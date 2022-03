Kreis Bergstraße

Darmstadt

Darmstadt-Eberstadt: Schulgebäude mit Graffiti beschmiert / Hoher Schaden / Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Nachdem noch unbekannte Vandalen in der Nacht zum Mittwoch

(29.-30.3.) mehrere Gebäudeteile einer Schule in der Gabelsbergerstraße

großflächig mit Sprühfarbe beschmiert habe, hat die Polizei ein

Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Die Beamten des

Kommissariats 35 suchen Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Diese

haben durch ihr Vorgehen einen hohen Schaden verursacht, der derzeit auf

mindestens 10.000 Euro geschätzt wird. Alle in diesem Zusammenhang stehenden

sachdienlichen Hinweise werden an die Ermittlerinnen und Ermittler unter der

Rufnummer 06151/9690 erbeten.

Darmstadt-Eberstadt: Brückengeländer abgerissen / Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Darmstadt (ots) – Ein noch unbekannter Täter hat am Dienstagabend (29.3.) das

Geländer einer Fußgängerbrücke „Im Hirtengrund“ beschädigt und ist danach

geflüchtet. Der junge Mann wurde auf etwa 14 bis 20 Jahre und eine Körpergröße

von circa 1,70 bis 1,80 Meter geschätzt. Zeugen hatten den Unbekannten gegen

19.45 Uhr dabei beobachten können, wie er scheinbar mutwillig, solange an dem

Geländer rüttelte, bis es in den Bach fiel. Der Schaden wird auf mindestens 3500

Euro geschätzt. Aufgrund des nun fehlenden Geländers bleibt die Brücke bis zur

wieder Instandsetzung vorerst gesperrt. Das Kommissariat 43 in Darmstadt

ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und sucht weitere Zeugen, die

Aufschluss über die Identität des Flüchtenden geben können. Zu seiner

Beschreibung ist noch bekannt, dass er dunkel bekleidet war und ein auffallend

„rundes“ Gesicht hatte. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Ermittlerinnen

und Ermittler zu erreichen.

Darmstadt-Dieburg

Schaafheim: Skateranlage mit Farbe beschmiert / Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Schaafheim (ots) – Bislang unbekannte Vandalen beschmierten mehrere Rampen einer

Skateranlage in den „Auewiesen“ mit schwarzer Farbe. In diesem Zusammenhang

ermittelt die Kriminalpolizei und sucht nach Zeugen. Nach derzeitigem

Kenntnisstand machten sich die Vandalen im Tatzeitraum zwischen vergangenem

Samstag (26.3.) und Sonntag (27.3.) an der Anlage zu schaffen. Sie hinterließen

unter anderem Hakenkreuzschmierereien und beleidigende Inhalte gegenüber

Ordnungshütern. Ersten Ermittlungen zufolge werden die Schäden auf circa 2000

Euro geschätzt.

Die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei (K35) sind mit dem Fall

betraut und fragen: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann

sachdienliche Hinweise geben? Die Beamtinnen und Beamten sind unter der

Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Babenhausen-Hergershausen: Abgelenkt und Situation ausgenutzt / Polizei sucht Zeugen

Babenhausen-Hergershausen (ots) – Bislang Unbekannte haben am Dienstagmittag

(29.3.) eine Frau auf einem Parkplatz, dem sogenannten „Wertholzplatz“,

abgelenkt und im Anschluss ihre Handtasche erbeutet. In diesem Zusammenhang

sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befand sich die 61-Jährige an ihrem schwarzen

Volkswagen, als sie gegen 13.30 Uhr von einer bislang unbekannten Frau nach der

Uhrzeit gefragt wurde. Nachdem die hilfsbereite 61-Jährige die Frage der

Unbekannten beantwortete, bemerkte sie im Anschluss das Fehlen ihrer Handtasche.

Offenbar hat eine weitere unbekannte Person die Situation ausgenutzt und aus dem

Kofferraum des Wagens die Tasche entwendet. Darin befanden sich unter anderem

persönliche Ausweisdokumente. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert

Euro geschätzt. Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen dauern weiterhin

an.

