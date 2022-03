Mit Reizgas besprüht,

Wiesbaden-Westend, Yorckstraße, 26.03.2022, 02.00 Uhr bis 02.15 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Samstag wurde in der Yorckstraße ein 27-jähriger Mann mit

Reizgas besprüht. Der von einer Gruppe männlicher Personen ausgehende Angriff

habe sich gegen 02.00 Uhr an der Ecke zum Blücherplatz ereignet. Die fünf

Personen in der Gruppe sollen etwa 16-20 Jahre alt sowie ca. 1,75-1,80 Meter

groß gewesen sein. Vier von ihnen wurden mit dunklen Haaren und einer mit

blonden, zu einem Pferdeschwanz gebundenen Haaren beschrieben. Die meisten seien

dunkel gekleidet gewesen. Hinweise nimmt das Haus des Jugendrechts unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Betrüger gibt sich als Bankmitarbeiter aus, Wiesbaden, 26.03.2022, 16.30 Uhr

bis 16.45 Uhr,

(pl)Am Samstagnachmittag kontaktierte ein angeblicher Bankmitarbeiter einen

Bürger aus Wiesbaden und brachte ihn im weiteren Verlauf um sein Geld. Der

Geschädigte erhielt gegen 16.30 Uhr einen Anruf von einem Mann, welcher sich als

Mitarbeiter seiner Hausbank vorstellte. Im Verlauf des Gespräches gab der

Unbekannte an, dass von dem Konto des Wiesbadeners Geld abgebucht worden sei.

Der Bankberater wolle diese Beträge nun wieder zugunsten des Geschädigten

„umbuchen“, was aber von dem Angerufenen noch mittels seines Smartphones

bestätigt werden müsste. Hierdurch gelangte der Betrüger an sensible Daten des

Geschädigten und tätigte eine Abbuchung vom Konto des Mannes.

Seien sie bei Anrufen in Verbindung mit Geldforderungen oder der Übermittlung

vertraulicher Daten extrem misstrauisch! Lassen Sie sich auf keine Kommunikation

mit einer für Sie fremden Nummer ein und übermitteln Sie auf keinen Fall

Zugangsdaten oder PIN-Nummern. Kein Geldinstitut wird Sie anrufen und am Telefon

vertrauliche Daten von Ihnen einfordern.

Zwei Handwerkerfahrzeuge von Dieben heimgesucht, Wiesbaden-Biebrich,

Rheingaustraße, Wiesbaden-Klarenthal, Geschwister-Scholl-Straße 25.03.2022,

12.50 Uhr bis 28.03.2022, 11.30 Uhr,

(pl)Zwischen Freitagmittag und Montagvormittag wurden in Wiesbaden zwei

Handwerkerfahrzeuge von Dieben heimgesucht. Die Täter hatten es in der

Rheingaustraße in Biebrich auf einen weißen Ford Transit abgesehen und

entwendeten aus dem geparkten Fahrzeug hochwertige Arbeitsgeräte im Gesamtwert

von rund 4.000 Euro. In der Geschwister-Scholl-Straße in Klarenthal wurde ein

Pritschenwagen von den Dieben angegangen und die auf der Rückbank liegenden

Werkzeuge im Wert von rund 2.500 Euro gestohlen. In beiden Fällen nimmt das 5.

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 Hinweise entgegen.

Wertsachen aus geparkten Autos gestohlen, Wiesbaden, 26.03.2022 bis

28.03.2022,

(pl)Im Stadtgebiet wurden zwischen Samstag und Montag mindestens sechs geparkte

Autos von Dieben angegangen. In der Straße „Am Birnbaum“ öffneten die Täter in

der Nacht zum Montag auf bislang noch unbekannte Weise einen Audi und ließen

hieraus einen Garagenöffner mitgehen. Anschließend begaben sich die Diebe zum

weiteren Beutezug in die Garage und entwendeten aus den Innenräumen zweier dort

abgestellter Autos unter anderem eine herumliegende Geldbörse sowie diverse

Bankkarten. In derselben Nacht wurde auch aus einem in der Schumannstraße

geparkten Audi ein Garagenöffner gestohlen. In diesem Fall wurden die Täter in

der Garage jedoch offensichtlich nicht fündig, so dass sie ohne weiteres

Diebesgut die Flucht ergriffen. Zwischen Samstag und Montag schlugen die Diebe

zum einen in der Parkstraße und zum anderen in der Abeggstraße zu und erbeuteten

aus den Innenräumen der beiden betroffenen Fahrzeuge unter anderem ein mobiles

Navigationsgerät, eine Sonnenbrille, Kleidungsstücke sowie Bargeld. Hinweise

nimmt das 5. Polizeirevier in allen Fällen unter der Telefonnummer (0611)

345-2540 entgegen.

