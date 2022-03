Wohnungsbrand im 2. Obergeschoss

Frankfurt-Hausen (ots)-(dr) – In der Nacht von Montag 28.03 auf Dienstag 29.03.2022 ereignete sich im Stadtteil Hausen ein Wohnungsbrand in einem mehrstöckigen Wohngebäude. Ein Bewohner erlitt leichte Verletzungen und kam zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus.

Gegen 23:45 Uhr ging über den Notruf die Meldung eines Wohnungsbrandes ein, sodass die alarmierten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei umgehend in die gemeldete Langweidenstraße verlegten. Als die Kräfte eintrafen, befanden sich bereits zahlreiche Bewohner außerhalb eines mehrstöckigen Wohnhauses.

Im weiteren Verlauf konnte eine Brandwohnung, aus welcher deutlich wahrnehmbar Flammen schlugen, im 2. Obergeschoss des Gebäudes lokalisiert werden. Die Feuerwehr konnte den Brand, der mutmaßlich in der Küche seinen Ursprung hatte, zügig löschen. 4 Bewohner atmeten Rauchgase ein und wurden vor Ort durch Rettungskräfte behandelt. Eine Person, die sich leicht verletzte, kam zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Derzeit ist die komplett verrußte Wohnung unbewohnbar. Durch die Hitzeentwicklung gingen zudem zwei Fensterscheiben zu Bruch. Der bei dem Brand entstandene Sachschaden wird auf circa 150.000 Euro geschätzt.

Das Brandkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Als mögliche Brandursache wird ein technischer Defekt eines Gerätes in der Küche vermutet. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Betäubungsmittelfund bei berauschtem Rollerfahrer

Frankfurt-Bornheim (ots)-(fl) – Am Montagabend 28.03.2022 kontrollierte die Polizei einen 42-jährigen Rollerfahrer in der Inheidener Straße. Der Mann händigte der Streife zunächst eine Mofa Prüfbescheinigung aus, welche für das Fahren mit dem Zweirad nicht ausreichte.

Im weiteren Verlauf stellten die Beamten, mit Hilfe von verschiedenen Tests, erhebliche Ausfallerscheinungen bei dem Fahrer fest. Das Durchsuchen der Person führte zum Auffinden von ca. 66 Gramm Cannabis. Zudem folgten eine Blutentnahme und eine Wohnungsdurchsuchung, die jedoch keine weiteren Beweismittel zutage förderte.

Dem Beschuldigten droht nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter der Wirkung berauschender Mittel. Ebenfalls liegt ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz vor.

Hoher Sachschaden bei Fahrzeugbrand

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(dr) – In der Nacht zu Dienstag (29.03.2022) kam es zu einem Fahrzeugbrand, bei dem unter anderem ein hochmotorisiertes Fahrzeug stark beschädigt wurde. Ein Anwohner bemerkte gegen 2:45 Uhr einen “Am Sandberg” abgestellten Sportwagen, der brannte und wählte den Notruf.

Durch die große Hitzeentwicklung lösten sich schlagartig Fahrzeugteile, die in der Folge Beschädigungen an einem Wohnhaus sowie an einen weiteren, in der Straße abgestellten, Pkw verursachten.

Den alarmierten Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es schließlich, das in Vollbrand stehende Fahrzeug zu löschen. Der bei dem Brand entstandene Sachschaden wird auf mehrere 100.000 Euro geschätzt. Das Brandkommissariat der Frankfurter Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Diese dauern an.

Mutmaßliche Taschendiebe festgenommen

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(ro) – Ein 45-jähriger Mann lief Montag 28.03.022 durch das Bahnhofsviertel und wurde durch mehrere Männer antanzend umkreist, die hierbei seine Geldbörse entwendet haben sollen. Eine aufmerksame Streife der Regionalen Einsatz- und Ermittlungseinheit konnte kurz darauf 3 Tatverdächtige festnehmen. Gegen 22:15 war der 45-Jährige auf der Taunusstraße zu Fuß in Richtung Hauptbahnhof unterwegs.

In Höhe der Elbestraße sollen mehrere Männer sich während des Laufens vor, neben und hinter ihn gesetzt und ein Gespräch begonnen haben. In bedrängender Weise sollen die Männer ihn zudem angetanzt, angefasst und eine Geldbörse mit Bargeld und Dokumenten aus seiner Brusttasche entwendet haben. Anschließend flüchteten alle in unterschiedliche Richtungen.

Der Bestohlene sprach eine Streife der Regionalen Einsatz- und Ermittlungseinheit an, die umgehend die Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich aufnahm. Kurz darauf gelang es den Polizeibeamten, 3 Tatverdächtige aus der Gruppe im Alter von 37, 30 und 23 Jahren festzunehmen.

Für die 3 Männer ging es anschließend auf das Polizeirevier. Während der 37-Jährige nach dem Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, wurden seine beiden mutmaßlichen Komplizen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht. Die Ermittlungen in der Sache dauern an, auch im Hinblick auf weitere Tatbeteiligte, die unerkannt flüchten konnten.

Unbekannte entzünden Gebüsch – Zeugenaufruf

Frankfurt-Dornbusch (ots)-(fl) – Am Montag 28.03.2022, ereignete sich um ca. 17:00 Uhr ein Brand auf einer ehemaligen BMX Rennbahn in der Platenstraße. Bei dem Feuer wurde auf bislang unbekannte Weise eine Fläche von 40 qm Gestrüpp niedergebrannt. Zeugen konnten zwei junge männliche Personen beobachten, welche sich unmittelbar an der Örtlichkeit aufhielten. Bei Ausbruch des Feuers verließen diese lachend die Örtlichkeit.

Beschreibung:

Mann 1: männlich, 9-12 Jahre, braune Haare, braune Haare, neongelbes T-Shirt Person.

Mann 2: männlich, 9-12 Jahre, schwarze Haare, schwarzer Oberlippenflaum, schwarzes T Shirt, schwarze Hose.

Der Sachschaden beträgt schätzungsweise 3000 EUR. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel: 069/755-11200 zu melden.

