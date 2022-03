Schwer verletzte Motorradfahrerin

Rinnthal/B 48 (ots) – Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit verlor eine 28-jährige Motorradfahrerin am Montag, den 28.03.2022, gegen 17:00 Uhr, die Kontrolle über ihr Motorrad. Nachdem sie nach rechts auf den Grünstreifen geriet und ins Schleudern kam, stürzte sie auf der B 48 von Rinnthal kommend in Richtung Johanniskreuz fahrend zu Boden und verletzte sich hierbei so schwer, dass sie aufgrund ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden musste.

Glücklicherweise besteht keine Lebensgefahr. An dem Gefährt selbst entstand jedoch ein Sachschaden in niedriger, 4-stelliger Höhe.

Diesen Unfall konnte auch eine zufällig kurz zuvor an gleicher Örtlichkeit durchgeführte Motorradkontrolle durch die Polizei Annweiler nicht verhindern. In der Zeit von 12:30 bis 14:30 wurden ca. 30 Kradfahrer kontrolliert, wobei 3 Mängelberichte wegen technischer Mängel ausgestellt werden mussten. Weitere Verstöße mussten wegen der Überschreitung von TÜV-Terminen geahndet werden.

Auch wurden notwendige Führerscheine nicht mitgeführt. Im Verlauf der Kontrolle wurden zudem zahlreiche Gespräche mit den motorisierten Zweiradfahrern mit dem Schwerpunkt der Verkehrssicherheit geführt.

Unfall im Kreisverkehr

Edenkoben (ots) – Über 1.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich gestern Morgen (28.03.2022, 9 Uhr) im Verkehrskreisel auf der Weinstraße ereignet hat. Ein 26 Jahre alter BMW-Fahrer befuhr den Kreisel aus Richtung Villastraße, als eine 65 Jahre alte Autofahrerin in den Kreisverkehr fuhr und dem Mann die Vorfahrt nahm.

Dabei kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Die Polizei weist darauf hin: Das Fahren im und in den Kreisel verunsichert oftmals auch geübte Autofahrer. An den häufigsten Verkehrskreiseln gilt “Vorfahrt gewähren”. Deshalb haben Fahrzeuge im Kreisel Vorfahrt. Und geblinkt wird nur, wenn der Kreisverkehr verlassen wird.

Unfallflucht

Dörrenbach (ots) – Vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 26./27.03.22, wurde in der Übergasse ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro angerichtet. Ein bislang noch unbekannter Fahrzeugführer fuhr beim Wendemanöver in eine Hofeinfahrt und ist dabei gegen eine Absperrkette gestoßen.

Die Kette wurde samt Pfosten nach unten gedrückt. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei Bad Bergzabern, Tel.: 06343 / 93340 oder Email: pibadbergzabern@polizei.rlp.de.