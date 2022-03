Hirschberg an der Bergstraße, Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Autos mutwillig zerkratzt – Zeugen gesucht!

Hirschberg an der Bergstraße / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Elf beschädigte

Fahrzeuge und ein Sachschaden der sich mindestens im fünfstelligen Bereich

bewegen dürfte – so die Bilanz mehrerer Sachbeschädigungen, die vermutlich in

der Zeit von Freitagabend bis Samstagmittag verübt in der der Goethestraße

wurden. Ein Anwohner stellte demnach am Samstag an seinem Pkw, sowie an zehn

weiteren Geparkten fest, dass bei diesen auf der rechten Fahrzeugseite ein X

oder sterngleiches Symbol eingeritzt wurde. Der Polizeiposten Schriesheim hat

die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die

ebenfalls Beschädigungen an ihren Fahrzeugen festgestellt haben oder Hinweise zu

dem oder den Tätern geben können. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Tel.:

06203 61301 an die Ermittler zu wenden.

Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis: Keyless-Go Fahrzeug entwendet – Festnahme

Ladenburg / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Immer wieder kommt es – nicht nur in der

Region, sondern bundesweit – zu Diebstählen mit Fahrzeugen, die mit einem sog.

„Keyless-Go“ bzw. Keyless-Entry“ System ausgestattet sind. Bei dem Phänomen, das

immer wieder in den Fokus kriminalpolizeilicher Ermittlungen gerät, haben es die

Täter auf hochwertige Fahrzeuge abgesehen und suchen dabei gezielt nach Autos,

die in der Nähe oder unmittelbar vor den Wohnhäusern der Besitzer geparkt sind.

Grund hierfür ist, dass sich der Fahrzeugschlüssel meist, wenn auch hinter

verschlossener Wohnungstüre, in der Nähe befindet und die Täter mit spezieller

Technik das ausgehende Signal nutzen können um das Fahrzeug zu entriegeln.

So gelang es einem 53-Jährigen in der Nacht von Freitag auf Samstag das

Keyless-Go-System eines BMW-Sportwagen in der Hohen Straße zu überbrücken.

Anschließend entwendete er das knapp 30.000 Euro teure Auto, an dem er noch

andere Kennzeichen anbrachte. Diese hatte der Mann kurz zuvor in einem

Nachbarort entwendet. Noch bevor der Besitzer den Diebstahl seines Pkw bemerkte,

fiel der BMW mit den falschen Kennzeichen in den Fokus einer Polizeikontrolle in

Dresden. Nachdem der Fahrer, der 53-Jährige Tatverdächtige, keinen

Besitznachweis oder gar den Fahrzeugschlüssel vorweisen konnte, wurde dieser

unverzüglich festgenommen und kam anschließend in Untersuchungshaft. Der

Sportwagen kann nun wieder an seinen Besitzer, der noch am selben Tag vom

Diebstahl und der Sicherstellung seines Wagens erfuhr, ausgehändigt werden.

Wie Sie ihr „Keyless-Go-Fahrzeug“ am besten schützen:

Legen Sie den Schlüssel, wenn möglich, nicht in der Nähe der Haus-oder

Wohnungstüre ab.

Falls doch, dann schirmen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen ab

(z.B.durch den Kauf spezieller Behältnisse). Machen Sie dazu den Selbsttest am

Fahrzeug.

Achten Sie stets auf verdächtige Fahrzeuge und Personen in Ihrer Nachbarschaft

und rufen Sie im Zweifel die Polizei.

Sie können auch bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges sowie bei der Fachwerkstatt

Ihres Vertrauens nachfragen, ob und welche weitere Möglichkeit es speziell für

Ihr Fahrzeug gibt.

Weitere Informationen, wie Sie Ihr Fahrzeug richtig sichern, erhalten Sie auch

unter www.polizei-beratung.de sowie bei den regionalen Kriminalpolizeilichen

Beratungsstellen.

Betroffene werden wiederum gebeten, so schnell wie möglich die Polizei zu

verständigen und den Autodiebstahl anzuzeigen.

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Ausgebrannter Motorroller aufgefunden – Polizei sucht Zeugen

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntagmorgen meldete ein Zeuge in

Waibstadt einen ausgebrannten Motorroller. Der Zeuge fand der ausgebrannten und

total zerstörten Motorroller neben dem Basketballfeld in der Straße „Unteres

Lohhaus“. Das Fahrzeug lag direkt neben dem Spielfeld, alle Kunststoff- und

Gummiteile waren aufgrund des Brandes geschmolzen oder verbrannt. Auch

angrenzende Sträucher und eine Metallsitzbank auf dem Basketballplatz waren in

Mitleidenschaft gezogen worden. Aufgrund des Kennzeichens konnte der

Fahrzeugbesitzer ermittelt werden. Dieser gab an, dass das Fahrzeug zwischen

Freitag, 25.03.2022 und Samstag, 26.03.2022 durch unbekannte Täter entwendet

worden war.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Weinheim/BAB 5: Fußgänger auf der Autobahn – Person schwer verletzt

Weinheim/BAB 5 (ots) – Am frühen Dienstagmorgen wurde ein 54-jähriger Fußgänger

bei einem Unfall auf der A 5 bei Weinheim schwer verletzt. Ein 55-jähriger Mann

war gegen 2.45 Uhr mit seinem Sattelzug auf der A 5 von Karlsruhe in Richtung

Darmstadt unterwegs. Am Autobahnkreuz Weinheim wollte er auf die A 659 in

Richtung Mannheim weiterfahren und wechselte von der rechten Fahrspur auf den

Verzögerungsstreifen. Dabei nahm er plötzlich eine schwarz gekleidete Person

wahr, die in gleicher Richtung zu Fuß auf der Fahrspur unterwegs war. Der

Sattelzug-Fahrer versuchte noch auszuweichen, erfasste den Fußgänger jedoch.

Dieser wurde unter die Leitplanken geschleudert, wo er schwer verletzt liegen

blieb. Der Fahrer des Sattelzugs stoppte sofort und verständigte über Notruf

Polizei und Rettungskräfte. Im Anschluss leistete er dem Schwerverletzten bis

zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe.

Der 54-jährige Fußgänger erlitt bei dem Zusammenstoß schwere, jedoch nicht

lebensbedrohliche, Verletzungen in Form von Knochenbrüchen und wurde nach

notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär

aufgenommen wurde. Da in der Atemluft des Verletzten starker Alkoholgeruch

festgestellt werden konnte, wurde eine Blutprobe angeordnet und entnommen.

Die weiteren Unfallermittlungen durch die Autobahnpolizei Mannheim dauern an.

Gegenstand dieser Ermittlungen ist insbesondere die Frage, weshalb der

55-Jährige zu Fuß auf der Autobahn unterwegs war. Gegen den Fahrer des

Sattelzugs wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener greift Fremden an und leistet bei Festnahme Widerstand

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Was einen 34-Jährigen am Montagabend zum

Angriff eines für ihn Fremden verleitete ist bislang Ermittlungssache des

Polizeireviers Weinheim, allerdings könnte eine erhebliche Alkoholisierung des

Mannes mit ursächlich gewesen sein. Mit knapp 2,7 Promille Alkohol in der

Atemluft beleidigte der Beschuldigte beim Vorbeigehen einen Bewohner der Alten

Landstraße, der sich gerade in seinem Garten aufhielt. Als dieser hierauf nicht

einging, ging der 34-Jährige um 17:25 Uhr durch das Gartentor auf das Grundstück

des Bewohners und schlug diesem gegen die Brust und packte im am Kragen, wobei

er weiter wüste Beschimpfungen aussprach. Schließlich gelang es dem Mann den

Angreifer aus dem Garten zu drängen und die Polizei zu alarmieren. Durch die

Sirenen vorgewarnt, flüchtete der 34-Jährige zunächst, konnte aber schnell von

den Beamten des Polizeireviers Weinheim eingeholt und festgenommen werden. Dabei

schlug er einem Uniformierten ins Gesicht und leistete Widerstand gegen seine

Festnahme. Der Mann wurde anschließend in das Polizeirevier gebracht, wo seine

Personalien festgestellt und ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Er muss sich

nun wegen Beleidigung, Körperverletzung, Tätlichen Angriffs und Widerstand gegen

Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten. Der Bewohner und der

Polizeibeamte wurden glücklicherweise nur leicht verletzt.

Ketsch, Rhein-Neckar-Kreis: Lenkräder und Navigationssysteme aus PKW entwendet – Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen; Zeugen gesucht

Ketsch / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gleich fünfmal schlugen bislang unbekannte

Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag zu und entwendeten aus geparkten Pkw

Lenkräder und eingebaute Navigationsgeräte – die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen.

In der Wieblinger Straße, der Schlesierstraße und der Tilsiter Straße waren die

Pkw, ein Mercedes und vier BMW, geparkt als der oder die Täter sich an diesen zu

schaffen machten. Durch das Einschlagen von Seitenscheiben oder das Aufschneiden

des Türbleches, gelangten diese ins Fahrzeuginnere und bauten anschließend die

hochwertigen Lenkräder und eingebauten Navigationssysteme aus dem

Armaturenbrett. Der entstandene Schaden kann bislang nicht beziffert werden,

dürfte ersten Schätzungen nach allerdings sehr hoch sein.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die

Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen.

Wer hat die Täter möglicherweise beobachtet oder hat Verdächtiges festgestellt?

