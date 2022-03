Karlsruhe – Mehrere Keller in der Südweststadt aufgebrochen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Sonntag mehrere

Kellerräume in der Beiertheimer Allee auf.

Bislang sind rund 30 Kellerparzellen in drei Wohnhäusern betroffen. Bei zwei

weiteren Gebäuden gelangten die Täter offenbar nicht ins Haus. Nach bisherigen

Erkenntnissen hebelten die Langfinger Eingangstüren und Kellerabgangstüren der

betroffenen Häuser auf. Anschließend gelangten sie mittels Aufhebeln der Türen

in die Kellerabteile und suchten dort nach Wertsachen. Dabei wurde unter anderem

ein hochwertiges Fahrrad entwendet.

Der insgesamt entstandene Schaden kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

Bruchsal – Volltrunken mit dem Transporter unterwegs

Karlsruhe (ots) – Ein Plattfuß und ein beschädigtes Verkehrszeichen sind die

Bilanz einer Trunkenheitsfahrt am Sonntagmorgen in der Straße Am alten

Güterbahnhof in Bruchsal.

Zeugen beobachteten einen Transporter der in deutlichen Schlangenlinien gegen

05.50 Uhr auf der Straße Am alten Güterbahnhof unterwegs war. Da ein Reifen

offenbar bereits vollständig platt war, kam es während der Fahrt auch zu einem

deutlichen Funkenschlag. Das Fahrzeug touchierte dabei mehrfach den Bordstein

und beschädigte schließlich auch noch ein Verkehrsschild. Der Fahrer setzte

seine Fahrt jedoch offenbar davon unbeirrt fort.

Polizeibeamte des Reviers Bruchsal konnten den Fahrer schlussendlich in der

Fritz-Erler-Straße anhalten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,88

Promille. Der Mann muss nun einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und

Unfallflucht entgegensehen. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Ettlingen – Radfahrer durch unvorsichtige Öffnung einer Autotür schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen erlitt am Freitagvormittag ein

51-jähriger Pedelec-Fahrer, als eine Autofahrerin die Fahrertür öffnete und

dabei offenbar nicht auf den nachfolgenden Verkehr achtete.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei parkte die 27-jährige

Autofahrerin kurz vor 09 Uhr ihren Renault an der rechten Straßenseite des

Hermann-Löns-Weg. Anschließend öffnete sie zum Aussteigen die Tür, achtete dabei

aber offenbar nicht auf den von hinten herannahenden Radfahrer. Dieser konnte

der sich öffnenden Autotür nicht mehr ausweichen und stieß mit dem Lenker gegen

den Türrahmen. In der Folge kam der 51-Jährige zu Sturz und zog sich hierbei

offenbar schwere Kopfverletzungen zu. Einen Helm trug der Radfahrer nicht.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Mann zunächst vor Ort und brachten ihn

anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Durch den Unfall

entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 500 Euro.

Präventionshinweis:

Zur Vermeidung solcher sogenannter „Dooring“-Unfälle empfiehlt es sich, die

Fahrertür mit der rechten Hand zu öffnen und nicht mit der näherliegenden linken

Hand. Durch diese als „holländischer Griff“ bezeichnete Methode muss der

Oberkörper eingedreht werden und der Schulterblick wird bewusster durchgeführt.

So geraten mögliche Radfahrer schneller in den Blickwinkel. Natürlich muss aber

bereits zuvor der Rück- sowie der Seitenspiegel beobachtet werden.

Karlsruhe – Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet

Karlsruhe (ots) – Ein betrunkener Autofahrer verursachte am Sonntagabend einen

Verkehrsunfall und flüchtet anschließend. Gegen 23.45 Uhr meldet die 21-jährige

geschädigte Fiat-Fahrerin den Unfall auf der Südtangente an der Ausfahrt Kühler

Krug. Der vermeintliche Verursacher, der seine Fahrt über die Zeppelinstraße

fortsetzte, konnte durch die Geschädigte verfolgt und letztlich in der

Winkelstraße zum Anhalten bewegt werden. Die dort eintreffenden Polizeibeamten

stellten auf der Rücksitzbank des Daimler-Benz ein 3- und ein 4-jähriges Kind

ohne jegliche Sicherung fest. Außerdem bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei

dem 30-jährigen Fahrer, weshalb sie einen Alkoholtest mit ihm durchführten.

Dieser ergab einen Wert von 1,8 Promille. Der vollkommen uneinsichtige

30-Jährige musste in der Folge eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden beziffert sich auf geschätzte 700

Euro.

