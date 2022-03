Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 29.03.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Gönnheim: Einbruchsversuch

Gönnheim (ots) – Am 27.03.2022 gegen 18:00 Uhr wurde, in der Gänsewiese in Gönnheim, ein Einbruchsversuch in ein dortiges Gaststättengebäude gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, das bislang unbekannte Täter, zu einem nicht bekannten Zeitpunkt, die Tür zum Lagerraum eingetreten hatten. Das Objekt wurde aber offensichtlich, aufgrund einer akustischen Alarmauslösung, durch die Täter nicht betreten. Es entstand ein Sachschaden von 200 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Freinsheim: Fahrzeug unter Drogeneinwirkung geführt

Freinsheim (ots) – Am 27.03.2022 gegen 06:00 Uhr konnte auf der L455 zwischen Ungstein und Freinsheim der Fahrer eines VW Polo einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Während der Kontrolle konnten die Polizeibeamten drogentypische Ausfallerscheinungen feststellen. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Opiate. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der 21-Jährige händigte eine serbische Fahrerlaubnis aus. Ermittlungen ergaben, dass gegen ihn eine Führerscheinsperre verhängt worden war und er daher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen den Fahrer wird nun Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinwirkung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verdacht der Urkundenfälschung ermittelt.

Kirchheim: Lkw-Fahrer angegriffen

Kirchheim a.d. Weinstraße (ots) – In der Nacht auf Sonntag (27.03.2022), zwischen 23:00 Uhr und 01:00 Uhr, wurde ein 42-Jähriger in seinem Führerhaus von zwei Unbekannten angegriffen. Der Mann schlief zu der Zeit in seinem, auf einem Autohof abgestellten, unverschlossenen Lkw. Die unbekannten Täter haben den Mann bis zur Bewusstlosigkeit geschlagen und mit einem Werkzeug verletzt. Der 42-jährige belarussische Staatsangehörige äußerte einen vagen Tatverdacht, da er zuvor mit zwei ukrainischen Lkw-Fahrern aufgrund des Russland-Ukraine-Krieges in Streit geraten war. Diese sollen mit einem Lkw mit polnischen Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Eine weitere Beschreibung war dem Geschädigten nicht möglich.

Wer kann Hinweise zu der Tat oder zu den Tätern geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die PI Grünstadt: 06359 93120 oder per E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de.

Kirchheim: Bilanz des Polizeipräsidiums Rheinpfalz zu der Kontrollwoche Geschwindigkeit 21.- 27. März 2022

Kirchheim a.d. Weinstraße (ots) – Das Polizeipräsidium Rheinpfalz beteiligte sich auch in diesem Jahr an der europaweiten Kontrollwoche zur Bekämpfung und Verhinderung von überhöhter Geschwindigkeit.

In der Woche 21. bis 27. März 2022 fanden deshalb in der Vorder – und Südpfalz vermehrt Geschwindigkeitskontrollen statt. In dieser Woche wurden insgesamt rund 45.000 Fahrzeuge überprüft. 4633 davon waren zu schnell unterwegs.

Neben der Ahnung von Geschwindigkeitsverstößen wollen wir durch die Verkehrskontrollen auch die Risiken von überhöhter Geschwindigkeit im Straßenverkehr verstärkt ins öffentliche Bewusstsein rücken und diese nochmals verdeutlichen. In Kontrollstellen wurden die Betroffenen daher von Polizeikräften auf ihr Fehlverhalten und die damit verbundenen Gefahren hingewiesen. Im Jahr 2021 kam es infolge überhöhter oder nicht angepasster Geschwindigkeit im Polizeipräsidium Rheinpfalz zu 1.792 Verkehrsunfällen, davon wurden bei 451 Verkehrsunfällen Personen verletzt. Auch wenn die Zahlen aller tödlichen Verkehrsunfälle (19 Getötete im Jahr 2021) seit einigen Jahren rückläufig sind, ist überhöhte bzw. nicht angepasste Geschwindigkeit nach wie vor eine der Hauptunfallursachen.

Die Verkehrsunfallstatistik 2021 mit ausführlichen Informationen zur Unfalllage und unseren Maßnahmen finden Sie auf unserer Internetseite https://s.rlp.de/hRg.

Die Verkehrsüberwachung mittels Verkehrskontrollen gehört zu den zentralen Aufgaben der Polizei. Die Kontrollen sind für die Sicherheit im Straßenverkehr von großer Bedeutung und finden deshalb das ganze Jahr über statt.

Die Kontrollwoche wurde von dem europaweiten Polizeinetzwerk ROADPOL www.roadpol.eu koordiniert, dessen Ziel es ist, die Zahl der Verkehrsunfallopfer deutlich zu senken („Vision Zero“).