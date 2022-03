Mannheim-Käfertal: E-Scooter als Hindernis auf Radweg abgelegt – Zeugen gesucht

Mannheim-Käfertal (ots) – Ein unbekannter Täter hatte in der Nacht von Sonntag

auf Montag im Stadtteil Käfertal einen E-Scooter verkehrsgefährdend mitten auf

einem Radweg abgelegt. Der Roller wurde offenbar im Laufe der Nacht auf dem

Radweg unterhalb des Brückenbauwerks in Höhe des Verkehrsknotens

Waldstraße/B44/Frankenthaler Straßen auf dem Radweg in einer schlecht

einzusehenden Kurve abgelegt. Gegen 1.30 Uhr befuhr ein 35-jähriger Radfahrer

den Weg, nahm den Roller zu spät wahr und stürzte, nachdem er diesen überfahren

hatte, auf die Fahrbahn. Dabei zog er sich schwere Verletzungen in Form von

Knochenbrüchen an der Schulter und der Hand zu. Er wurde zur Behandlung in eine

Klinik eingeliefert.

Die weiteren Ermittlungen wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

durch den Polizeiposten Mannheim-Waldhof dauern an. Zeugen, die sachdienliche

Hinweise auf den Verursacher des Verkehrshindernisses geben können, werden

gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0 zu

melden.

Mannheim-Innenstadt: Rücksichtsloser Autofahrer verursacht Verkehrsunfall, bei dem eine 23-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt wurde – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt (ots) – Bei einem Verkehrsunfall, den ein rücksichtsloser

Porsche-Fahrer in der Mannheimer Innenstadt verursachte, wurde am Montagabend

eine 23-jährige Radfahrerin schwer verletzt.

Ein 34-jähriger Mann war kurz nach 18 Uhr mit seinem Porsche auf der linken

Geradeausfahrspur des Friedrichsrings in Richtung Kurpfalzbrücke unterwegs. An

der Ampel an der Kreuzung Friedrichsring/Fressgasse musste er aufgrund Rotlichts

warten. Bereits hierbei fiel er anderen Verkehrsteilnehmern auf, da er im Stand

mehrfach den Motor laut aufheulen ließ. Beim Umschalten auf Grünlicht gab er

Vollgas und fuhr blitzartig los, obwohl eine 23-jährige Radfahrerin die Fahrbahn

noch nicht vollständig überquert hatte. Die Frau wurde vom Porsche erfasst,

stürzte zunächst auf das Fahrzeug und wurden anschließend durch die Luft

geschleudert, wobei sie sich mehrmals überschlug, bevor sie schließlich vor dem

Porsche auf die Fahrbahn stürzte. Mehrere Zeugen, die den Unfall beobachtet

hatten, eilten der verletzten Frau zu Hilfe und verständigten Polizei und

Rettungsdienst. Der Unfallverursacher hingegen blieb untätig.

Die Frau wurde mit schwerwiegenden Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Die

behandelnden Ärzte beurteilten ihren Zustand als kritisch.

Während der Unfallaufnahme meldeten sich bereits Zeugen, denen bereits im

Vorfeld die rücksichtslose Fahrweise des 34-Jährige aufgefallen war.

Porsche des Mannes wurde, wie auch dessen Führerschein wurde beschlagnahmt.

Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger

Körperverletzung ermittelt.

Weitere Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche

Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

Mannheim/BAB 656: Schilder von Lastwagen gefallen – mehrere Fahrzeuge beschädigt – weitere Geschädigte gesucht

Mannheim/BAB 656 (ots) – Ein Lastwagenfahrer verlor am Montagnachmittag auf der

A 656 bei Mannheim mehrere Schilder und verursachte dadurch Schäden an mehreren

Fahrzeugen.

Ein 49-jähriger Mann war gegen 15.15 Uhr mit seinem Lastwagen auf der A 656 in

Fahrtrichtung Mannheim unterwegs. Auf der Ladefläche transportierte er mehrere

große Verkehrsschilder. An der Anschlussstelle Mannheim-Neckarau wechselte er

auf die B 38a in Richtung Neckarau. Im Kurvenbereich lösten sich die

Verkehrsschilder und fielen auf die Fahrbahn. Diese verteilten sich auf alle

drei Fahrstreifen. Mindestens drei Fahrzeuge überfuhren die herabgefallenen

Schilder, wodurch diese beschädigt wurden. An einem VW riss der Tankbehälter aus

und Dieselkraftstoff lief auf die Fahrbahn. Das Auto musste abgeschleppt und die

Fahrbahn gereinigt werden. Die Höhe des Sachschadens lässt sich derzeit noch

nicht abschätzen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand hatte der 49-Jährige die Ladung auf seinem

Lastwagen nicht ausreichend gesichert. Daher wurde der Lkw im Anschluss unter

Polizeibegleitung zum Firmengelände gefahren.

Der Fahrer des Lastwagens sieht nun einem Bußgeld wegen mangelnder

Ladungssicherung entgegen.