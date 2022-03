Ausweis aus Pkw gestohlen

Kaiserslautern (ots) – In der Ebertstraße haben sich zwischen Freitag- und

Samstagnachmittag Unbekannte an einem Auto zu schaffen gemacht. Die Täter

durchwühlten den Wagen und stahlen ein US-amerikanisches Ausweisdokument. Wie

sie es anstellten, das Fahrzeug zu knacken ist aktuell nicht geklärt. Die

Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen

haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der

Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Missverständnis führt zu Unfall

Kaiserslautern (ots) – Ein Missverständnis hat am Montagnachmittag in der

Röchlingstraße zu einem Unfall geführt. Gegen 16.30 Uhr stießen in Höhe einer

Parkplatz-Zufahrt ein Auto und ein Motorrad zusammen. Der Motorradfahrer wurde

dabei verletzt.

Wie der 39-Jährige später angab, sei er davon ausgegangen, dass der vor ihm

fahrende Pkw am rechten Fahrbahnrand anhalten will – deshalb setzte er zum

Überholen an. Genau in dem Moment bog die 24-jährige Autofahrerin jedoch nach

links auf einen Parkplatz ab.

Das Motorrad prallte dem Auto in die Seite; der Fahrer verletzte sich am Arm und

wurde ins Krankenhaus gebracht.

An Motorrad und Pkw entstanden Sachschäden. Das Motorrad musste abgeschleppt

werden. |cri

Teure Gespräche während der Fahrt

Kaiserslautern (ots) – Knapp zwei Stunden hat eine Dienstgruppe der

Polizeiinspektion 2 am Montagvormittag den Verkehr in der Zollamtstraße ins

Visier genommen. In dieser Zeit hatten die Beamten einiges zu kritisieren:

Insgesamt erwischten die Polizisten zwölf Fahrer, die mit dem Handy am Ohr

unterwegs waren. Darüber hinaus gab es eine Strafanzeige für einen Fahrer, der

unter Drogeneinfluss stand. Außerdem mussten zwei Mängelberichte ausgestellt

sowie eine Sicherheitsleistung erhoben werden.

Den Handy-Telefonierern blühen jetzt Bußgelder von mindestens 100 Euro sowie ein

Punkt in der „Verkehrssünderdatei“. Ob auch ein Fahrverbot hinzukommt, hängt von

der jeweiligen Verkehrssituation ab. Für Fahrer, die noch den Führerschein auf

Probe besitzen, verlängert sich die Probezeit und sie müssen ein Aufbauseminar

absolvieren. |cri

E-Bike gestohlen

Kreis Kaiserslautern (ots) – Ein E-Bike ist am Montagabend in der Eichenstraße

in Sembach gestohlen worden. Das Fahrrad war dort mit einem Schloss an einem

Fallrohr gesichert. Das Rohr wurde auseinandergeschoben, sodass das Schloss ohne

Aufschließen oder Zerstören entfernt werden konnte. Es handelt sich um ein

E-Bike (Pedelec) der Marke Haibike im Wert von mehreren Tausend Euro. Durch

einen Zeugen konnte ein Mann beobachtet werden, der das Fahrrad wegschob. Der

Mann wurde als circa 25 bis 30 Jahr alt und ungefähr 1,85 Meter groß

beschrieben. Er hatte einen Schnauzer und trug eine blaue Jeanshose und eine

beige Jeansjacke mit Kapuze. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion in der

Gaustraße zu melden. |elz

Landstuhl: Brand eines Fahrzeuges aufgrund technischem Defekts

Kindsbach (ots) – Gegen Mittag brennt in Kindsbach in der Industriestraße nach

derzeitigem Ermittlungsstand der Pkw einer 19-Jährigen Fahrzeugführerin aufgrund

eines technischen Defektes aus. Der Brand wird durch die Freiwillige Feuerwehr

in wenigen Minuten unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Betriebsstoffe des

Kraftfahrzeugs laufen in die Kanalisation. Jedoch besteht keine Gefahr für die

Umwelt, da die Kanalisation an der Einleitungsstelle direkt an die Kläranlage

angeschlossen ist. Die Fahrzeugführerin klagt über Übelkeit und wird wegen des

Verdachtes einer Rauchgasintoxikation zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht.

Vor Ort waren Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Landstuhl, der Unteren

Wasserbehörde und der Verbandsgemeinde Landstuhl. ILAN

Schmale Straße, breite Autos

Schwedelbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Bei einem Überholmanöver ist es am

Montagmorgen auf der L369 zwischen Kollweiler und Schwedelbach zu einem Unfall

gekommen. Zu dem Zusammenstoß kam es kurz vor 7 Uhr, als ein Ford Kuga (SUV)

einen vor ihm fahrenden Ford F-150 (Pick-Up) überholen wollte. Im Vorbeifahren

streifte der SUV den Pick-Up, so dass an beiden Fahrzeugen Schäden entstanden.

Verletzt wurde zum Glück niemand.

Der SUV-Fahrer lehnte vor Ort eine Verwarnung ab und gab an, dass der Fahrer des

Pick-Ups ihm nicht genug Platz gelassen habe.

Beim Ausmessen der Unfallstelle stellten die Beamten fest, dass die Straße in

diesem Bereich lediglich 5,10 Meter breit ist. Es ist deshalb davon auszugehen,

dass die Fahrbahn im Bereich der Unfallstelle für ein Überholmanöver von

Fahrzeugen in der Größenordnung der beiden Beteiligten nicht geeignet war. Die

weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

Abzocke auf der Bundesstraße

Rutsweiler an der Lauter (ots) – Steife verhindert Betrugsversuch. Auf der B 270

bemerkte eine Streife der Polizeiinspektion Lauterecken, dass ein PKW-Fahrer aus

dem Fahrzeug heraus Geld an eine Person außerhalb des Fahrzeugs übergibt. Bei

der Kontrolle der Situation stellte sich heraus, dass ein 42-Jähriger unter der

Vortäuschung einer nicht bestehenden Notlage Geld von dem Fahrzeugführer

„erbettelte“. Überprüfungen ergaben, dass Tatverdächtige schon öfters mit

solchen Betrügereien aufgefallen war. Das Geld wurde wieder an den Eigentümer

übergeben. Gegen den 42-Jährigen wurden strafrechtliche Ermittlungen

aufgenommen. |pilek