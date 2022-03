Neustadt: Lesung Guido Dieckmann – „Die Kreuzfahrt“ am 08. April 2022

Neustadt an der Weinstraße – Deutschland 1936. Die junge Violinistin Carla Fuchs träumt von einer Karriere als Musikerin – doch ein streng gehütetes Familiengeheimnis macht sowohl diesen Wunsch als auch ihre Heirat mit dem Adeligen Harald von Breden unmöglich. Scheinbar spontan lädt ihr Vater die Familie zu einer Kreuzfahrt nach Ägypten und Palästina ein, an Bord verhält er sich jedoch plötzlich so verdächtig, dass Carla bald Zweifel kommen, nur an einer gewöhnlichen Urlaubsreise teilzunehmen. Als ihr ehemaliger Verlobter ihnen aufs Schiff folgt und ein Ufa-Regisseur an Bord um sie wirbt, spitzt sich die Lage zu. Kann sie den Menschen in ihrer Umgebung noch vertrauen.

Guido Dieckmann, geb. 1969 in Heidelberg, lebt mit seiner Familie in Haßloch. Mit seinen historischen Romanen ist er in Deutschland einer der bekanntesten Autoren dieses Genres. Er war jahrelang Vorstandsmitglied im Literarischen Forum und ist immer wieder gerne Gast auf unserer Lesebühne.

Freitag, 8.4.2022 um 19 Uhr

Lesung Guido Dieckmann: Die Kreuzfahrt

in der Stadtbücherei Neustadt, Marstall 1, 67433 Neustadt

Eintritt: 8 Euro

Vorverkauf: Buchhandlung Quodlibet, Kellereistraße 10, 67433 Neustadt, Tel. Reservierung 06321 88930

Eine Veranstaltung des Literarischen Forums Neustadt in Kooperation mit der Stadtbücherei, dem Kulturverein Wespennest e.V. und der Quodlibet Buchhandlung

Informationen zum Programm des Literarischen Forums unter www.literarisches-forum.de.