Waghäusel – Betrunkene Radfahrerin leistet Widerstand – Polizistin verletzt

Karlsruhe (ots) – Eine offenbar stark betrunkene Fahrradfahrerin widersetzte

sich am frühen Sonntagmorgen ihrer Festnahme durch Polizeibeamte in Kirrlach.

Hierbei verletzte sich eine Beamtin so schwer, dass sie ihren Dienst vorzeitig

beenden musste.

Den beiden Beamten fiel die Radfahrerin gegen 1 Uhr in der Waghäusler Straße

auf, weil sie mit ihrem Fahrrad Schlangenlinien fahrend die gesamte Fahrbahn

benötigte. Erst nach mehreren Aufforderungen, war die 55-Jährige zum Anhalten zu

bewegen Die Polizisten bemerkten sofort, dass die Frau offenbar stark betrunken

war. Ein Atemalkoholtest ergab wohl einen Wert von über 1,5 Promille.

Daher sollte auf dem Polizeirevier eine Blutentnahme durchgeführt werden. Die

Frau wehrte sich derart gegen ihre Festnahme, dass eine Polizistin stark an der

Hand verletzt wurde. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihren

Nachtdienst konnte sie nicht fortsetzen.

Dettenheim, Liedolsheim – Wohnung in Brand gesetzt

Karlsruhe (ots) – Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei setzte am

Samstagmorgen, ein in einer psychischen Ausnahmesituation befindlicher Mann,

seine Wohnung in Brand.

Beim Eintreffen der Feuerwehr befand sich der 49-jährige Mann noch in der

entsprechenden Wohnung vor einem hüfthohen Feuer, das bereits auf umliegende

Möbelstücke übergegriffen hatte. Die Wohnung war zu diesem Zeitpunkt komplett

verraucht und der Mann musste in Folge einer Rauchgasintoxikation in ein

Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Brand wurden glücklicherweise keine

wesentlichen Gebäudeteile beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird zum

derzeit auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Bruchsal dauern an.

Karlsruhe/Durlach – Wohnungseinbrüche

Karlsruhe (ots) – Zwei Wohnungen in Mehrfamilienhäusern in Durlach waren

zwischen Freitag, 15.00 Uhr und Samstag, 02.00 Uhr, Ziel von Einbrechern. In der

Zipser Straße drangen bislang unbekannten Täter in eine Wohnung im dritten

Obergeschoss ein, durchsuchte dort die Räumlichkeiten und entwendete letztlich

einen Fahrzeugschlüssel. Das dazugehörige Fahrzeug wurde jedoch nicht entwendet.

Außerdem versuchten sich Diebe in der Killesfeldstraße an einer ebenfalls im

dritten Obergeschoss gelegenen Wohnung. Dort gelang es ihnen jedoch nicht die

Wohnungstür zu öffnen, so dass hier kein Diebstahlsschaden entstand. Der bei den

beiden Einbrüchen entstanden Gesamtschaden beziffert sich auf geschätzte 1.100

Euro.

Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte unter der Telefonnummer 0721 49070 beim

Polizeirevier Durlach.

Reisende halten Tatverdächtigen nach Beleidigung fest

Heidelberg (ots) – Sonntagnachmittag (27. März) beleidigte ein 45-jähriger

Deutscher im RE 68 (Laufweg Heidelberg – Frankfurt) mehrfach eine 20-Jährige.

Gegen 16:20 Uhr beleidigte der Mann die junge Frau mehrfach mit umfangreichen

Kraftausdrücken. Beginnend auf Höhe des Haltepunktes Pfaffengrund/ Wieblingen

bis zum Bahnhof Neu-Edingen/ Friedrichfeld ließ der Mann nicht davon ab, die

Frau zu beschimpfen.

Am Bahnhof Neu-Edingen/ Friedrichsfeld verließen schließlich beide Personen den

Zug.

Couragierte Reisende hinderten den Tatverdächtigen am Weggehen und hielten

diesen bis zum Eintreffen der Bundespolizei fest.

Den 45-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung.

Jugendliche bewerfen S-Bahn mit Schottersteinen, 17000 Euro Schaden

Karlsruhe (ots) – Freitagnacht (25. März) haben Jugendliche eine abgestellte

S-Bahn im Bereich des Stellwerks in Karlsruhe (Karlsruhe – Karlsruhe West /

Forchheim) mit Schottersteinen beworfen. Dabei wurden sieben Scheiben und eine

Eingangstür beschädigt.

