Wer eine große Investition tätigen möchte, kann die dafür notwendigen Gebühren häufig nicht allein aufbringen.

Stattdessen ist es notwendig, dass etwas Geld geliehen wird. Im Normalfall gelingt dies, indem bei einer Bank ein Kreditantrag gestellt wird. Schließlich bieten Banken genau die gewünschten Finanzdienstleistungen an. Nach einer Prüfung der persönlichen finanziellen Hintergründe entscheidet die Bank meist, ob ein Kredit gewährt wird, welchem Betrag dieser entspricht und mit welchen Zinssätzen er verbunden ist. Doch so einfach ist es nicht. Immer wieder kommen verschiedene Fragen auf, die sich damit beschäftigen, wie ein Kreditantrag gestellt wird. Diese Fragen sollen hier genauer erläutert werden.

Wie erhält man einen Kredit, wenn man im Dispo ist?

Wer das Problem kennt, plötzlich mehr Geld ausgegeben zu haben, als auf dem Konto vorhanden war, ist hier genau richtig. Wird das Konto überzogen, gewährt die Bank häufig einen Dispokredit. Zu einem bestimmten Zinssatz ist es somit möglich, nicht bei 0 €, sondern bei einem Minusbetrag anzugelangen. Banken machen dies allerdings nicht uneigennützig, sodass die erhobenen Zinsen dafür sorgen, dass die Kontoüberziehung teuer für den Kunden werden kann. Erfolgt eine regelmäßige Überziehung, verliert die Bank möglicherweise das Vertrauen in den Kunden und der Kreditrahmen wird verkleinert. Auch die Zinsen können in dem Fall erhöht werden. Um Kosten zu sparen und den Dispokredit langfristig auszugleichen, kann es sich lohnen, einen weiteren Kredit aufzunehmen. So kann man den Dispokredit bei der Hausbank mit einem Ratenkredit ausgleichen. Dieser beinhaltet im Optimalfall bessere Konditionen und ermöglicht das Begleichen der Schulden bei der Hausbank. Die Raten für den neu aufgenommenen Kredit können regelmäßig beglichen werden, sodass er Stück für Stück abbezahlt wird. Dieses Vorgehen ermöglicht es, dem Kreislauf des wiederkehrenden Dispokredits zu entkommen.

Worauf muss beim Kreditantrag geachtet werden?

Um einen Kreditantrag richtig und vor allem erfolgreich zu stellen, muss auf einige Aspekte geachtet werden. Die Bank möchte ihr Geld schließlich auch zurückbekommen. Unzureichend ausgefüllte Anträge deuten jedoch nicht auf eine besonders große Vertrauenswürdigkeit hin und könnten dazu führen, dass der Antrag abgelehnt wird. Alle geforderten Angaben müssen deshalb korrekt gemacht werden, sodass auch ein Nachweis problemlos möglich ist. Dabei ist es außerdem erforderlich, alle nötigen Unterlagen sofort einzureichen, damit die Bank nicht mehrere Nachfragen stellen muss. Diese Basis steigert bereits die Erfolgsaussichten beim Kreditantrag. Weiterhin ist dies möglich, indem ein zusätzlicher Kreditnehmer in den Antrag eingefügt wird. Bei Ehepartnern ist die Erfolgsaussicht größer, wenn sich beide als Kreditnehmer eintragen lassen und der Antrag nicht allein gestellt wird. Des Weiteren sollte im Vorhinein genau kalkuliert werden, wie viel Geld tatsächlich benötigt wird und wie die Rückzahlung des Kredits erfolgen soll. Eine Vereinbarung über bestimmte Raten, die den Forderungen der Bank entsprechen, ist grundlegend für den erfolgreichen Abschluss eines Kreditantrags.

Zusätzlich zu diesen Themen empfiehlt es sich natürlich, verschiedene Angebote bei Banken einzuholen. Der Vergleich kann zwar aufwendig sein, lohnt sich aber in den meisten Fällen. Möglicherweise werden so Zinssätze gefunden, die bei der eigentlichen Hausbank nicht vorstellbar waren. Durch eine gezielte Recherche und gewissenhafte Antragstellung gelingt es häufig, den Kreditgeber zu überzeugen. Die Gewährung eines Darlehens ist dann kein großes Problem mehr.