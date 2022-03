Neustadt: Literaturvilla #29 präsentiert: Dexter im Quadrat am 07. April 2022

Neustadt an der Weinstraße – Am Donnerstag, 7. April 2022, findet um 19 Uhr mit „Dexter im Quadrat“ die 29. Ausgabe der Literaturvilla statt. Der Titel der Veranstaltung ist dem im Wellhöfer Verlag erschienenen Regionalkrimi des Mannheimer Autoren Jens Holzinger entliehen. Im Zentrum des Krimigeschehens stehen Ben Winter und Hannes Strasser, die als Schlagerduo Schwiegersöhne Mannheims krachend gescheitert sind und nun ihre Chance wittern: Der spektakuläre Raub der Nackten in Blau aus der Kunsthalle Mannheim ist der ideale Anlass umzusatteln und als Detektive Mannheims Unterwelt aufzumischen. Bei ihrem ersten Fall stolpern die Möchtegerndetektive jedoch nicht nur über ihr eigenes Unvermögen, sondern auch über international gesuchte Kunstdiebe, die mit ihnen Katz und Maus spielen. Zu allem Überfluss legen sie sich nicht nur mit der Mafia an, sondern auch mit der Polizei.

In der Literaturvilla wird Jens Holzinger aus seinem Regionalkrimi Dexter im Quadrat lesen, während Bernhard Sommer vor allem die musikalische Umrahmung übernimmt. Zusammen bieten die Künstler als die „echten“ Schwiegersöhne Mannheims eine gelungene Mischung aus Spannung, Humor und Musik und geben dabei einen einmaligen Einblick in nicht immer angenehme Parallelen zwischen den fiktiven Figuren und ihren eigenen Biographien. Der Eintrittspreis kann frei gewählt werden: Jede/r zahlt so viel sie/er kann und will. Empfohlener Richtpreis ist € 5,-. Schüler, Studierende und Azubis haben grundsätzlich freien Eintritt. Es gibt keinen Vorverkauf, nur eine Abendkasse.

Zur Veranstaltung zugelassen sind nachweislich geimpfte, genesene Personen oder geteste Personen (3G-Regel). Während der Veranstaltung wird ein Mund- Nasenschutz empfohlen. Aktualisierungen hierzu finden sich unter www.herrenhof-mussbach.de.

Zudem kann man an der Lesung ab 19 Uhr unter folgendem Link auch online teilnehmen: www.literatur070422.herrenhof-mussbach.de