Gegen 22 Uhr erhielt die Bundespolizei durch die Deutsche Bahn AG Kenntnis über

mehrere im Gleisbereich befindliche Jugendliche im Bereich des Stellwerks. Diese

bewarfen eine abgestellte S-Bahn mit Schottersteinen.

Bei Eintreffen einer Bundespolizeistreife vor Ort waren die Tatverdächtigen

bereits flüchtig.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Ermittlungen vor Ort ergaben, dass durch den im betroffenen Zug befindlichen

Triebfahrzeugführer dumpfe Schläge wahrgenommen wurden. Bei einer Nachschau

stellte der Mitarbeitende der DB AG die Beschädigungen an den Scheiben und der

Türe fest.

Für die Zeit der Sachverhaltsklärung wurde der komplette Westkopf des Stellwerks

gesperrt. Mehrere Züge erhielten dadurch Verspätungen.

Durch die Beschädigungen entstand ein Sachschaden von circa 17.000 Euro. Es

wurden keine Personen verletzt.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gemeinschädlichen

Sachbeschädigung gegen Unbekannt aufgenommen.

Zum aktuellen Zeitpunkt liegen keine Hinweise auf den oder die Täter vor.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder der Täterschaft machen

können, werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe in

Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter der Telefonnummer: 0721 –

120160 oder über das Kontaktformular auf www.bundespolizei.de erfolgen.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich davor, Gegenstände

gegen Züge zu werfen. Insbesondere durch Schottersteine können erhebliche

Beschädigung verursacht werden. Sollten Personen von einem solchen Stein

getroffen werden, können dadurch schwere oder sogar lebensgefährliche

Verletzungen hervorgerufen werden.

Nähere Informationen zum richtigen Verhalten auf Bahnanlagen finden Sie unter

www.bundespolizei.de

Karlsdorf-Neuthard – Unfall auf A 5 mit sechs beteiligten Fahrzeugen

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen auf

der Autobahn 5 Höhe Karlsdorf-Neuthard wurden zwei Fahrer schwer und einer

leicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Fahrer eines Sattelzugs gegen 12.30

Uhr auf der A 5 in Richtung Norden. Offenbar bemerkte er das Bremsmanöver eines

vor ihm fahrenden Sattelzugführers zu spät. Er versuchte wohl noch nach links

auf den mittleren Fahrstreifen auszuweichen, touchierte dabei aber den Auflieger

des vorderen Lkw. Noch während des Ausweichmanövers fuhr ein weiterer Lkw auf

und schob den Sattelzug wiederum auf den linken Fahrstreifen. Beide Fahrzeuge

kamen dabei quer auf der Fahrbahn zum Stehen.

Gleichzeitig schob der Fahrer eines weiteren nachfolgenden Sattelzuges noch

einen Pkw gegen einen Kleintransporter. Anschließend stieß dieser Sattelzug noch

gegen einen der bereits querstehenden Schwerfahrzeuge.

Durch das Ausmaß des Unfalls, unter anderem wegen ausgelaufener Betriebsstoffe,

musste für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten alle drei Fahrstreifen in

Richtung Norden mehrstündig gesperrt werden, wodurch ein Rückstau von zeitweise

ungefähr 17 Kilometern entstand.

Des Weiteren muss die Fahrbahn nach der Unfallaufnahme noch von den

Betriebsstoffen gereinigt werden. Es ist noch mit einer stärkeren

Verkehrsbeeinträchtigung bis mindestens 22 Uhr zu rechnen.

Durch den Unfall wurden ein Sattelzugführer und der Fahrer des Pkw schwer und

ein weiterer Lkw-Lenker leicht verletzt. Der Sattelzugführer musste mit dem

Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht werden. Zudem entstand ein

Sachschaden von geschätzten 200.000 bis 250.000 Euro.

Karlsruhe – Unbekannte brechen in Kiosk ein – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Drei bislang Unbekannte brachen am Samstag gegen 2:20 Uhr in

der Viktoriastraße in einen Kiosk ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten die Einbrecher in den Kiosk, indem

sie die Scheibe des Schaufensters zerstörten. Die Täter entwendeten aus dem

Verkaufsraum Diebesgut im Wert von knapp 160 Euro. Der Einbruchsschaden betrug

mehrere Tausend Euro.

Das Trio wurde wie folgt beschrieben:

Ein Mann war mit einer schwarzen Daunenjacke mit Kapuze und weißem Schriftzug,

dunkle Hose sowie weiße Turnschuhe bekleidet.

Der Zweite hatte eine schwarze Oberbekleidung und eine helle Hose an.

Der dritte Täter trug dunkle Oberbekleidung.

