. 06133-933-100. Email: pioppenheim.kriminaldienst@polizei.rlp.de