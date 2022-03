Worms – Trickdiebstahl zum Nachteil eines 99-Jährigen

Worms (ots) – Am gestrigen Montag, 28.03.2022, betreten gegen 14:00 Uhr drei

bisher unbekannte männliche Täter die Wohnung eines 99-jährigen Mannes aus Worms

unter Vortäuschung falscher Tatsachen. Angeblich müssten die Männer den

Wasseranschluss im Objekt überprüfen.

Nach dem Betreten der Wohnung lenkt ein Tatverdächtiger die Haushaltshilfe des

99-Jährigen, der zudem im Rollstuhl sitzt, ab. Die anderen beiden

Tatverdächtigen durchsuchen die Wohnung währenddessen nach Wertgegenständen.

Entwendet wird nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen Bargeld in noch

unbekannter Höhe.

Nach ca. 15 Minuten verlassen die drei Unbekannten, zu denen keine

Personenbeschreibung vorliegt, das Objekt. Eine sofort eingeleitete Fahndung

durch die Polizei verläuft leider erfolglos.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung

zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.