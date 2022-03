Karlsdorf-Neuthard – Rettungsgasse nicht eingehalten – 53 Verstöße nach schwerem Verkehrsunfall auf der A5 festgestellt

Karlsruhe (ots) – Insgesamt 53 Verstöße gegen die Rettungsgasse wurden am

Montagmitttag auf der Autobahn 5 in Höhe Karlsdorf-Neuthard nach einem schweren

Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten festgestellt. Die Verkehrsüberwachung

der Verkehrspolizeiinspektion Karlsruhe stellte bei ihrer Kontrolle 23 Autos, 21

Sattelzüge, acht Lastwagen und ein Wohnmobil fest, die mehr oder weniger die

Rettungsgasse behinderten. Zusätzlich wurden zwei Handyverstöße registriert.

Die Rettungsgasse rettet im Ernstfall Leben! Daher werden Verstöße erheblich

sanktioniert: Die Bußgeldtabelle beginnt in solchen Fällen bei 200 Euro, zwei

Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot.

Karlsruhe – Verkehrsteilnehmer missachten Einbahnstraßenregelung in der Hagsfelder Allee

Karlsruhe (ots) – Bei einer am Montag zwischen 11.00 und 12.30 durchgeführten

Verkehrskontrolle auf der Umleitungstrecke Hagsfelder Allee wurden 25

Verkehrssünder verwarnt, die entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung

unterwegs waren. Sie müssen in der Folge mit einer Anzeige rechnen.

Die Hagsfelder Allee ist aufgrund einer Baustelle der Stadt Karlsruhe in der

Theodor-Heuss-Allee als Umleitung eingerichtet und darf lediglich in Richtung

Klosterweg befahren werden. Zurückliegend häuften sich die Beschwerden von

Bürgern, dass Verkehrsteilnehmer immer wieder die Einbahnstraßenregelung

missachteten und es hierdurch zu gefährlichen Situationen gekommen sei.

Obergrombach – Unbekannter zündet Feld an

Karlsruhe (ots) – Ein Unbekannter zündete am Montag gegen 20.30 Uhr ein Feld

hinter der Straße „Denzberg“ an.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand setzte ein Unbekannter mittels eines noch

unbekannten Brandbeschleunigers ein Feld in Brand. Das Feuer breitete sich etwa

über eine Fläche von 100 Quadratmetern aus. Die Feuerwehr konnte den

Brandteppich löschen. Der genaue Sachschaden ist derzeit noch nicht genau zu

beziffern.

Das Polizeirevier Bruchsal hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen,

sich unter 07251/725-0 zu melden.

Östringen – Frühabendliche Rollerfahrt führt zu insgesamt fünf Anzeigen

Karlsruhe (ots) – Drei Strafanzeigen sowie zwei Anzeigen aufgrund von

Ordnungswidrigkeiten waren das Resultat der Rollerfahrt eines 24-Jährigen am

frühen Montagabend auf der Östringer Straße bei Östringen.

Der Rollerfahrer fuhr gegen 17 Uhr auf der Östringer Straße von Östringen in

Richtung Rettigheim. Zwei Beamte des Polizeireviers Bad Schönborn wurden hierbei

auf den jungen Fahrer aufmerksam und wollten diesen einer Verkehrskontrolle

unterziehen. Die nachfolgenden Anweisungen und das Haltegebot der Beamten

befolgte der Moped-Fahrer jedoch nicht und es gelang ihm, vor der Kontrolle zu

flüchten.

Dieser Erfolg währte aber nicht lange, denn aufgrund der eingeleiteten

Ermittlungen konnte der Flüchtige bereits wenig später durch die Polizisten auf

seiner Arbeitsstelle angetroffen werden. Dort stellte sich heraus, dass der

Zweiradfahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zum Führen des

Rollers ist und der betriebene Motorroller über kein gültiges

Versicherungskennzeichen verfügt. Ein anschließend auf dem Revier durchgeführter

Schnelltest reagierte zudem positiv auf THC, weswegen der junge Mann auch eine

Blutprobe abgeben musste.

Der 24-Jährige muss nun mit Strafanzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis,

aufgrund eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie aufgrund eines

Vergehens nach dem Plichtversicherungsgesetz rechnen. Hinzu kommen

Ordnungswidrigkeitenanzeigen aufgrund des Führens von Kraftfahrzeugen unter

Wirkung von berauschenden Mitteln und wegen der Missachtung des Haltegebots

anlässlich der Verkehrskontrolle.

Brand auf Firmengelände in Oberderdingen-Flehingen

Karlsruhe (ots) – Zu einem Brand auf einem Firmengelände mit einer massiven

Rauchentwicklung kam es am Montagnachmittag in Oberderdingen-Flehingen.

Aus bislang unbekannter Ursache gerieten gegen 16.15 Uhr in einem überdachten

Bereich eines im Industriegebeit Felhingen ansässigen Unternehmens mehrere

Kubikmeter Sperrmüll in Brand.

Die von den Angestellten des Versorgungsbetriebes sofort verständigte Feuerwehr

und der schnelle Beginn der Löschmaßnahmen verhinderten ein weiteres Ausbreiten

der Flammen. Der zur Verwertung gelagerte brennende Sperrmüll konnte mit einem

Bagger nebst Greifarm in den Freibereich des Firmengeländes gezogen und durch

die Feuerwehr gelöscht werden. Der Brandfortschritt über das Wellblechdach

hinaus auf weitere Gebäudeteile war so zu verhindern.