Messengerdienst für Betrugsversuch genutzt, Wiesbaden, 28.03.2022, 11.30 Uhr

bis 11.50 Uhr,

(pl)Am Montagvormittag haben Betrüger über einen weit verbreiteten

Messengerdienst Kontakt zu einer Frau aus Wiesbaden aufgenommen und versucht

Bargeld zu ergaunern. Das ausgesuchte Opfer wurde auf ihrem Smartphone von einer

unbekannten Rufnummer kontaktiert. Der Täterin gab sich in den Kurznachrichten

als deren Tochter aus und gaukelte eine Notlage vor. Die kontaktierte Frau wurde

glücklicherweise misstrauisch, so dass die Betrüger mit ihrer Masche

scheiterten. Die Polizei appelliert bei solchen Nachrichten äußerst sensibel zu

reagieren und sich nicht zu übereilten Geldüberweisungen überreden zu lassen.

Sollte Ihnen eine Rufnummer nicht bekannt vorkommen, antworten Sie nicht und

blockieren Sie diese. Seien Sie misstrauisch, sollte Ihnen der angebliche

Verwandte von einer „neuen Rufnummer“ berichten und klären Sie dies erst bei

weiteren Verwandten ab. Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden.

Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine persönliche Rückversicherung bei

den tatsächlichen Verwandten oder Freunden Klarheit bringen.

Mehrere geparkte Autos zerkratzt,

Wiesbaden, Schulberg, 28.03.2022,

(pl)Am Montag zogen Vandalen durch die Straße „Schulberg“ und zerkratzten

mindestens zehn am Fahrbahnrand geparkte Autos. Der durch die unbekannten Täter

verursachte Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Auto zerkratzt,

Wiesbaden-Klarenthal, Carl-von-Ossietzky-Straße, 26.03.2022, 10.30 Uhr bis

28.03.2022, 10.15 Uhr,

(pl)In der Carl-von-Ossietzky-Straße in Klarenthal wurde zwischen

Samstagvormittag und Montagvormittag ein geparktes Auto mutwillig beschädigt.

Die Täter zerkratzten die rechte Seite des betroffenen Pkw und verursachten

hierdurch einen Sachschaden von rund 3.000 Euro. Hinweise nimmt das 3.

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Größere Auseinandersetzung in Biebrich,

Wiesbaden-Biebrich, Rathausstraße, Montag, 28.03.2022, 18:45 Uhr

(ds) Bei einer Auseinandersetzung von mindestens sechs Personen in

Wiesbaden-Biebrich am heutigen frühen Abend wurden mehrere Personen verletzt.

Passanten meldeten gegen 18:45 Uhr eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten in

der Rathausstraße. Dabei soll auch ein Messer im Spiel gewesen sein. Die Polizei

rückte daraufhin mit mehreren Streifenwagen zum Einsatzort aus. Die

Rathausstraße war für eine Stunde gesperrt. Im Umfeld des Tatortes sammelte sich

eine größere Gruppe unbeteiligter Personen an. Bei der Auseinandersetzung wurde

ein 49-Jähriger aus Wiesbaden mit einem Messerstich ins Bein verletzt. Er konnte

nach der Behandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Weitere drei

Personen wurden ebenso vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei Wiesbaden hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und den

Beteiligten aufgenommen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Durchsuchungen wegen unrichtiger Impfpässe, Rheingau-Taunus-Kreis 29.03.2022,

(pl)Die Polizei hat im Verlauf des Dienstags im Rheingau-Taunus-Kreis 33

Wohnungen durchsucht und dabei 32 mutmaßlich unrichtige Impfausweise sowie 45

Impfzertifikate aufgefunden und sichergestellt.

