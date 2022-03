Schlägerei im Straßenverkehr

Römerberg (ots) – Am Montag 28.03.2022 gegen 18:55 Uhr begegneten sich ein 32-Jähriger und ein 46-Jähriger mit ihren PKW in einer Engstelle in der Berghäuser Straße. Dort hätte der 32-Jährige hinter einem parkenden PKW halten und dem 46-Jährigen Vorrang gewähren müssen. Stattdessen befuhr der 32-Jährige die Engstelle und zwang den 46-Jährigen zum Abbremsen, weswegen dieser hupte.

Anschließend entwickelte sich ein Streitgespräch, in dessen Verlauf sich beide Fahrer durch das geöffnete Fenster beleidigten. Schließlich stellten beide Fahrer ihre PKW ab. Der 32-Jährige stieg aus und begab sich ans Fenster des weiter im PKW sitzenden 46-Jährigen, wo er diesen weiter beschimpfte und mit der Hand ins Gesicht fasste.

Daraufhin stieg auch der 46-Jährige aus und schlug dem Jüngeren mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Die eintreffende Polizei trennte die Kontrahenten.

Der 32-Jährige trug Schwellungen im Gesicht und Schmerzen im Oberschenkel davon, der 46-Jährige verspürte Schmerzen in der Wange. Eine notfallmedizinische Behandlung war nicht erforderlich.

Motorradunfall infolge unangepasster Geschwindigkeit

Römerberg (ots) – Am Sonntag 27.03.2022 um 00:44 Uhr befuhr ein 22-Jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis mit einer 21-jährigen Beifahrerin auf dem Motorrad die Germersheimer Straße in Richtung Speyer. In einer langgezogenen Linkskurve kam das Motorrad aufgrund unangepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben liegen.

Beide Beteiligte wurden leicht verletzt durch Ersthelfer vorgefunden und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Hinweise auf eine rauschmittelbedingte Beeinflussung ergaben sich nicht. Am Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro und es musste abgeschleppt werden.

Verkehrsunfall zwischen Rollerfahrer und Traktorgespann

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am 28.03.2022 fiel den Beamten der Polizei Schifferstadt im Rahmen ihrer Streifentätigkeit ein im Feld liegender verletzter Mann mit einem dreirädrigen Kraftfahrzeug auf. Nach erster Befragung der Zeugen ergab sich nach derzeitigem Stand der Ermittlungen folgender Unfallhergang: Der Traktor mit seinen beiden Anhängern befuhr die L454 aus Richtung Schifferstadt kommend in Fahrtrichtung Dannstadt und wollte nach links zu einem Pflanzenlager abbiegen.

Direkt dahinter befand sich ein 59-jähriger Rollerfahrer. Aus Schifferstadt kommend fuhr zum gleichen Zeitpunkt ein 69-jähriger mit seinem dreirädrigen Kraftfahrzeug und wollte den vor ihm fahrenden Roller überholen. Dabei übersah er den Abbiegevorgang des Traktors und musste nach rechts ins Feld ausweichen und stürzte dabei. Der Geschädigte begab sich selbstständig mit Bekannten in ärztliche Behandlung.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Betrug über Internetplattform – Warnhinweis

Böhl-Iggelheim (ots) – Der hier Geschädigte entdeckte einen günstigen Marken-Haartrockner über eine gängige Internetplattform und bezahlte diesen über Pay-Pal. Dabei nutzte er die Bezahlvariante “Freunde und Familie”. Das Geld wurde überwiesen, der Trockner nie gesendet. Betrüger haben so ein leichtes Spiel.

Sobald das Geld auf dem eigenen Konto ist, wird der Paypal-Account gelöscht und auch das Konto auf der Plattform verschwindet. Der Käufer erhält keine Ware, und das Geld ist weg.

Deshalb Vorsicht! Bei Pay-Pal gibt es 2 Bezahlmöglichkeiten. Die Funktion “Geld an Freunde und Familie senden” ist für die kostenfreie Bezahlung im Freundes- oder Familienkreis gedacht. Man sollte hier den Adressaten kennen, denn man hat keinerlei Käuferschutz bei diese Variante.

Diesen gibt es nur bei der Funktion “Waren und Dienstleistungen”, die für den Handel vorgesehen ist. Hier zahlt der Verkäufer eine Gebühr, und der Käufer ist somit abgesichert.

Betrügerische Telefonanrufe

Schifferstadt (ots) – Im Laufe des gestrigen Tages haben unbekannte Täter im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Schifferstadt mehrere betrügerische Anrufe getätigt. Am häufigsten erhielten die Geschädigten einen Anruf von einem vermeintlichen Kripobeamten aus Ludwigshafen.

Angeblich habe man bei einer Täterfestnahme einen Zettel mit dem Namen der/des Geschädigten gefunden. Alle Geschädigten erkannten glücklicherweise die Betrugsversuche rechtzeitig und beendeten das Gespräch.

Brand in den Rauhweiden

Römerberg (ots) – Am 28.03.2022 gegen 14:40 Uhr entfernte ein 92-Jähriger Unkraut auf einem Vereinsgelände in den Rauhweiden mittels Gasbrenner. Hierbei unterschätzte er offenbar die Trockenheit der Umgebung und entzündete fahrlässig einen Strauch sowie eine etwa 15 Meter hohe Fichte, welche halbseitig bis zur Spitze brannte.

Angrenzende Sträucher und eine Wiese sowie ein Zaunelement wurden durch den sich ausbreitenden Brand angeschmort. Eine Gefahr für Menschenleben oder Gegenstände von bedeutendem Wert bestand nicht. Die Feuerwehr Römerberg löschte den Brand. Gegen den 92-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Geschwindigkeitsüberwachung durch die Polizei

Schifferstadt/Böhl-Iggelheim (ots) – Am 28.03.2022, zwischen 11:00 Uhr-13:00 Uhr, haben Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Schifferstadt auf der L528 in Böhl-Iggelheim im Bereich der Kläranlage Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Bei erlaubten Tempo 70 wurden 33 Verstöße geahndet. Der “Schnellste” war mit 98 km/h unterwegs.

Dies zieht nach Abzug der Toleranz ein Bußgeld von 100 Euro und einen Punkt nach sich. In Schifferstadt auf der K30 kam es kurz vor der Auffahrt zur B9 zu 22 Geschwindigkeitsverstößen. Der höchste Wert wurde hier mit 97 km/h verbucht.