Durch die starke, sich in Richtung Kürnbach ausbreitende Rauchwolke erfolgte

eine Warnung der Bevölkerung durch die Warnapp NINA, Fenster und Türen

geschlossen zu halten. Mehrere Messungen der Feuerwehr Bretten in den

angrenzenden Wohngebieten blieben glücklicherweise ohne Resultat. Eine

Gefährdung der Bevölkerung durch gesundheitsschädliche Stoffe war somit

auszuschließen.

Die Löscharbeiten, bei denen rund 25 Fahrzeuge und etwa 100 Einsatzkräfte

umliegender Feuerwehren eingesetzt waren, zogen sich bis etwa 20.30 Uhr.

Die Kriminaltechnik der Polizei Karlsruhe ist aktuell noch vor Ort, um

entsprechende Untersuchungen zur Brandursache durchzuführen. Nach aktuellem

Stand steht die Schadenshöhe noch nicht abschließend fest.

Karlsruhe – Frau in Straßenbahn geschlagen

Karlsruhe (ots) – In einer Straßenbahn der Linie S1 wurde eine 19-Jährige am

Montagabend zwischen den Haltestellen Yorckstraße und Knielinger Allee

geschlagen. Die junge Frau saß gegen 19.30 Uhr als Fahrgast in der Bahn.

Ebenfalls in der Bahn befanden sich drei Männer im Alter zwischen 24 und 29

Jahren, sowie eine 18-Jährige. Die Gruppe fiel durch ihr ungebührliches Benehmen

und Pöbeleien gegenüber anderen Fahrgästen auf. Als die 19-Jährige sie

aufforderte dies zu unterlassen, kam die 18-Jährige auf sie zu und schlug ihr

mehrfach gegen den Kopf. Ihr 24-jähriger Begleiter spuckte anschließend einem

weiteren Fahrgast auf die Hose. Beim Eintreffen der Streife an der Haltestelle

Knielinger Allee hatte die Gruppe die Bahn bereits verlassen. Die weiteren

Ermittlungen ergaben, dass die vier Personen bereits gegen 17.40 Uhr in der

Virchowstraße aufgefallen waren. Hier hatten sie Flaschen auf die Fahrbahn

geworfen. Nach dem Feststellen ihrer Personalien durch eine Streife wurde ihnen

ein Platzverweis erteilt.

Malsch – Polizeiposten Malsch wieder geöffnet

Malsch (ots) – Der Polizeiposten Malsch hat ab sofort seinen Dienstbetrieb

wieder aufgenommen und ist nun – wie bereits vor der Schließung – an folgenden

Tagen geöffnet:

Montag bis Donnerstag von 07.30 Uhr bis 12.00 Uhr, freitags bleibt der

Polizeiposten geschlossen.

Bretten – Feuer beschädigt Teile des Dachstuhls

Karlsruhe (ots) – Bei einem Brand am Montagmittag im obersten Stockwerk eines

Mehrfamilienhauses wurden Teile des Dachstuhls erheblich beschädigt. Die

Rettungskräfte wurden gegen 13.00 Uhr verständigt. Durch Polizei und Feuerwehr

wurden die Bewohner zunächst evakuiert. Nach den bisherigen Feststellungen brach

das Feuer im Rahmen von Bitumenarbeiten an einem Balkon im Obergeschoss aus und

griff rasch auf Teile des Dachstuhls über. Die Feuerwehr Bretten, die mit 10

Fahrzeugen und 38 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand löschen. Der

Sachschaden wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt.

Karlsruhe – Stein von Brücke geworfen – Pkw beschädigt

Karlsruhe (ots) – Durch einen von einer Brücke über die Gustav-Heinemann-Allee

geworfenen Stein wurde am Montagabend ein Pkw beschädigt. Ein 27-Jähriger fuhr

gegen 21.15 Uhr mit ihrem Pkw auf der Gustav-Heinemann-Allee stadtauswärts. Als

er die Fußgängerüberführung zwischen dem Otto-Hahn-Gymnasium und dem dortigen

Spielplatz passierte vernahm er einen Schlag an der Front des Pkw. Nachdem er

angehalten hatte stellt er fest, dass das vordere Kennzeichen nicht mehr am

Fahrzeug war. In der Höhe der Brücke konnten mehrere Steinsplitter festgestellt

werden. Nach den bisherigen Feststellungen warfen bislang Unbekannte einen

größeren Stein auf die Fahrbahn. Seit Anfang März wurden den dem Polizeirevier

Karlsruhe-Waldstadt insgesamt sieben Vorfälle gemeldet, bei denen Steine oder

Flaschen von Brücken auf die Fahrbahn geworfen wurden. Verletzt wurde bislang

niemand. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. In einigen

Fällen wurden in unmittelbarer Nähe der Brücken dunkel gekleidete Personen

festgestellt, die Fahrräder bei sich hatten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt,

Telefon 0721/967180 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Wohnungseinbruch in Durlach

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Diebe brachen am Montagnachmittag in eine Wohnung

in Durlach ein und erbeuteten Bargeld.

Während der kurzen Abwesenheit der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der

Ellmendinger Straße in Durlach drangen Einbrecher in der Zeit zwischen 13.30 Uhr

und 15.00 Uhr in eine Erdgeschosswohnung ein. Da die Hauseingangstür scheinbar

offenstand, hatten die Diebe ein leichtes Spiel. Den Schließzylinder der

Wohnungstür drehten die Täter gewaltsam ab und durchwühlten in der Wohnung des

geschädigten Ehepaares mehrere Zimmer. Dort erbeuteten sie nach den bisherigen

Erkenntnissen Bargeld in einem niedrigen dreistelligen Eurobetrag.

Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zur Ergreifung der

flüchtigen Einbrecher.