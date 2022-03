Lollar (ots) – Bereits am Montag 14.03.2022 gegen 15.15 befand sich eine 51-jährige Anwohnerin vor ihrem Haus im Paulusgarten, als sie von einem rumänisch aussehenden Mann angesprochen wurde. Er fragte nach Geld sowie Wasser und zeigte das Bild eines behinderten Kindes. Die Frau ging kurz in ihr Haus. Als sie wieder raus kam, bemerkte sie den Diebstahl ihres abgelegten Mobiltelefons. Sie lief dem Mann hinterher, welcher in der Hauptstraße in ein Auto stieg.

Das Fahrzeug fuhr los und wendete. Währenddessen versuchte die 51-Jährige durch das Beifahrerfenster den Dieb festzuhalten. Der Fahrer wich aus, gab Gas und erwischte die Frau am Oberkörper. Die Frau fiel anschließend zu Boden fiel und sich verletzte. Die beiden Männer flüchteten mit dem PKW stadtauswärts.

Nach Angaben der Zeugin stamme der Unbekannte aus dem osteuropäischen Raum, vermutlich Rumänien. Der Polizei liegen unterschiedliche Personenbeschreibungen vor und sucht nach weiteren Zeugen.

Wer kann Angaben zu dem Unbekannten, seinem Komplizen und dem Fahrzeug machen? Wer hat den Vorfall beobachtet?

Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

___________________________________________________________________

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen