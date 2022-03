Alkoholisierter 24-Jähriger mit Messer beleidigt Polizeibeamte

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 28.03.2022 gegen 21:35 Uhr meldeten Zeugen der Polizei, dass auf dem Berliner Platz ein Mann mit einem Küchenmesser in der Hand laufen würde. Daraufhin konnten die eintreffenden Polizeibeamten einen 24-Jährigen mit einem Messer in der Hosentasche an einem Einkaufsmarkt in der Ludwigstraße feststellen.

Sie brachten den alkoholisierten Mann zu Boden und fesselten ihn. Er schrie die Polizeibeamten laut an und beleidigte sie aufs Übelste. Die Polizeibeamten nahmen ihn daraufhin mit zur Dienststelle und in Gewahrsam. Ein Atemalkoholtest ergab 2,56 Promille.

Einbruch in Autohaus

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit zwischen dem 26.03.2022, gegen 13:00 Uhr und dem 27.03.2022, gegen 13:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Werkstatt eines Autohauses in der Straße “In der Mörschgewanne” ein, indem sie ein Fenster einschlugen. Sie stahlen die Kaffeekasse mit Bargeld.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.

Mehrere tausend Euro aus Auto gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 28.03.2022 zwischen 15-16:15 Uhr, vergaß ein 44-Jähriger seinen in der Bismarckstraße abgestellten Mercedes Sprinter abzuschließen, so dass unbekannte Täter das Fahrzeug durchwühlten und mehrere tausend Euro stahlen.

Wer etwas gesehen hat und Angaben zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Katalysatoren von Autoverwertungshof gestohlen

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit zwischen dem 27.03.2022 gegen 14:00 Uhr und dem 28.03.2022, gegen 06:30 Uhr, stahlen unbekannte Täter von einem Gelände eines Autoverwertungshofes in der Erbachstraße über 40 Katalysatoren. Ein Renault wurde angehoben und der Katalysator von der Fahrzeugunterseite wurde heraus geflext. Bei einem Opel wurde der Katalysator über die Motorhaube aus dem Motorraum ausgebaut.

Über 40 weitere Katalysatoren wurden aus einem Container gestohlen, der aufgebrochen wurde. Das auf dem Gelände befindliche Büro wurde ebenfalls aufgebrochen und die Innenräume wurden durchsucht. Hierbei wurde eine Geldkassette geleert und das Bargeld mitgenommen.

Wer etwas gesehen hat und Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu melden.

19 betrügerische Anrufe – alle Angerufene verhielten sich vorbildlich

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 28.03.2022 wurden der Polizei von 19 Ludwigshafener Bürgerinnen und Bürgern im Alter von 51 Jahren bis 90 Jahren (zehn Bürgerinnen und neun Bürger) Anrufe von falschen Polizeibeamten gemeldet, die in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 19:30 Uhr stattfanden.

Die falschen Polizeibeamte gaben an, dass es einen Einbruch oder einen Raubüberfall in der Nachbarschaft gegeben habe. Die Gespräche wurden in allen Fällen vorbildlich durch die Angerufenen beendet.

Beachten Sie unbedingt die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben oder zu überweisen.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, legen Sie direkt auf und informieren Sie die Polizei unter der Nummer 110. Das ist nicht unhöflich. Lassen Sie sich nicht einschüchtern!

Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Erika Mustermann wird beispielsweise E. Mustermann) oder löschen sie Ihren Namen ganz aus dem Telefonbuch. So können die Täter Sie gar nicht erst ausfindig machen.

Sind Sie bereits Opfer geworden, hilft Ihnen gerne die Opferschutzbeauftragte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, Tel.Nr. 0621 963-1154.