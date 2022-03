Heckscheibe mit Stein eingeschlagen

Viernheim (ots) – Warum die Heckscheibe eines abgestellten Autos in der Rathausstraße, Bereich Hügelstraße eingeworfen wurde, ermittelt die Polizei (K 42) in Viernheim.

Die Tat dürfte nach ersten Feststellungen am Montagabend (28.03.) gegen 22.10 Uhr verübt worden sein. Die Täter warfen dazu einen Stein in die Scheibe. Der weiße Kia Picanto stand zur Tatzeit im Hinterhof. Wer Hinweise zu der Sachbeschädigung geben kann, meldet sich bitte unter der 06204/9377-0 bei den Beamten.

Zeuge nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Fürth (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (24.03-25.03) ereignete sich im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 08:00 Uhr, in der Kröckelbacherstraße Höhe der Hausnummer 41 eine Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug streifte einen am Straßenrand geparkten Pkw.

Hierbei wurde die Fahrertür des geparkten Pkw durch Kratzter beschädigt. Anschließend setzte der bislang Unbekannte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Heppenheim unter der 06252 706-0 zu melden.

Lenkräder und Navigationsgeräte gestohlen – Fokus lag auf BMW

Einhausen (ots) – Bislang wurden am Dienstag (29.03.) sechs Autoaufbrüche der Polizei gemeldet. Ausnahmslos betraf es Besitzer des Herstellers BMW.

Teilweise schlugen die Täter in der Nacht zum Dienstag (28. – 29.03.) in einer Straße zwei Mal zu, wie in der Martin-Niemöller-Straße und Im Schafweg. Die anderen Fahrzeuge parkten in der Hauptstraße und Nibelungenstraße. Die Täter öffneten, auch unter Zuhilfenahme von technischen Geräten, widerrechtlich die Autos, um in der Folge Lenkräder samt Airbags und/ oder die festeingebauten Navigationssysteme mitzunehmen. Der Gesamtschaden liegt nach ersten Schätzungen bei über 30.000 Euro.

Ein Zeuge konnte gegen 3.45 Uhr zwei verdächtige Männer mit Rucksäcken in der Hauptstraße ausmachen. Die Tatverdächtigen sind in Richtung Bibliser Straße weggegangen.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) sucht dringend weitere Zeugen, die die beschriebenen oder andere Personen und Fahrzeuge in der Nacht bemerkt haben. Hinweise zu den Fällen werden unter der 06252 / 706-0 entgegengenommen.

Mit einer WhatsApp über 1600 Euro ergaunert

Bergstraße/Lampertheim (ots) – Wegen einer WhatsApp-Nachricht hat ein Ehepaar in Lampertheim am Montagnachmittag (28.03.) rund 1686 Euro überwiesen. In den Abendstunden wurde ihnen bewusst, dass sie Betrügern auf dem Leim gegangen sind.

Was war passiert? Über WhatsApp wurde dem Paar vorgegaukelt, dass das Handy mit der bekannten Nummer der Tochter/ des Sohnes runtergefallen und kaputt sei. Die neue Nummer sollte daher gespeichert werden. In einem späteren Dialog wurde gesagt, dass noch dringend Rechnungen überwiesen werden müssen. Das Geld sollte das Paar am nächsten Tag zurück erhalten.

Im guten Glauben wurde die Überweisung auf das angegebene Konto veranlasst und gelangte so in Betrügerhände.

Wie können Sie sich vor dieser Betrugsmasche schützen? Auf keinen Fall sofort überweisen! Rufen Sie bei der Person unter der Ihnen bekannten (alten) Telefonnummer an. Überprüfen Sie unbedingt den Datenschutz Ihres Accounts in den Einstellungen. Schränken Sie etwa die Sichtbarkeit Ihres Profilbildes für alle Nutzer ein.

Wie ein betrügerischer Chatverlauf aussehen kann, sehen Sie im folgenden Beitrag: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5164632

Die Polizei geht davon aus, dass auch in den folgenden Tagen und Monaten die Kriminelle im Kreis Bergstraße aktiv bleiben. Bleiben sie daher misstrauisch!