Das Polizeirevier Marktplatz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen,

die sachdienliche Hinweise machen können, sich unter 0721/666-3311 zu melden.

Berghausen – Unbekannte zerkratzen mehrere Fahrzeuge

Karlsruhe (ots) – Unbekannte zerkratzten am Sonntag zwischen 20 Uhr und 21.15

Uhr in der Karlsruher Straße in Berghausen mindestens fünf Fahrzeuge.

Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Das Polizeirevier Durlach bittet weitere Geschädigte oder Zeugen, die

sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizei unter 0721/4907-0 in

Verbindung zu setzen.

Karlsdorf – Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Karlsruhe (ots) – Ein 25-jähriger betrunkener Autofahrer verursachte am

Samstagmorgen gegen 05.00 Uhr auf der Bundesstraße 35 von Karlsdorf-Neuthard in

Fahrtrichtung Bruchsal einen Verkehrsunfall.

Eine leichtverletzte Autofahrerin sowie zwei Fahrzeuge mit Totalschaden waren

die Bilanz eines Verkehrsunfalls am frühen Samstagmorgen auf der B35. Nach

derzeitigem Ermittlungsstand geriet der Fahrer eines BMW auf die Gegenfahrbahn

und stieß dort wohl frontal mit dem Smart einer 39-Jährigen zusammen. Die

Smart-Fahrerin wurde leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die

Polizisten fest, dass der Unfallverursacher deutlich alkoholisiert war. Ein

Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2 Promille. Der 25-Jährige muss mit

einer Anzeige rechnen und seinen Führerschein abgeben. Beide Autos waren nicht

mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Karlsruhe – 21-Jähriger leistet massiven Widerstand gegen eingreifende Polizeibeamte

Karlsruhe (ots) – Ein 21-Jähriger leistete nach einem Gerangel am Sonntag gegen

00.45 Uhr in der Kaiserpassage massiven Widerstand gegen eingreifende

Polizeibeamte.

Nach einem Gerangel zwischen mehreren Personen in der Herrenstraße schlug laut

Zeugenaussagen ein Beteiligter eine Schaufensterscheibe einer Apotheke ein. Die

alarmierten Polizeibeamten konnten lediglich einen Verdächtigen vor Ort

feststellen. Der Mann versuchte vor der Kontrolle zu fliehen und konnte nur

aufgrund seiner massiven Gegenwehr mittels mehrerer Polizisten festgehalten

werden. Hierbei schlug er gegen die Beamten und beleidigte diese mehrfach. In

der Folge wurde der Mann in Gewahrsam genommen.

Der mutmaßliche Schädiger der Schaufensterscheibe konnte im Rahmen der Fahndung

in einem nahegelegenen Lokal in der Kaiserstraße aufgegriffen werden.

Das Polizeirevier Marktplatz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen,

die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 0721/666-3311 zu melden.

Karlsruhe – Zeugen nach Unfallflucht auf Parkplatz gesucht

Karlsruhe (ots) – Am Samstag zwischen 14.15 Uhr und 14.45 Uhr ereignete sich auf

dem Parkplatz eines Baumarktes Am Storrenacker in Karlsruhe ein Verkehrsunfall

mit anschließender Unfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte

vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Volvo.

Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter der Nummer 0721/944840 mit dem

Verkehrspolizei Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Kraichtal – Betrunkener Autofahrer – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein stark betrunkener Autofahrer war am Sonntag um 16.15 Uhr

zwischen Münzesheim und Oberderdingen-Flehingen unterwegs und gefährdete andere

Verkehrsteilnehmer.

Nach den bisherigen Ermittlungen fuhr der 36-jährige Mercedesfahrer auf der

Landesstraße 554 in Schlangenlinien in Richtung Gochsheim. In einer Kurve geriet

der Autofahrer auf die Gegenfahrbahn und stieß beinahe mit einer Gruppe von

Motorradfahrern zusammen, die glücklicherweise in letzter Sekunde ausweichen

konnten. Der Autofahrer war mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung

Oberderdingen-Flehingen unterwegs und gefährdete weitere Verkehrsteilnehmer.

Zu Hause angekommen, benötigte der Betrunkene mehrere Versuche um sein Auto in

der Garage einzuparken. Bei einer anschließenden Polizeikontrolle stellte sich

heraus, dass der 36-Jährige eine Atemalkoholkonzentration von etwa 2,2 Promille

aufwies. Nun muss der Fahrer des Mercedes mit einer Strafanzeige rechnen und

seinen Führerschein abgeben.

Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der

Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Rufnummer 0721/944840 in Verbindung zu

setzen.

