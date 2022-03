Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 30.03.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Ladendiebstahl – Täter gesucht

Bad Dürkheim (ots) – Am 29.03.2022 gegen 13:00 Uhr kam es, in einem Einkaufsmarkt in der Weinstraße Süd in Bad Dürkheim, zu einem Ladendiebstahl. Der bislang unbekannte Täter steckte eine Creme im Wert von 80 Euro ein und verließ den Markt ohne zu bezahlen. Er konnte noch vom Personal gesichtet aber nicht mehr aufgehalten werden. Der männliche Täter war ca. 30 Jahre alt und hatte sehr kurze Haare. Er trug einen schwarzen Mantel und eine schwarze Sonnenbrille. Die unverzüglich eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: iPhone entwendet

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 29.03.2022 08:00 Uhr bis 09:30 Uhr wurde Am Limburgweg in Bad Dürkheim ein iPhone 6S entwendet. Die bislang unbekannten Täter nahmen das Handy an sich, dass ein 63-Jähriger beim Beladen seines PKW vorsichtshalber, an einem sicherem Platz vor seinem Wohnhaus, abgelegt hatte. Beim Losfahren vergaß er sein Handy wieder einzustecken. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Ellerstadt: Brand von Weinrebstöcken – Eigentümer und Zeugen gesucht

Ellerstadt (ots) – Am 29.03.2022 gegen 18:30 Uhr wurden brennende Weinrebstöcke neben einem Feldweg in Ellerstadt gemeldet. Die freiwillige Feuerwehr kam mit 10 Mann vor Ort und konnte den Brand, der mittlerweile auch auf ein Gebüsch übergesprungen war, schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Verursacher und Grund für das Feuer sind derzeit nicht bekannt. Der Eigentümer der abgelagerten Rebstöcke konnten noch nicht ermittelt werden und wird gebeten sich bei der Polizei zu melden. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Ellerstadt: Durchfahrtskontrollen

Ellerstadt (ots) – Am 29.03.2022 zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr wurde auf einem Wirtschaftsweg zwischen der L526 und dem Freiheideplatzweg in Ellerstadt das Durchfahrtsverbot überwacht. Insgesamt 4 Fahrzeugführer befuhren verbotswidrig den Wirtschaftsweg und müssen nun mit einem Verwarnungsgeld von 50 Euro rechnen. Während der Kontrollmaßnahmen konnten mehrere Verkehrsteilnehmer beobachtet werden, die beim Erblicken der Polizeibeamten wendeten und zurückfuhren. Die Polizei bittet hier die Verkehrsteilnehmer sich an die geltenden Verkehrsregeln zu halten, da es ansonsten auf den engen Wirtschaftswegen zu Gefahrensituationen für Fußgänger und Radfahrer kommen kann.

Neuleiningen: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Neuleiningen (ots) – Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 29.03.2022, um 08.42 Uhr, auf der A6 in Richtung Kaiserlautern, Gemarkung Neuleiningen. Der 30-jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem Sprinter den linken von drei Fahrstreifen. Wegen einer Baustelle, endete dieser Fahrstreifen und der Mann musste auf den mittleren Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah er einen Lkw, der den mittleren Fahrstreifen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall kam der Sprinter ins Schleudern, stieß ein zweites Mal gegen den Lkw und kam schließlich entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim drogenbedingte Ausfallerscheinungen beim 30-Jährigen fest. Ein Urintest bestätigte den Verdacht, dieser reagierte positiv auf THC. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet, ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt.