Brandstiftung – Baumstämme brennen – Zeugen gesucht

Eschwege (ots) – Der zwischen den Ortschaften Küchen und Hausen gelagerte Stapel von mehreren Baumstämmen, der am Sonntagabend in Brand geriet und gegen 20.00 Uhr zu einem Einsatz u.a. der Feuerwehren von Hessisch Lichtenau, Walburg und anderen Wehren aus der Umgegend führte, ist mutmaßlich von Unbekannten in Brand gesetzt worden.

Um kurz vor 20.00 Uhr am Sonntagabend war der Brand durch Zeugen entdeckt worden, der dann durch die verständigten Wehren gegen 21.00 Uhr abgelöscht werden konnte. Hinsichtlich des Sachschadens geht man aktuell von ca. 6.000 Euro aus.

Wie das Fachkommissariat für Branddelikte der Kripo Eschwege nun mitteilt, ist nach Begutachtung der Brandstelle eine Selbstentzündung nahezu ausgeschlossen. Man geht vielmehr davon aus, dass der Holzstapel durch Unbekannte in Brand gesetzt wurde.

Da die Ermittlungen sich nun auf Brandstiftung konzentrieren, bittet die Kripo um Hinweise aus der Bevölkerung. Die genaue Brandörtlichkeit liegt östlich der Landesstraße L 3249 und befindet sich relativ mittig zwischen den Ortschaften Hausen und Küchen (Steinbachstraße), in der Nähe der “Steinbachsmühle”.

Für die Beamten der Kriminalpolizei ist für die weiteren Ermittlungen von Bedeutung, ob z.B. Spaziergänger, Fahrradfahrer o.ä. im Laufe des Sonntagnachmittags oder frühen Sonntagabends nahe der besagten Örtlichkeit verdächtige Beobachtungen, insbesondere von Personen und/oder Fahrzeugen, gemacht haben.

Hinweise nimmt die Kripo unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Fehler beim Ausparken

Gestern Mittag gegen 13.25 Uhr hat ein 35-Jähriger aus Kassel einen Unfall verschuldet, als er in Eschwege aus einer Parklücke in den fließenden Verkehr einfahren wollte. Der Mann verließ mit seinem Kleinbus in der Elsa-Brändström-Straße die Parklücke und übersah dabei das Auto eines 50-Jährigen aus Waldkappel, der auf der Elsa-Brändström-Straße in Richtung Luisenstraße unterwegs war.

Bei dem folgenden Zusammenstoß entstand ein Schaden an den beiden Fahrzeugen, der insgesamt auf knapp über 3.000 Euro geschätzt wird.

Auto rollt gegen Hauswand

Weil ein 26-jähriger Autofahrer aus Eschwege gestern Abend sein Fahrzeug nicht ausreichend gegen ein Wegrollen gesichert hatte, machte sich das Auto gegen 18.45 Uhr selbständig und rollte in Grebendorf eine Einfahrt hinunter, überquerte den Einmündungsbereich Jestädter Straße/Kirchstraße und kam schließlich an einer Hauswand zum Stillstand.

Eine 56-jährige Frau aus Meinhard wurde bei dem Vorfall offenbar leicht verletzt, zu den Verletzungen sowie zu den entstandenen Schäden ist aber noch nichts weiter bekannt.

Beim Rückwärtsfahren Pkw beschädigt

Ein 52-Jähriger aus Meinhard hat am Dienstagmorgen gegen 08.00 Uhr beim Rückwärtsfahren mit einem Lkw in Niederhone an der Einmündung Furtweg/Sechsackerweg den Pkw einer 81-Jährigen aus Eschwege übersehen. Mit der heruntergeklappten Ladeklappe seines Lkw beschädigte der 52-Jährige den Pkw der Seniorin an der linken Fahrzeugseite, der dortigen Tür und der Seitenscheibe. Während der Lkw ohne Schaden blieb, beziffert sich der Schaden am Pkw auf 1500 Euro.

Brennende Mülltonne

Gestern Morgen musste die Eschweger Feuerwehr gegen 07.40 Uhr zu einem Mülltonnenbrand ausrücken. Auf dem Grundstück eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Wilhelm-Straße hatten Anwohner eine Rauchentwicklung an einer grauen Restmülltonne (120 Liter) festgestellt, die letztlich komplett niederbrannte und deren Reste dann von der Feuerwehr abgelöscht wurden.

Angaben zur Brandursache können derzeit nicht gemacht werden.

Polizei Hessisch Lichtenau

Im Vorbeifahren mit geparktem Auto kollidiert

Einen Schaden von insgesamt 28.000 Euro hat ein 82-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau gestern Mittag verursacht, als er um kurz vor 13.00 Uhr mit einem geparkten Auto kollidierte. Der 82-Jährige befuhr in Hessisch Lichtenau den Mühlweg aus Richtung Innenstadt kommend, in Richtung Fürstenhagen.

Als der Senior an zwei, teils auf dem Gehweg geparkten, Autos vorbeifahren wollte, musste er aufgrund von bevorrechtigtem Gegenverkehr stark nach rechts lenken. Offenbar aber zu weit, denn im Anschluss kollidierte er mit einem der geparkten Fahrzeuge, welches einem 36-Jährigen aus Mittenaar (L-D-K) gehörte.

Bei der Kollision sind die beiden Autos mit 15.000 bzw. 13.000 Euro so stark beschädigt worden, dass für beide Fahrzeuge eine Abschleppung erforderlich war.

Wildunfall

Eine defekte Kennzeichenhalterung und Kratzer am vorderen Stoßfänger (Schaden 50 Euro) sind das Ergebnis eines Wildunfalls vom Dienstagmorgen in Walburg. Ein 38-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau war gegen 04.15 Uhr auf der Leipziger Straße in Richtung Kassel unterwegs, als unvermittelt ein Reh die Fahrbahn überquerte und der Mann einen Aufprall mit dem Tier nicht mehr vermeiden konnte.

Das Reh verendete noch am Unfallort.