Das Alter der Unbekannten wurde auf circa 40 bis 50 Jahre alt geschätzt. Sie

hatte blonde hochgesteckte Haare und trug eine Sonnenbrille.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere

sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 bei

der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

Alsbach-Hähnlein: Schmuck erbeutet / Polizei sucht Zeugen

Alsbach-Hähnlein (ots) – Nachdem bislang Unbekannte aus einer Wohnung in der

Hauptstraße Schmuck erbeuteten, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem

Kenntnisstand verschafften sich die ungebetenen Gäste am Dienstag (29.3.) im

Tatzeitraum zwischen 8.45 und 12 Uhr Zutritt zur Wohnung. Im Anschluss

entwendeten sie diverse Schmuckstücke und suchten das Weite. Insgesamt werden

die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat 21/22

in Darmstadt nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0

entgegen.

Dieburg/Schaafheim: Fahrzeuge im Visier Krimineller / Wer kann Hinweise geben?

Dieburg-Schaafheim (ots) – In der Nacht zum Mittwoch (30.3.) rückten mehrere

Fahrzeuge in Dieburg und in Schaafheim in das Visier Krimineller. In diesem

Zusammenhang hofft die Polizei auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die Kriminellen zwischen 3 und 3.30

Uhr an dem mit Keyless-Go ausgestatteten schwarzen BMW, Modell X5, zu schaffen.

Dieser war in der Marie-Curie-Straße geparkt. Ihnen gelang es das Fahrzeug zu

entwenden und damit in unbekannte Richtung zu flüchten. An dem schwarzen Wagen

waren zum Zeitpunkt des Diebstahls die Kennzeichen „DI-AJ 2000“ angebracht.

Ersten Ermittlungen zufolge, rückte auch ein grauer Mercedes, der in der

Lise-Meitner-Straße abgestellt war, im gleichen Tatzeitraum in das Visier der

Autodiebe. Offenbar wurden die Kriminellen hier bei ihrem Vorhaben gestört.

Wie der Polizei am Mittwochmorgen (30.3.) gemeldet wurde, entwendeten die

Unbekannten zwischen 1 und 2 Uhr aus der Straße „Im Kappespfad“ in Schaafheim

einen weiteren schwarzen BMW mit den Kennzeichen „DA-LN 66“.

Ob die Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, muss noch geprüft werden.

Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) unter der

Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Groß-Gerau

Mörfelden-Walldorf: Polizei überwacht Tempo/111 „Sachen“ bei 70 km/h

Am Dienstagnachmittag (29.03.) führten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen auf der Bundesstraße 486, in Höhe des Aldi-Lagers, eine Geschwindigkeitsmessung durch. Hierbei wurden während einer zweistündigen Messung insgesamt 40 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt.

16 Fahrzeugführer hatten die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h um bis zu 15 km/h überschritten und müssen sich auf ein Verwarnungsgeld von mindestens 40 Euro einstellen. Für 24 Wagenlenker wird die Geschwindigkeitsüberschreitung kostenintensiver, da diese mindestens 16 km/h zu schnell fuhren. Es drohen Bußgeldern von mindestens 60 Euro sowie Punkte in Flensburg. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein 32 Jahre alter Autofahrer mit 111 km/h auf dem Tacho. Ihn erwarten ein Bußgeld von 320 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot.

Bei einem 43-jährigen Fahrer, der 15 Stundenkilometer zu schnell fuhr, stellte sich bei der anschließenden Überprüfung durch die Polizei heraus, dass er keinen Füherschein besitzt und zudem unter dem Einfluss von Drogen am Straßenverkehr teilnahm. Die Ordnungshüter fanden in seinem Fahrzeug weiterhin eine kleine Menge Betäubungsmittel. Der 43-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

Trebur/Groß-Gerau: Zwei Autofahrer berauscht am Steuer

Gleich zweimal stoppten Beamte der Polizeistation Groß-Gerau berauschte Autofahrer.

Am Dienstagnachmittag (29.03.), gegen 17.00 Uhr, kontrollierten die Ordnungshüter einen 22 Jahre alten Mann in der Oderstraße in Trebur. Rasch bemerkten sie, dass der 22-Jährige offenbar unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test reagierte anschließend positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis.

In der Nacht zum Mittwoch (30.03.), gegen 2.00 Uhr, fiel einer Streife zudem ein 26 Jahre alter Wagenlenker in der Rudolf-Virchow-Straße auf. Bei ihm schlug der Drogentest positiv auf Amphetamin und Kokain an.

Beide Fahrer wurden vorläufig festgenommen und mussten Blutentnahmen über sich ergehen lassen. Sie erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Zwischen Do., 24.03., 10.00 Uhr und Fr., 25.03., 10.00 Uhr, wurde im Nachtigallenweg in Walldorf durch ein unbekanntes Fahrzeug eine Grundstücksmauer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt, Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.