Darmstadt

Dieb im Kinderhort – Rucksäcke durchwühlt und Geld entwendet

Darmstadt-Nord (ots) – In einem Kinderhort in der Bad Nauheimer Straße hat ein noch unbekannter Täter am Montag 28.03.2022 sein Unwesen getrieben. Zwischen 15-15.30 Uhr betrat der Kriminelle die Räume der Einrichtung, durchwühlte in dem Büroraum die Taschen der Angestellten und entwendete Bargeld.

Mit seiner Beute flüchtete er. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt wegen Diebstahls und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Zivilfahnder nehmen mehrfach gesuchten Straftäter fest

Darmstadt-Kranichstein (ots) – Südhessische Zivilfahnder haben am Samstag 26.3.2022 einen bundesweit und mehrfach gesuchten Straftäter im Stadtteil Kranichstein festgenommen. Unter anderem wegen Bedrohungsdelikten und schwerem Raub lagen mittlerweile 3 Untersuchungshaftbefehle gegen den 36-Jährigen vor.

Da der Gesuchte jedoch untergetaucht war, konnten diese, ausgestellt von der Staatsanwaltschaft Wetzlar, Gießen und dem Landgericht Köln, bislang noch nicht vollstreckt werden. Im Rahmen der Ermittlungen spürten ihn die Fahnder in der Gruberstraße auf und nahmen ihn gegen 16 Uhr widerstandslos fest. Noch am Folgetag wurde der Wohnsitzlose einem Haftrichter vorgeführt. Dieser schickte den Mann unverzüglich in die nächste Justizvollzugsanstalt.

Fenster von gelben Transporter eingeschlagen und nach Beute gesucht

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Auf einen gelben Transporter, der auf einem Parkplatz in der Eberstädter Marktstraße abgestellt war, hatten es Kriminelle in der Zeit zwischen Samstag (26.3.), 16.30 Uhr und Montagmorgen (28.3.) abgesehen.

Die Täter schlugen eine Fahrzeugscheibe ein und suchten im Innenraum nach Beute. Nach ersten Erkenntnissen ließen sie einen Schlüssel mitgehen. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Darmstädter Kripo (K21/22), zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Bei dem Versuch, gewaltsam in die Räume einer Kindertagesstätte in der Kurt-Schumacher-Straße zu gelangen, haben noch unbekannte Kriminelle in der Zeit zwischen Freitagabend (25.3.) und Montagmorgen (28.3.) einen Schaden an dem Gebäude von mehreren Hundert Euro verursacht.

Glücklicherweise hielten die Fenster und die Türen dem kriminellen Vorgehen stand. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und ermittelt wegen des versuchten schweren Diebstahls. Sachdienliche Hinweise werden an die Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

Rund 250 Europaletten von Firmengelände gestohlen

Darmstadt (ots) – Auf rund 250 Europaletten, die auf dem Hof einer Firma in der Kleyerstraße lagerten, hatten es Diebe am vergangenen Wochenende abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen betraten die Kriminellen in der Zeit zwischen Samstag (26.3.), 12 Uhr und Sonntag (27.3.), 22 Uhr, den frei zugänglichen Hof und transportierten die Paletten ab.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit den weiteren Ermittlungen betraut. Die Beamtinnen und Beamten fragen: Wer hat den Abtransport der Beute bemerkt? Wer kann Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Gegenstände geben? Alle sachdienlichen Informationen werden unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Darmstadt-Dieburg

Unfallverursacher nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Darmstadt (ots) – In der Zeit von Sonntag, 27.03.22, bis Dienstag, 29.03.2022, wurde in der Pallaswiesenstrasse in Höhe des Abzweig zum Sensfelder Weg, auf den Parkplätzen der dortigen Parkreihe ein Skoda silberfarben durch ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim 2.Polizeirevier in Darmstadt (06151-969 41210) zu melden.

Zwei Audis von Kriminellen entwendet – Tatzusammenhang wird geprüft

Eppertshausen (ots) – Am Montag (28.3.) hatten es Kriminelle auf gleich zwei Autos vom Hersteller Audi abgesehen. Gegen 1 Uhr entwendeten die Täter ein in der Bonhoefferstraße geparkten grauen Audi, Modell Q7, und wenige Stunden später, gegen 11.45 Uhr, einen auf einem Firmengelände in der Büssingstraße abgestellten Audi S4 Avant.

