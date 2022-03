Laubach/Lich: Bei Verkehrskontrolle sechs Gurtverstöße und vier Betriebserlaubnisse erloschen

Beamte der Kontrollgruppe Gießen führten am Dienstagnachmittag in der Philipp-Reiss-Straße in Laubach und in der Kirchhofsgasse in Lich Verkehrskontrollen durch. Zwischen 14.30 und 17.00 Uhr stoppten sie 15 Fahrzeuge und überprüften 21 Personen. Die Beamten leiteten zehn Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Sechs Insassen waren nicht angeschnallt. Der Bußgeldkatalog sieht hierfür ein Verwarnungsgeld von 30 Euro vor. An vier Autos war unzulässig manipuliert worden, so dass die Betriebserlaubnis der Fahrzeuge erloschen war.

Hungen: Kupfer, Regenrinnen und Aluplatten weg

Von einer Baustelle in der Neue Straße in Utphe haben Unbekannte am Mittwochmittag Sachen im Wert von etwa 1.200 Euro entwendet. Die Unbekannten hatten die Kupferrohre, die Regenrinnen und die Aluplatten offenbar mit einem geeigneten Fahrzeug abtransportiert. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 – 91430.

Hungen: Vandalismus an Schulgebäude

In der Friedensstraße in Hungen haben Vandalen in der letzten Woche einen Schaden von etwa 1.000 Euro angerichtet. Die Täter hatten mittels weißer und goldener Farbe Wände besprüht. Offenbar hatten die Unbekannten zwischen Mittwoch (23.3.22) und Freitag (25.3.22) zugeschlagen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 – 91430.

Gießen: Fahren ohne Fahrerlaubnis

In der Adolph-Kolping-Straße erwischten Beamten am Dienstagnachmittag einen 29-jährigen Mann aus dem Landkreis Gießen, der keine Fahrerlaubnis hat. Nicht nur dem Fahrer erwartete ein Strafverfahren, sondern auch den Halter, da er die Fahrt zuließ.

Gießen: Aufs Dach geschlagen

Etwa 800 Euro schätzt die Polizei den Sachschaden, den Unbekannte an einem silberfarbenen Mercedes auf dem Uniparkplatz in der Lonystraße zurückließen. Mit einem Gegenstand schlugen die Täter auf das Glasdach. Zeugen die die Täter zwischen Mittwoch (23. März), gegen 18.00 Uhr und Montag (28. März), gegen 18.30 Uhr beobachteten, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Beamte stoppten am Dienstag gegen 19.30 Uhr im Schiffenberger Weg einen 48-jährigen E-Scooter-Fahrer. An seinem Fahrzeug befanden sich Versicherungskennzeichen aus dem vergangenem Jahr. Die Beamten leiteten gegen den Gießener ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

Gießen: Sicheres Gießen

Im Rahmen des Konzeptes „Sicheres Gießen“ waren am Dienstag Beamte in Gießener Stadtgebiet unterwegs und überprüften 13 Personen. Davon erhielten drei Männer am Uferweg einen Platzverweis, welchem sie auch nachkamen. Die Ordnungshüter leiteten darüber hinaus gegen neun Parkplatzsünder ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Ford beschädigt

2.000 Euro Sachschaden beklagt der Besitzer eines Ford nach einer Unfallflucht am Dienstag (29.März) in der Südanlage. Der weiße Transit parkte zwischen 12.40 Uhr und 13.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Südanlage und der Unbekannte beschädigte die rechte Seite des Ford. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Bei Parkmanöver Außenspiegel gestreift

Am Dienstag (29.März) gegen 18.00 Uhr beabsichtigte ein 35-jähriger Mann in einem Opel auf dem Parkplatz eines Fachmarktes in der Bänningerstraße einzuparken. Dabei streifte der Opel-Fahrer mit seinem Außenspiegel den Außenspiegel eines geparkten Nissan. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden in Höhe von insgesamt 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Wettenberg: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Ein 52-jähriger Mann aus Wetzlar in einem Audi und ein 37-jähriger Mann in einem Mercedes befuhren am Dienstag (29.März) gegen 14.10 Uhr die Bundesstraße 429 von Krofdorf nach Heuchelheim. Offenbar bemerkte der Mercedes-Fahrer dabei den Bremsvorgang des Wetzlarers zu spät und fuhr auf den Audi auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Lich: Unfall im Begegnungsverkehr

Am Dienstag (29.März) gegen 16.25 Uhr kamen sich ein 38-jähriger Mann aus Lich in einem Skoda und ein 26-jähriger Mann aus Wetzlar in einem Citroen auf der Kreisstraße 166 zwischen Muschenheim und Birklar entgegen. Im Begegnungsverkehr kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Citroen-Fahrer verletzte sich leicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 5.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Auffahrunfall

Ein 30-jähriger Gießener, ein 36-Jähriger und ein 50-Jähriger befuhren am Dienstag (29. März) gegen 17.00 Uhr hintereinander mit ihren Fahrzeugen den Heyerweg in Richtung Rödgener Straße. Als der 30-Jährige bremste, bemerkte der 50-Jährige den Bremsvorgang zu spät und fuhr auf das Fahrzeug des 36-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde der PKW auf das Fahrzeug des vorausfahrenden 30-Jährigen geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.