Bruchsal-Obergrombach – Pedelec-Fahrer gestürzt und schwer verletzt

Bruchsal-Obergrombach (ots) – Ein 80 Jahre alter Mann ist am Freitag gegen 15.10

Uhr bei Bruchsal-Obergrombach mit seinem Pedelec gestürzt und hat dabei schwere

Verletzungen erlitten.

Der Senior war nach Feststellungen des Verkehrsunfalldienstes auf der Straße

„Zum Maierle“, vom Michaelsberg kommend in Richtung Untergrombach unterwegs.

Offenbar wegen eines Fahrfehlers stürzte der Mann allein beteiligt in einer

Linkskurve und musste anschließend mit schweren Verletzungen von einem

hinzugerufenen Rettungsteam in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene

Sachschaden lag bei wenigen Euro.

Karlsbad – Missglücktes Überholmanöver – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein Unfall bei dem der vermutliche Unfallverursacher flüchtete

ereignete sich am Freitagnachmittag auf der Albtalstrecke zwischen Fischweier

und Neurod.

Ein 59-jähriger Autofahrer fuhr gegen 15.30 Uhr von Neurod kommen in Richtung

Fischweier. Ein dunkler Pkw kam offenbar aus der Gegenrichtung und überholte

wohl einen orangefarbenen Lastwagen. Das dunkle Auto streifte das Auto des

Geschädigten auf der kompletten Fahrerseite. Der andere Unfallbeteiligte fuhr

einfach weiter in Richtung Ettllingen.

Leider konnte der Geschädigte zu dem flüchtenden Fahrzeug nur sagen, dass es

sich um einen dunklen Pkw gehandelt haben soll. Auch den Fahrer oder die

Fahrerin hat er nicht gesehen. Zeugen, die den Überholvorgang beobachtet haben

und Angaben zu dem dunklen Pkw machen können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0721/944840 mit der Verkehrspolizei Karlsruhe in Verbindung zu

setzen.

Forst / A5 – Gefährlicher Eingriff in Straßenverkehr

Forst / A5 (ots) – Ein bislang unbekannter Täter warf am Samstagnachmittag einen

Gegenstand von der Brücke der Kreisstraße 3525 auf den Fahrzeugverkehr der

Autobahn 5.

Gegen 15.40 Uhr befuhr ein 25-jähriger VW-Fahrer die Autobahn 5 in Richtung

Heidelberg. Zwischen den Anschlussstellen Kronau und Bruchsal traf ein bislang

unbekannter Gegenstand das Dachfenster seines Fahrzeugs weshalb dieses in der

Folge zu Bruch ging. Glücklicherweise blieb der Fahrer hierbei unverletzt und es

kam zu keinem Unfall. Angaben zu dem Täter konnte der Geschädigte jedoch nicht

machen. Der entstandene Sachschaden wird auf wenige hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721 944840

entgegen.

Walzbachtal – Einbruch in Blumengeschäft – drei Jugendliche festgenommen

Karlsruhe (ots) – Drei Jugendliche brachen wohl in der Nacht von Sonntag auf

Montag gegen Mitternacht in ein Blumengeschäft in Jöhlingen ein und entwendeten

Bargeld. Alle drei Tatverdächtigen konnten durch Polizeibeamte festgenommen

werden.

Ein Zeuge hatte das Scheibenklirren gehört, als die drei jungen Männer einen

Stein ins Schaufenster eines Blumengeschäftes in der Jöhlinger Straße warfen.

Als er nachschaute, sah er das Trio beim Verlassen des Geschäftes durch die

zerstörte Scheibe. Er verständigte die Polizei und verfolgte die drei, bis er

sie aus den Augen verlor.

Als die eintreffenden Polizisten die vom Zeugen beschriebenen Täter sahen,

flüchteten diese in eine Gartenhütte. Ein Diensthund hatte aber ihre Spur

aufgenommen und die drei konnten dort festgenommen werden. Einer wollte fliehen

und wurde daran durch den Hund gehindert. Ein zweiter würgte den Hund, wurde

aber durch Polizisten überwältigt. Ein 16-Jähriger erlitt eine Bisswunde durch

den Hund. Alle drei Jugendlichen wurden festgenommen. Die Bisswunde wurde

ambulant in einem Krankenhaus versorgt.

Den aus dem Blumengeschäft gestohlenen Bargeldbetrag hatte das Trio bei sich.

Das Geld wurde sichergestellt. Die Jugendlichen wurden nach den polizeilichen

Maßnahmen den Eltern übergeben.