Sind Sie möglicherweise selbst betroffen? Sachdienliche Hinweise werden unter

Tel.: 0621 174-4444 von den Ermittlern entgegengenommen.

Wiesloch-Baiertal/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener schlägt Scheibe an Tankstelle ein

Wiesloch-Baiertal/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montag wurde gegen 23:25 Uhr die

Tür und das Fenster einer Tankstelle in der Schatthäuser Straße beschädigt. Ein

zunächst unbekannter Täter versuchte die Eingangstür, sowie eine Fensterscheibe,

einzuschlagen. Nachdem das einschlagen des Fensters einen Alarm auslöste,

entfernte sich der Täter fußläufig. Ein Zeuge wurde durch den Alarm auf die

Situation aufmerksam und erkannte einen 20-Jährigen Mann. Dieser konnte im

Rahmen der Fahndung kurze Zeit später angetroffen werden und wurde einer

Kontrolle unterzogen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen

Wert von 2,4 Promille. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit

noch nicht bekannt. Den jungen Mann erwartet mindestens eine Anzeige wegen

Sachbeschädigung. Ob er auch in die Tankstelle einbrechen wollte, ist derzeit

noch Gegenstand der Ermittlungen.

Plankstadt, Rhein-Neckar-Kreis: Auseinandersetzung nach Fußballspiel – Polizei hat Ermittlungen aufgenommen; Zeugen gesucht

Plankstadt / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagabend kam es auf der Straße vor

der Spielstätte in der Jahnstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung von

mehreren Personen – zuvor fand ein Fußballspiel der Junioren Kreisliga statt.

Kurz nach 21 Uhr gingen mehrere Notrufe von Zeugen ein, die eine Schlägerei mit

einer Beteiligung von bis 20-50 Personen meldeten. Als die alarmierten

Streifewagen des Polizeireviers Schwetzingen und der benachbarten Dienststellen

vor Ort eintrafen, flüchteten bereits erste Beteiligte. Unter den noch

Anwesenden befanden sich mehrere Spieler der zuvor konkurrierenden

Fußballmannschaften sowie Fans beider Vereine. Inwieweit diese tatsächlich alle

beteiligt waren, ist bislang ungeklärt. Ein 21-Jähriger, der durch Angriffe

verletzt wurde, wurde vor Ort von Rettungskräften behandelt und kam zur weiteren

Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Personalien der Anwesenden

wurden festgehalten.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und noch in der

Nacht erste Tatverdächtige im Alter von 17 bis 18 Jahren, die den 21-Jährigen

körperlich angingen, ermittelt. Zudem wurden mehrere Bilder und Videos als

Beweismittel gesichert. Weshalb es zur Auseinandersetzung kam und ob die

Rivalität der Vereine ursächlich war, ist bislang Ermittlungssache.

Zeugen, die das Geschehen beobachteten oder möglicherweise in der

Auseinandersetzung verletzt wurden, werden gebeten, sich unter Tel.: 06202 2880

an die Ermittler zu wenden.

Weinheim-Lützelsachsen: Einbruch in den Keller eines Mehrfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen!

Weinheim-Lützelsachsen (ots) – Eingebrochen wurde zwischen Sonntag, 17:00 Uhr,

und Montag, 10:20 Uhr in der Sommergasse. Bislang unbekannter Täter drang in den

Keller eines dortigen Mehrfamilienhauses ein und brach mittels unbekanntem

Werkzeugs ein Kellerabteil auf. Er entwendete zunächst ein Mountainbike, mit

welchem er sich in die an den Keller angrenzende Tiefgarage begab. Hier ließ der

unbekannte Täter das Fahrrad stehen, eventuell wurde er bei der Tatausführung

gestört.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Weinheim, unter der Telefonnummer 06201-10030, zu melden.

Verkehrsunfall A 5 Person schwer verletzt PM Nr. 2

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagmorgen gegen 02:45 Uhr kam es

auf der A 5 zwischen der Anschlussstelle Hirschberg und dem Autobahnkreuz

Weinheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Lkw. Weshalb

sich die Person zu Fuß auf der Autobahn befand, ist derzeit noch nicht bekannt

und Gegenstand der Ermittlungen. Der Lkw befuhr die A 5 in nördliche Richtung

und kollidierte kurz vor dem Autobahnkreuz Weinheim mit dem Fußgänger. Der Lkw

touchierte den Fußgänger mit dem Außenspiegel, wodurch dieser zu Boden

geschleudert wurde und sich schwer verletzte. Der Fußgänger kam zur weiteren

Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die A 5 war zur Unfallaufnahme in

dem genannten Bereich zwischen 02:55 Uhr und 03:35 Uhr vollgesperrt. Die

weiteren Ermittlungen in dieser Sache werden durch den Verkehrsdienst Mannheim

übernommen.