Sitze in Linienbus angekokelt – Festnahme und Ausnüchterung

Fuldabrück-Bergshausen (ots) – Ein betrunkener 22-Jähriger aus Fuldabrück soll am späten Montagabend 28.03.2022in einem Linienbus mehrfach versucht haben, einen Sitz in dem Bus anzuzünden. Ein anderer Fahrgast und der Busfahrer hatten ihn letztlich daran gehindert, mit dem Feuerzeug weiter an dem Sitz herumzuzündeln.

Die von den beiden Zeugen gegen 23:45 Uhr alarmierte Streife des Polizeireviers Ost nahm den Tatverdächtigen, der 1,7 Promille Alkohol in der Atemluft hatte, an der Haltestelle Ostring in Bergshausen fest.

Da an dem Sitz bereits ein Schaden entstanden war, leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen versuchter Brandstiftung und Sachbeschädigung gegen den 22-Jährigen ein. Darüber hinaus musste er die Nacht zu Ausnüchterung im Polizeigewahrsam verbringen.

Kassel: 2 Mädchen in Straßenbahn sexuell belästigt – Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots) – Zwei Mädchen stiegen am vergangenen Donnerstag 24.03.2022 gegen 14.50 Uhr in Kaufungen, in die Straba nach Kassel ein. Im hinteren Drittel der Bahn wurden sie auf einen südosteuropäisch aussehenden Mann aufmerksam, der die Mädchen anstarrte und dabei sexuelle Handlungen an sich vornahm. Am Altmarkt stand der Mann auf und rieb sich an einer Stange, bevor er ausstieg.

Von ihm liegt folgende Beschreibung vor:

südosteuropäisches Aussehen, männlich, 30-45 Jahre alt, 1,80-1,85 Meter groß, kräftige Statur, dicker Bauch, dickere Beine. Dunkelbraune wellige Haare, kurzer Vollbart, medizinische Maske. Er trug eine verdreckte braune Kapuzenjacke sowie Bluejeans und schwarze Herrenschuhe,

Zeugen, die den Ermittlern des K 12 Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Fahrrad von Zeitungsausträger gefunden

Kassel-Niederzwehren (ots) – Nachdem einem Zeitungsausträger Montagmorgen 28.03.2022 bei seiner Tour in Kassel-Bad Wilhelmshöhe das Fahrrad gestohlen wurde, nahm die Suche nach dem Rad am Dienstag 29.03.2022 einen glücklichen Ausgang: Ein aufmerksamer Zeitungsleser hatte gegen 11 Uhr das beschriebene Fahrrad am Grunnelbach, nahe des Bogenschützenvereins, gefunden.

Die nach dort entsandte Streife des Polizeireviers Süd-West stellte zweifelsfrei fest, dass es sich um das gestern gestohlene Herrenfahrrad des Zeitungsausträgers handelt. Nach erfolgter Spurensuche der Polizisten konnte der überglückliche 57-Jährige sein Rad wieder in Empfang nehmen.

Die Ermittlungen zu dem noch unbekannten Täter dauern an. Wer verdächtige Personen im Bereich des Fundorts gesehen hat, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Aufmerksamer Kunde erkennt Telefonbetrug durch falsche Europol-Mitarbeiter

Kassel-Wehlheiden (ots) – Einem aufmerksamen 55-jährigen Mann aus Kassel ist es zu verdanken, dass am Montag 28.03.2022 Betrüger über das Telefon einer Kundin nur geringe Beute machten. Dem Zeugen war gegen 18:20 Uhr in einer Drogerie in der Wittrockstraße eine Frau aufgefallen, die an der Kasse Gutscheinkarten für 2.000 Euro kaufte und anschließend in englischer Sprache mit ihrem Handy telefonierte. Sofort witterte er einen Betrug, da er von derartigen Maschen bereits gehört hatte.

Er sprach die 69-jährige Frau beherzt an und verständigte die Polizei. Wie sich herausstellte, hatte der Kunde genau den richtigen Riecher gehabt und bewahrte die Seniorin vor einem größeren Schaden durch falsche Europol-Mitarbeiter.

Wie die 69-jährige Frau aus Kassel den aufnehmenden Polizisten des Reviers Süd-West schilderte, war sie am Nachmittag auf ihrem Handy angerufen worden. Der Mann am anderen Ende der Leitung gab sich als Europol-Mitarbeiter aus und erklärte der schockierten Frau, dass aktuell strafrechtlich gegen sie ermittelt werde.

Im weiteren Verlauf wurde die Seniorin unter Druck gesetzt und zur Klärung der Angelegenheit aufgefordert, Gutscheinkarten für 2.000 Euro zu kaufen. Als die eingeschüchterte 69-Jährige den Anweisungen nachkam und vor der Drogerie bereits die Zugangsnummern von zwei 100 Euro Karten an die vermeintliche Polizeibehörde durchgegeben hatte, sprach der 55-Jährige sie wegen seines gehegten Betrugsverdachts an.

Da die Seniorin das Telefongespräch hiernach sofort beendete, konnte so letztlich verhindert werden, dass weitere 1.800 Euro den Besitzer wechseln. Die weiteren Ermittlungen des Kommissariats 23/24 der Kasseler Kripo in dem Fall dauern an.

Graffiti-Sprayer bei nächtlicher Streifenfahrt ertappt

Kassel-Mitte (ots) – Die nächtliche Streifenfahrt von Beamten des Polizeireviers Mitte wurde in der Nacht zu Dienstag 29.03.2022 zwei Graffiti-Sprayern zum Verhängnis. Die Polizisten waren gegen 3:15 Uhr im Königstor auf die beiden Männer aufmerksam geworden, da diese sich beim Anblick des Funkwagens in einer dunklen Straßenecke verstecken wollten.

Als die Beamten den 23-Jährigen aus München und den 24-Jährigen aus Kassel kontrollierten, drang ihnen sofort der markante Geruch von frischer Sprühfarbe in die Nase. Nicht ganz überraschend fanden sie in den Taschen der beiden jungen Männer dann einige Spraydosen, die noch frische Farbanhaftungen aufwiesen. Auch an den Händen der beiden Tatverdächtigen war frische Farbe zu finden.

Bei der Suche nach den Schmierereien wurde die Streife ebenfalls schnell fündig. Wenige Meter entfernt vom Ort der Kontrolle fanden sie an der Wand der Hausnummer 54 und auch an den Häusern 50 und 48 frische Graffitis. Dabei handelte es sich um verschiedene, größtenteils unleserliche “Tags” in genau den Farben, die sie auch bei den beiden Verdächtigen gefunden hatten.

Die Beamten nahmen den 23-Jährigen und den 24-Jährigen fest und brachten sie für die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen zur Dienststelle. Die Spraydosen stellten sie sicher. Die beiden Tatverdächtigen müssen sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen