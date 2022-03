Friedberg: Die Polizei-News

Wetteraukreis: Achtung – Augen auf beim Geld abheben

(ots) – Aus aktuellem Anlass möchte die Wetterauer Kriminalpolizei Bürgerinnen und Bürger zu besonderer Wachsamkeit, vor allem während des Geldabhebens sensibilisieren. Die Ermittler stellen immer wieder Fälle einer besonderen Form des Trickdiebstahls fest: Beim sogenannten “Shoulder-Surfing” beobachten Kriminelle zumeist lebensältere BürgerInnen während des Bargeld Auszahlens am Automaten, um so unerkannt Ihre Geheimzahl zu erfahren.

Sobald die Senioren anschließend Scheine und Karte in Ihrer Geldbörse verstauen wollen, sprechen die Straftäter sie an und behaupten, es sei eine Banknote im Ausgabeschacht zurückgelassen worden. Um diese Behauptung zu bekräftigen übergibt man Ihnen einen Geldschein. Durch geschickte Ablenkung gelangt der Straftäter dann an Ihre Bankkarte. Mit der Kombination aus Geheimzahl und Kontokarte wird im Anschluss innerhalb weniger Augenblicke Ihr Konto leergeräumt.

Bis der Diebstahl überhaupt auffällt und Sie entsprechende Sperrungen veranlasst haben, ist Ihr Verfügungsrahmen bereits völlig ausgeschöpft und der Kriminelle mit Ihrem Geld über alle Berge.

Tipps der Polizei:

Vergewissern Sie sich stets, dass Sie bei der Eingabe Ihrer Geheimzahl am Automaten niemand beobachtet.

Sollten sich andere Personen auffällig nah bei Ihnen aufhalten, so bitten Sie diese freundlich aber bestimmt, Abstand zu halten.

Während der Eingabe Ihrer Geheimzahl decken Sie das Tastenfeld nach Möglichkeit mit der anderen Hand ab. So beugen Sie neugierigen Blicken weiter vor.

Sollte Ihnen der Zustand des Automaten verdächtig vorkommen oder Sie dort in eine für Sie ungewöhnliche Situation geraten, so brechen Sie den Auszahlungsvorgang an dieser Stelle ab.

Im Notfall lassen Sie Ihre Bankkarte sofort telefonisch über den Sperrnotruf “116 116” sperren. Verständigen Sie die Polizei!

Weiterführende Informationen hinsichtlich dieser und ähnlicher Betrügereien im Zusammenhang mit Geldautomaten finden Sie unter anderem auch im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/betrug-am-bankautomat/.

Büdingen: Vermisste Seniorin gefunden

In der Nacht zu Dienstag suchte die Polizei rund um Büdingen nach einer als vermisst gemeldeten Seniorin. Auch ein Polizeihubschrauber kam dabei zum Einsatz.

Am frühen Morgen hatte man die 90-Jährige schließlich, körperlich unversehrt, aufgefunden und die Maßnahmen daraufhin beendet.

Büdingen: Anhänger durch Feuer beschädigt – Kripo ermittelt

In der Nacht auf Samstag brannte in Höhe des Schützenhauses auf einer Wiese an der L3010 zwischen Wolferborn und Rinderbügen ein mit Altreifen beladener, landwirtschaftlicher Anhänger. Der entstandene Sachschaden beträgt nach bisherigen Erkenntnissen etwa 500 Euro.

Die Wetterauer Kriminalpolizei ermittelt derzeit aufgrund des Verdachts der Sachbeschädigung durch Feuer und bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06031/6010.

Niddatal: Treibstoff aus Baumaschine gezapft

Aus dem auf einer Baustelle an der L3187 stehenden Bagger zapften Diebe zwischen Freitagnachmittag (16 Uhr) und Montagmorgen (7 Uhr) etwa 250 Liter Diesel ab. Um an den Kraftstoff im Wert von ungefähr 600 Euro zu kommen war zuvor der verschlossene Tankdeckel gewaltsam geöffnet worden. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Wöllstadt: Einbrecher stehlen Fernglas und -Rohr

Zwischen Samstagmorgen (10 Uhr) und Montagnachmittag (15 Uhr) kam es in der Straße “Bahnhaus” im Ortsteil Nieder-Wöllstadt zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Im Tatzeitraum war dort eine Fensterscheibe eingeschlagen und das Fenster geöffnet worden. Aus dem Gebäude stahlen die bislang Unbekannten neben einem Fernglas auch ein Fernrohr mitsamt Stativ.

Die Kripo in Friedberg ermittelt und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06031/6010. Wem waren im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge nahe des Tatortes aufgefallen? Hatte jemand die Tat beobachten können?

Wo wurden seither entsprechende Gegenstände zum Verkauf angeboten?

