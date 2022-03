Neustadt: Neues Ukraine-Hilfsportal unterstützt bei der Kommunikation von Hilfsangeboten

Neustadt an der Weinstraße – Mit einem neuen Hilfsportal möchte die Stadt Neustadt an der Weinstraße künftig die Kommunikation zwischen Geflüchteten aus der Ukraine und Personen, die den Ankommenden ihre Hilfe anbieten möchten, erleichtern. Das neue Portal ist ab sofort unter https://ehrenamt.neustadt.eu freigeschaltet.

Die Anzahl an Geflüchteten aus der Ukraine nimmt weiter zu und auch in den kommenden Wochen wird mit vielen weiteren Personen in Neustadt an der Weinstraße gerechnet. Das Engagement der Bürgerinnen und Bürger ist überwältigend. Täglich erreichen die Verwaltung zahlreiche Hilfsangebote. Um die Kommunikation zu erleichtern und eine bestmögliche Koordination zwischen Helfenden und Geflüchteten zu ermöglichen, hat die Stadt Neustadt an der Weinstraße ein Ukraine-Hilfsportal eröffnet. Als Vorbild diente hier die Stadt Landau, die das Portal bereits erfolgreich nutzt.

Die Bürgerinnen und Bürger können über das Portal Hilfsangebote für Geflüchtete aus der Ukraine einstellen. Die Inserate reichen dabei von Wohnungsangeboten und Kleidung, über Spielzeuge, Übersetzungsdienste und Jobangebote bis hin zu Spendenaktionen.

Über ein Formular werden die Angebote genau beschrieben und gegebenenfalls durch Fotos ergänzt. Bei der Eingabe werden für die Kontaktaufnahme persönliche Daten hinterlegt, die jedoch nicht auf der Webseite veröffentlicht werden. Nach einer Prüfung durch die Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße wird das Angebot freigeschaltet.

Über die Suchfunktion und den Filter können die Angebote einfach und schnell gefunden werden und die Interessenten können ganz unkompliziert mit den Inserierenden in Kontakt treten.

Um einen größtmöglichen Nutzen für alle zu erzielen, wird das Portal zeitnah zweisprachig angeboten. Die eingestellten Angebote werden nach der Freischaltung ins Ukrainische übersetzt. Hierfür suchen wir aktuell noch Übersetzerinnen und Übersetzer. Interessierte können sich gerne an chefredaktion@neustadt.eu wenden.

Weitere Hilfsmöglichkeiten und -angebote finden sich außerdem auf der städtischen Homepage unter www.neustadt.eu/ukraine.

Für allgemeine Anfragen zur Ukraine-Hilfe ist von montags bis freitags, 8 bis 16 Uhr, die Hotline 06321/855-1891 geschaltet. Schriftliche Anfragen gehen an ukrainehilfe@neustadt.eu.

Geldspenden können unter dem Verwendungszweck „Spende für Ukraine“ an das Konto der Stadtkasse bei der Sparkasse Rhein-Haardt, IBAN: DE58 5465 1240 0000 0015 03, überwiesen werden. Die Gelder werden bei dringendem Bedarf unbürokratisch vor Ort verwendet oder zu einem späteren Zeitpunkt an Hilfsorganisationen weitergeleitet.