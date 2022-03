Auto aufgebrochen 29.03.2022, 00:05 Uhr

Mainz-Bleichenviertel (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde von

bislang unbekannten Tätern die Scheibe eines Pkw eingeschlagen. Der Audi war in

der Mittleren Bleiche abgestellt. Bei der Tatortaufnahme konnte festgestellt

werden, dass der Audi von den Tätern durchwühlt und die Türen entriegelt worden

waren. Gestohlen wurde allerdings nichts. Von den Polizeikräften wurden Spuren

am Pkw gesichert und ein DNA Abrieb an der beschädigten Scheibe genommen. Wer

sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit

der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu

setzen.

Tankbetrüger gestellt 28.03.2022, 17:05 Uhr

Mainz-Ebersheim (ots) – Am Montagnachmittag konnte ein Tankbetrügerpärchen

gestellt und überführt werden. Die 38-jährige Frau aus Mainz und ihr 31-jähriger

Bekannter aus Hessen fuhren zum wiederholten Mal mit ihrem schwarzen Pkw an

einer Tankstelle in Mainz-Ebersheim vor. Am Pkw hatten die Betrüger zuvor die

Kennzeichen abmontiert. Wie jedes Mal stieg der 31-jähirge aus dem Fahrzeug aus

und betankte es. Im Gegensatz zu den vergangenen Taten, fiel einem

Tankstellenmitarbeiter der Pkw noch während des Tankvorganges auf. Als der

Mitarbeiter die beiden zur Rede stellen wollte, flüchtete der 31-Jährige zu Fuß,

seine Begleiterin konnte festgehalten und den alarmierten Polizeikräften

übergeben werden. Während der Anzeigenaufnahme konnte letztlich auch der

31-jährige, beim Versuch unerkannt in den Pkw zu steigen, gestellt werden. Gegen

beide wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen wiederholtem Tankbetruges

eingeleitet.

Einbrecher flüchten 29.03.2022, 02:55 Uhr

Mainz-Hechtsheim (ots) – In der vergangenen Nacht wurden zwei Einbrecher bei dem

Versuch in eine Wohnung zu kommen gestört und ergriffen die Flucht. Gegen 02:55

Uhr überstiegen die bislang unbekannten Täter zunächst einen Gartenzaun, um so

auf das Anwesen eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Hechtsheim zu gelangen.

Hierbei beschädigten die Täter ein hölzernes Gartentor, welches komplett

zerbrochen ist. Vom rückwärtigen Garten aus bahnten sich die Täter dann ihren

Weg auf die Terrasse der Erdgeschosswohnung, wo sie sich am Rollladen des

Terrassenfensters zu schaffen machten. Bei dem Versuch den Rollladen mit einem

Werkzeug aufzuschieben, verursachten die Täter laute Geräusche, von denen der

63-jährige Wohnungsinhaber wach wurde und das Licht in der Wohnung einschaltete.

Als die Täter dies wahrnahmen, brachen sie die Tatausführung ab und flüchteten.

Von den Alarmierten Polizeikräften konnten die Täter auch im Rahmen einer

Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Vom Kriminaldauerdienst der Mainzer

Polizei wurde am Tatort eine Spurensicherung durchgeführt. Derzeit liegen

Hinweise darüber vor, dass die Täter möglicherweise mit einem Fahrzeug vom

Tatort in der Straße Am Schinnergraben geflüchtet sind. Wer sachdienliche

Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der

Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu

setzen.

Fahren ohne Versicherungsschutz

Bingen, 28.03., Kapuzinerstraße, 17:45 Uhr. Bei der Kontrolle eines E-Scooter-Fahrers wurde festgestellt, dass am Scooter ein Versicherungskennzeichen des Vorjahres angebracht war. Außerdem wies der amtsbekannte Mann deutliche Anzeichen eines Betäubungsmittelkonsums auf. Dies bestätigte auch ein Drogentest. Dem 28-Jährigen wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

Diebstahl an Kfz

Sprendlingen, Palmgasse, 26.03., 10:00 Uhr – 28.03., 09:00 Uhr. An einem grauen VW-Golf wurde das hintere Kennzeichen im genannten Zeitraum gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Gensingen, 28.03., Römerstraße, 17:10 Uhr. Im Rahmen der Streifenfahrt konnten die Beamten eine weibliche Person auf einem E-Scooter feststellen. An dem Fahrzeug war ein blaues Versicherungskennzeichen aus dem Vorjahr angebracht. Dieses wurde noch vor Ort sichergestellt; der Fahrerin die Weiterfahrt untersagt.

Diebstahl an Kfz

Bingen, 26.03., Gustav-Stresemann-Straße, 23:39 – 23:48 Uhr. Mitarbeiter des Truck Centers meldeten den Diebstahl von Kennzeichen an einem LKW, sowie den Aufbruch eines Tankdeckels an einem weiteren LKW. Sprit war glücklicherweise noch nicht eingefüllt. Auch hier wird um Zeugenhilfe gebeten.

Sachbeschädigung

Niederheimbach, 27.03., Rheinstraße, 22:30 Uhr. Ein derzeit noch Unbekannter beschädigte die Lichtsignalanlage für die Fähre im Bereich Unterführung unter den Bahngleisen zur B9 hin: er schlug das grüne Signallichtglas ein und durchtrennte ein Starkstromkabel, das der Uferbeleuchtung dient. Durch eine Zeitschaltuhr konnte die genaue Uhrzeit festgestellt werden. Um Hinweise auf den Täter wird gebeten.