Der großangelegten Durchsuchungsaktion, bei welcher rund 100 Polizeikräfte des

Polizeipräsidiums Westhessen sowie der Hessischen Bereitschaftspolizei im

Einsatz waren, liegt ein Ermittlungsverfahren wegen des gewerbsmäßigen

Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse im Zusammenhang mit

Corona-Schutzimpfungen gegen eine medizinische Fachangestellte zugrunde. Die

Frau steht im Verdacht, gegen Geldzahlungen Corona-Schutzimpfungen attestiert zu

haben, ohne dass die entsprechenden Impfungen vorgenommen wurden. Die von den

Durchsuchungen betroffenen Personen sind im Rahmen dieses Ermittlungsverfahrens

als mutmaßliche Empfänger der unrichtigen Impfausweise ins Visier der Ermittler

geraten. Insgesamt richten sich die Ermittlungen wegen des Verdachtes des

Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse gegen rund 250 Tatverdächtige, wovon

eine hohe zweistellige Personenzahl ihren Wohnsitz im Rheingau-Taunus-Kreis hat.

Hiervon wurden nun am Dienstag 45 der im Rheingau-Taunus-Kreis wohnhaften

Personen zu Hause von der Polizei mit einem durch die Wiesbadener

Staatsanwaltschaft erwirkten Durchsuchungsbeschluss aufgesucht und die

aufgefundenen Impfausweise sowie -zertifikate sichergestellt. Die noch nicht

aufgesuchten Personen müssen in der nächsten Zeit damit rechnen, Besuch von der

Polizei zu erhalten. Um dies zu vermeiden haben diese Personen die Möglichkeit,

sich selbst bei der Polizei oder Staatsanwaltschaft zu melden und ihre

unrichtigen Gesundheitszeugnisse dort abzuliefern.

Wertsachen im Visier von Autoaufbrechern, Idstein, Ehrenbach, Bundesstraße

417, 28.03.2022, 18.25 Uhr bis 18.50 Uhr

(pl)Am Montagabend musste eine Autofahrerin im Bereich von Ehrenbach leider die

Erfahrung machen, dass Wertgegenstände besser nicht im geparkten Auto

zurückgelassen werden sollten. Die Geschädigte hatte ihren schwarzen Nissan

gegen 18.25 Uhr auf einem Waldweg an der Zufahrt zum Waldparkplatz an der B 417

abgestellt, um mit ihren Hunden spazieren zu gehen. Als sie dann etwa 25 Minuten

später wieder zurückkehrte, musste sie feststellen, dass Unbekannte in der

kurzen Zeit die Seitenscheibe ihres Wagens eingeschlagen und eine Handtasche

sowie einen Rucksack aus dem Fahrzeuginnenraum gestohlen hatten. Hinweise nimmt

die Idsteiner Polizei unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Gartenzaun mit Farbe beschmiert,

Kiedrich, Eltviller Straße, Samstag, 26.03.2022, 00:00 Uhr bis Montag,

28.03.2022, 07:30 Uhr

(he)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes beschmierten unbekannte Täter in der

Eltviller Straße in Kiedrich einen Gartenzaun und verursachten dadurch einen

Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Gestern, gegen 07:30 Uhr wurde die mit

Sprühfarbe aufgebrachte Schmiererei festgestellt. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen,

sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Geparktes Auto beschädigt – Unfallflucht, Taunusstein, Wehen, Königsberger

Straße, 27.03.2022, 19.00 Uhr bis 28.03.2022, 10.15 Uhr,

(pl)In Taunusstein-Wehen wurde in der Nacht zum Montag ein geparkter Mercedes

bei einer Unfallflucht beschädigt. Das im Bereich der Fahrerseite beschädigte

Auto war in der Königsberger Straße abgestellt. Der entstandene Sachschaden wird

auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls

werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer

(06124) 7078-0 zu melden.

Mit Lkw gegen Bushaltestelle gestoßen, Taunusstein, Wehen, Platter Straße,

28.03.2022, 08.25 Uhr,

(pl)Am Montagmorgen wurde in der Platter Straße in Taunusstein-Wehen ein

Bushaltehäuschen bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Ein 48-jähriger Lkw-Fahrer

war gegen 08.25 Uhr von der B 417 kommend auf der Platter Straße unterwegs, als

er nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit seinem Sattelauflieger gegen die

dortige Bushaltestelle stieß. Durch die Kollision wurde das Glasdach der

Bushaltestelle zerstört und es entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro.