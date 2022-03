Ehrlicher Finder, glücklicher Verlierer

Germersheim (ots) – Sonntagmittag 27.03.2022 verlor ein 62-jähriger Mann zwischen Offenbach und Ottersheim seine Geldbörse. Kurz später fand ein 25-jähriger Germersheimer besagte Geldbörse und brachte sie direkt zur Polizeiinspektion Germersheim. In der Geldbörse waren diverse Bankkarten und sogar die passende PIN Nummer.

Der glückliche Verlierer konnte seinen Geldbeutel vollständig bei der Dienststelle abholen. Gleichzeitig wurde er sensibilisiert, seine PIN Nummer künftig nicht zusammen mit der Bankkarte aufzubewahren.

Dieseldiebstahl

Lingenfeld (ots) – Diebe hatten es in der Nacht von Sonntag auf Montag auf einen LKW abgesehen, der in der Straße “In den Lachenäckern” in Lingenfeld geparkt war. Die Täter öffneten gewaltsam den Tankdeckel und zapften etwa 150 Liter Diesel ab.

Die Polizeiinspektion Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet alle Zeugen sich unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Durchfahrtsverbot überwacht

Lingenfeld (ots) – Am Montagvormittag wurde das Durchfahrtsverbot auf dem Verbindungsweg Am Hirschgraben in Lingenfeld kontrolliert. Bei der Kontrolle wurden insgesamt 6 Verstöße geahndet.

Immer noch sind einige Betroffene verwundert, dass sich das dafür vorgesehene Bußgeld seit der Einführung des neuen Bußgeldkatalogs mehr als verdoppelt hat.