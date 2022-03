Widerstand gegen Polizeibeamte

Speyer (ots) – Am Montag 28.03.2022 meldeten Zeugen der Polizei einen Mann im Weißdornweg, der Passanten Drogen zeige und diese zum Verkauf anbiete. Gegen 18:30 Uhr stellten Polizeibeamte einen 25-jährigen Verdächtigen auf dem Parkplatz vor einem Supermarkt im Weißdornweg fest und wollten diesen einer Personenkontrolle unterziehen. Der 25-Jährige verhielt sich zunächst provokativ sowie verbal aggressiv und kam mehrmals bedrohlich auf die Beamten zu.

Um ihn gefahrlos durchsuchen zu können und zur Eigensicherung sollte er daher gefesselt werden. Dagegen wehrte er sich, indem er gegen die Hände eines Beamten schlug. Aus diesem Grund brachten Polizeibeamte den 25-Jährigen zu Boden, wo sie ihn letztendlich fesseln konnten. Trotz intensiver Suche fanden die Beamten kein Rauschgift bei dem Mann.

Zur Durchführung weiterer Maßnahmen wurde der Verdächtige zur Polizeidienststelle gebracht. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 0,51 Promille. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte der Mann die Dienststelle verlassen.

Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus

Speyer (ots) – Im Zeitraum vom 26.03.2022, 20:00 Uhr bis zum 28.03.2022, 15:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem leerstehenden Einfamilienhaus im Pappelweg in Speyer-Nord, indem sie ein Kellerfenster aufbrachen. Im Inneren erbeuteten sie eine ältere Spiegelreflexkamera der Marke Canon sowie mehrere Flaschen alten Schnaps. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro und Diebstahlsschaden in Höhe von ca. 400 Euro.

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Pappelwegs in Speyer-Nord beobachtet? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Speyer, telefonisch an 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu richten.

Einbrüche in mehrere Kindertagesstätten und weitere Einrichtungen

Speyer (ots) – Im Zeitraum vom 27.03.2022, 19:00 Uhr bis zum 28.03.2022, 07:00 Uhr, drangen unbekannte Täter nach Hebelversuchen an mehreren Fenstern in eine Kindertagesstätte in der Johannes-Kirschhoch-Straße ein. Im Inneren traten die Täter eine Tür ein, durchwühlten weitere Behältnisse und brachen diese auf. Hierbei wurden zwei Ipads sowie ein dreistelliger Bargeldbetrag entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5.700 Euro.

Im Zeitraum vom 28.03.2022, 20:00 Uhr, bis zum 29.03.2022, 07:00 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine Tür zur Kindertagesstätte im Ginsterweg auf und gelangten durch diese ins Innere. Anschließend beschädigten sie auch mehrere Innentüren und entwendeten ein Iphone-Mobiltelefon. Hier entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1200 Euro. Im gleichen Tatzeitraum hebelten unbekannte Täter eine Tür zur Kindertagesstätte im Falkenweg auf und brachen im Inneren ein Behältnis auf, aus welchem sie einen dreistelligen Bargeldbetrag entwendeten. Hier entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1300 Euro.

Auch in die Kindertagesstätte in der Straße Im Vogelgesang drangen unbekannte Täter in der Nacht vom 28. auf den 29.03.2022 gewaltsam ein, indem sie ein Fenster aufhebelten. Im Innern öffneten sie weitere Türen und Schränke gewaltsam und beschädigten diese dabei. Sie durchwühlten das Mobiliar und erbeuteten ein Mobiltelefon sowie einen Schlüssel. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Im Zeitraum vom 28.03.2022, 18:30 Uhr, bis zum 29.03.2022, 07:45 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter auf ungeklärte Art Zutritt zu einem Gebäudekomplex in der Heinrich-Heine-Straße und hebelten im Innern die Abschlusstür einer Kinderarztpraxis auf. Aus dieser entwendeten sie ein Behältnis mit einem dreistelligen Bargeldbetrag. Es entstand Gesamtschaden in Höhe von ca. 350 Euro. Im gleichen Gebäudekomplex hebelten unbekannte Täter im Zeitraum vom 28.03.2022, 12:30 Uhr, bis zum 29.03.2022, 09:00 Uhr, die Zugangstür eines Familienzentrums auf und beschädigten im Innern weitere Türen. Hier entwendeten sie ein Behältnis mit einem dreistelligen Bargeldbetrag sowie einen Schlüsselbund. Sie verursachten Gesamtschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der genannten Orte in den Stadtteilen Speyer-Nord und Speyer-West beobachtet? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Speyer, telefonisch an 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu richten.