Unfallflucht im Begegnungsverkehr

Otzweiler – Am 28.03.2022 kam es gegen 16:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der K70 zwischen Otzweiler und Welschrötherhof. Hierbei schnitt der unbekannte Verkehrsteilnehmer mit seinem Opel, vermutlich Corsa, die Linkskurve und kollidierte mit seinem Außenspiegel mit dem Außenspiegel des entgegenkommenden Audis. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhren beide Beteiligte weiter. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer des Opels oder dem Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn zu melden.

Verkehrsunfallflucht zeitnahe geklärt

Bad Sobernheim, Staudernheimer Straße – Gegen 10 Uhr wurde heute hiesiger Dienststelle eine Verkehrsunfallflucht mitgeteilt, die sich soeben in der Staudernheimer Straße ereignet hätte. Bei einem am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten PKW sei der Seitenspiegel durch einen zu dicht vorbeifahrenden, auffällig grünen PKW beschädigt worden. Ein aufmerksamer Verkehrsunfallzeuge konnte hierbei das Kennzeichen des daraufhin verbotenerweise weitergefahrenen Fahrzeugs ablesen. Ca. 50 Minuten später konnte eine Streife im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen das vermeintliche Verursacherfahrzeug mit mutmaßlich kausaler Beschädigung am Seitenspiegel einige Ortschaften entfernt fahrend antreffen und die Fahrerin einer Kontrolle unterziehen. Auf die 83-jährige Dame aus der VG Nahe-Glan kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu.

Verkehrsunfall mit Flucht

Orbis – Am 28.03.2022 gegen 18:30 Uhr befuhr ein/e bislang unbekannte/r Verkehrsteilnehmer/in die Kirchheimbolander Straße in Orbis in Fahrtrichtung K19. In Höhe des Anwesens Kirchheimbolander Straße 12 streifte er/sie einen dort ordnungsgemäß geparkten PKW auf der Fahrerseite und beschädigte diesen (ca. 500 EUR Schaden). Anschließend entfernte er/sie sich von der Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Kirchheimbolanden.

Verkehrsunfallflucht

Kirn-Bergen – Geschädigte befährt am 28.03.22, gegen 13.30h mit ihrem Pkw die Kreisstraße zwischen Bergen und Kirn. Ihr kommt ein Pkw auf ihrer Fahrbahnseite entgegen, so dass sie ausweichen muss und leicht die Leitplanke touchiert. An ihrem Pkw entsteht leichter Sachschaden. Der entgegenkommende Fahrzeugführer setzt seine Fahrt fort. Hinweise auf diesen bitte an die Polizei Kirn.