Die Darmstädter Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen und prüft zudem einen möglichen Tatzusammenhang. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamtinnen und Beamten des Kommissariats 21/22 alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Groß-Gerau

Geldbeutel aus Fahrzeug gestohlen

Kreis Groß-Gerau/Mörfelden-Walldorf (ots) – Ein in der Darwinstraße geparkter, möglicherweise nicht verschlossener Toyota, geriet zwischen Samstagabend (26.03.) und Montagmorgen (28.03.) in das Visier von Langfingern. Die Täter durchwühlten das Auto nach Wertgegenständen und ließen anschließend einen im Fahrzeug abgelegten Geldbeutel samt Geld und persönlichen Dokumenten mitgehen. Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0.

Weil sich derartige Delikte in jüngster Zeit häufen, warnen die Ermittler in diesem Zusammenhang davor, das Auto als Safe zu nutzen. Langfinger erkennen gute Möglichkeiten an Beute zu kommen sehr schnell und schlagen zu. Schließen Sie Ihr Auto immer ab auch wenn sie es “nur kurz” verlassen! Räumen Sie Ihr Auto aus, bevor es andere tun! Diebe sind oft auf der Suche nach einer günstigen Gelegenheit.

Haben Kriminelle etwas für sie Wertvolles entdeckt, das kann zum Beispiel eine Geldbörse, ein Rucksack oder auch ein mobiles Navigationsgerät sein, reichen ihnen oft wenige Sekunden, um die Beute zu entwenden. Häufig versuchen die Täter auch einfach nur, ob eine Fahrzeugtür offen ist. Ist dies der Fall, schauen sie, ob im Auto etwas Wertvolles liegt und nehmen es mit.

Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Gernsheim (ots) – Im Laufe des Montags (28.03.2022) ereignete sich im Zeitraum von 08:00 bis 17:00 Uhr in der Robert-Bunsen-Straße (Gegenüber des dortigen Renault-Händlers) eine Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug (vermutlich LKW) streifte einen auf einem an die Straße angrenzenden Schotterplatz geparkten PKW.

Der PKW wurde hierbei nicht unerheblich im Heckbereich der Beifahrerseite beschädigt. Anschließend setzte der bislang Unbekannte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Gernsheim zu melden.

Odenwaldkreis

Brennende Thuja-Bäume – Kripo ermittelt

Bad König/Fürstengrund (ots) – Aus bisher noch ungeklärter Ursache brannten am Montagabend 28.03.2022 fünf Thuja-Bäume auf einem Grundstück in der Odenwaldstraße in Fürstengrund. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bad König und Fürstengrund löschten zügig das Feuer. Nach ersten Schätzungen ist ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro entstanden.

Die Bewohnerin im Erdgeschoss bemerkte gegen 21.20 Uhr einen Feuerschein und hörte ein Knistern. Bei der Nachschau entdeckte sie die brennenden Bäume und alarmierte die Einsatzkräfte.

Für die Ursachenermittlung wurde die Kriminalpolizei (K 10) eingeschaltet. Wer Angaben oder Hinweise zu der Entstehung des Brandes geben kann, meldet sich bitte unter der 06062/953-0 bei den fallzuständigen Beamten in Erbach.

Papier auf Schulhofgelände abgebrannt – Zeugen gesucht

Brensbach-Wersau (ots) – Auf dem Schulhof der Grundschule in Wersau wurde zwischen letztem Samstag (26.03.) und Montagmorgen (28.03.) Papier auf einem Holztisch abgebrannt. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 200 Euro. Die Schule hat Anzeige bei der Polizei erstattet.

Ob Kinder oder Jugendliche aus Wersau die Tat begangen haben, prüfen jetzt die Ermittler des Kommissariats 10 in Erbach. Hinweise zu dem Fall nehmen die Beamten auch unter der Rufnummer 06062 / 953-0 entgegen.

