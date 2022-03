Unfall im Kreuzungsbereich

Bad Hersfeld. Am Dienstag (29.03.), gegen 22:50 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit seinem Opel Corsa die Reichsstraße aus Richtung Frankfurter Straße. Zur selben Zeit befuhr eine 48-jährige Frau, ebenfalls aus Bad Hersfeld, mit ihrem Ford Fiesta die Dudenstraße in Richtung Bahnhof. An der ampelgeregelten Kreuzung Reichsstraße / Dudenstraße kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, die dabei erheblich beschädigt wurden und abgeschleppt werden mussten. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.

Einbruch in Apotheke

Künzell. Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Freitagnachmittag (25.03.) bis Dienstagmorgen (29.03.) in eine Apotheke einzubrechen. Die Täter hebelten am Fenster der Apotheke im Hahlweg, konnten jedoch nicht in das Gebäude gelangen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Am Fenster entstand Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro.

Einbruch in Kindergarten

Fulda. In der Niesiger Straße kam es in der Zeit zwischen Montagnachmittag (28.03.), 16.30 Uhr, und Dienstagmorgen (29.03.), 7 Uhr, zu einem Einbruch in den dortigen Kindergarten. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster des Gebäudes auf. Ob die Einbrecher tatsächlich in dem Kindergarten waren, kann nach derzeitigem Stand nicht gesagt werden. Aus dem Kinderhort wurde nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen nichts entwendet. Am Fenster entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Kennzeichendiebstahl

Eichenzell. Unbekannte Täter entwendeten in der Straße „Am Wiesenborn“ in der Zeit zwischen Montagabend (28.03.), 18.30 Uhr, und Dienstagmorgen (29.03.), 08.30 Uhr, die beiden Kennzeichen „FD-XY 203“. Die Nummernschilder waren an einem silberfarbenen Skoda Fabia angebracht, der unter dem Carport eines Wohnhauses abgestellt war.

Betrug durch angeblichen „Microsoft-Mitarbeiter“

Flieden. Am Montagvormittag (28.03.), erhielt ein Bürger einen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters der Firma „Microsoft“. In dem Gespräch wurde auf eine vermeintliche „Sicherheitslücke im Computersystem“ hingewiesen, die man dringend beheben müsse. Im weiteren Verlauf des stundenlangen Telefonates gewährte der Fliedener dem Unbekannten Fernzugriff auf seinen Computer. Weiterhin wurden verschiedene Bankdaten abgefragt. Nachdem der Betrug schließlich bemerkt wurde, stellte man fest, dass die Täter mittlerweile eine vierstellige Summe vom Konto des Mannes abgebucht hatten.

Ihre Polizei warnt in diesem Zusammenhang:

Trickbetrug ist vielfältig.

Seien Sie misstrauisch gegenüber Unbekannten am Telefon.

Die Firma „Microsoft“ führt keine solchen Anrufe durch. Auch

Fernzugriffe auf ein Gerät sind nicht üblich.

Fernzugriffe auf ein Gerät sind nicht üblich. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld oder vertrauliche Daten von Ihnen fordert.

Gesprächspartner Geld oder vertrauliche Daten von Ihnen fordert. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte

Personen.

Personen. Rufen Sie die Polizei unter der 110 an.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen.

Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren.

Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Pkw-Diebstahl

Kalbach. In der Straße „Hinterkirchweg“ im Ortsteil Oberkalbach kam es in der Zeit zwischen Dienstagabend (29.03.), 21.30 Uhr, und Mittwochmorgen (30.03.), 04.20 Uhr, zu einem Pkw-Diebstahl. Unbekannte Täter entwendeten einen grauen Mercedes SL 350 Cabrio mit dem Kennzeichen „FD-SL 1111“. Der Wagen stand in der Grundstückseinfahrt des Besitzers und hat einen Wert von circa 10.000 Euro.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

Verschließen Sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit und

versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß

abgeschlossen ist

versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß abgeschlossen ist Lassen Sie niemals Wertgegenstände oder Fahrzeugpapiere in Ihrem

Pkw

Pkw Lassen Sie keine Schlüssel im oder am Fahrzeug oder an anderer

Stelle unbeobachtet zurück

Einbruch in Café

Bad Hersfeld. In der Nacht zu Dienstag (29.03.) hebelten Unbekannte das Fenster eines Cafés in der Weinstraße auf. Anschließend betraten die Einbrecher den Geschäftsraum. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch nicht bekannt. Auch die Höhe des hierdurch entstandenen Sachschadens ist aktuell noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de