Stadtallendorf – Drogeneinfluss vor 10 Uhr

Ein 37 Jahre alter Mann aus dem Ostkreis steht unter dem dringenden Verdacht ein Auto gefahren zu sein, obwohl er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Der Drogentest des Mannes reagierte am Dienstag 29.03.2022 um 09.55 Uhr positiv, sodass die Polizei die Weiterfahrt unterband und eine Blutprobe veranlasste.

Stadtallendorf – Auto mit Fußtritten beschädigt

Ein 25 Jahre alter Mann beschädigte aus derzeit noch unbekannten Gründen das Auto eines 41 Jahre alten Mannes aus dem Ostkreis. Der betroffene schwarze Audi parkte zur Tatzeit am Montag 28.03.2022 gegen 11.15 Uhr in der Straße Eichenhain.

Die Ermittlungen gegen den 25-Jährigen dauern noch an.

Neustadt – Türglasscheibe im Bahnhof eingetreten

Zwei Männer im Alter von 18 und 36 Jahren müssen sich demnächst für eine Sachbeschädigung im Bahnhofsgebäude von Neustadt verantworten. Nach Zeugenaussagen traten beide Männer am Montag 28.03.2022 gegen 23.20 Uhr, die Glasfüllung einer Tür bewusst und gewollt ein und verursachten einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Marburg – Fahrraddiebstahl

Am Montag 28.03.2022 stahl ein Dieb zwischen 17-18.30 Uhr ein blaues Mountainbike. Das „Pyro 24 L im Wert von 600 Euro stand an einem Zaun an der Schule Am Schwanhof. Die Suche nach dem Bike blieb bislang erfolglos.

Wo ist ein solches Fahrrad seit Montagabend aufgetaucht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Unfallflucht in der Bahnhofstraße

Gladenbach (ots) – Die Polizei Biedenkopf sucht nach einer Unfallflucht einen weißen, mutmaßlich vorne links leicht unfallbeschädigten Pkw mit, sofern sichtbar, fremden, dunklen, schwarzen Lackspuren. Der Unfall passierte am Montag, 28. März, zwischen 10.45 und 11.15 Uhr, auf dem im Hinterhof des Gebäudekomplexes Bahnhofstraße 1 a/b gelegenen Parkplatz.

Der an der rechten Seite am vorderen Kotflügel verkratzte schwarze Opel Corsa stand mit der Front zum angrenzenden Kindergartengelände ganz außen auf der mittig gelegenen Parkfläche. Als der Opelfahrer zurückkehrte, nahm er auf der zuvor unbesetzten Fläche rechts neben seinem Auto zunächst mal nur einen auffällig schräg, ebenfalls vorwärts eingeparkten weißen Pkw wahr.

Den Schaden am eigenen Auto bemerkte er erst später. Ein anderer Unfallort scheidet nach seinen Angaben jedoch aus. Wer hat das Einparkmanöver des weißen Autos gesehen? Wem ist der Wagen wegen der auffälligen Abstellart aufgefallen und wer kann nähere Angaben zu diesem Auto machen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg/Wehrda – Unfallflucht auf dem Messeparkplatz

Bislang gibt es keine Hinweise zu einer Unfallflucht, die sich am Montag, 28. März, zwischen 09.30 und 11 Uhr auf dem Messeparkplatz in der Afföllerstraße ereignete. In der Zeit entstand auf nicht feststehende Weise ein Schaden am rechten Außenspiegel eines geparkten roten Ford Transit. Wer hat ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision mit dem Kleinbus gekommen sein könnte?

Marburg – Grauer VW Polo beschädigt – Kratzer an der Autotür

War es ein Unfall oder Unachtsamkeit beim Schieben des Einkaufswagens oder eines anderen Fahrzeugs? War der Tatort die Großseelheimer Straße oder, was wahrscheinlicher ist, doch der Parkplatz des Edeka-Marktes am Richtsberg? Diese Frage versuchen die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg zu klären. Fakt ist ein Schaden in Form eines Kratzers an der hinteren rechten Tür eines grauen VW Polo mit Marburger Kennzeichen.

Bemerkt hat die Fahrerin den Schaden am Samstag, 26. März, um 10.30 Uhr. Der Polo parkte in der Nacht zum Samstag, bis kurz nach 10 Uhr am Fahrbahnrand vor den 60er Nummern der Großseelheimer Straße und dann von 10.15 bis 10.30 Uhr auf dem Parkplatz des Lebensmittelmarktes. Hinweise zu diesen beiden Verkehrsunfallfluchten bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

