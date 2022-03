Mannheim-Oststadt: Unbekannter entblößt sich vor einer 27-Jährigen; Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Mannheim-Oststadt (ots) – Am Montag gegen 02:00 Uhr wartete eine 27-Jährige im

Bereich der Tattersallstraße, Höhe Hausnummer 6, in ihrem PKW, als sie auf dem

Gehweg eine unbekannte männliche Person feststellte, die sich in unsittlicher

Art und Weise vor ihr entblößte und sexuelle Handlungen an sich vornahm. Die

27-Jährige wendete daraufhin ihren Blick ab und verständigte die Polizei. Der

Unbekannte ergriff unterdessen die Flucht.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 40 Jahre alt, gebräunte Haut, ungepflegtes Erscheinungsbild, Bart,

dunkler Trainingsanzug

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und

sucht Zeugen, die den Unbekannten gesehen haben und/oder Angaben zu dessen

Fluchtrichtung machen können. Sie werden gebeten, sich unter dem

kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu melden.

Mannheim-Rheinau: Einbruch in Einfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen!

Mannheim-Rheinau (ots) – Eingebrochen wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag

zwischen 03:25 Uhr und 04:25 Uhr im Posthornweg. Bislang unbekannte Täter

verschafften sich gewaltsamen Zutritt in das Einfamilienhaus und durchwühlten

mehrere Räume im Obergeschoss des Hauses. Anschließend flüchteten die Täter in

unbekannte Richtung. Die Höhe des Diebstahlschadens ist derzeit noch Gegenstand

der Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Neckarau, unter der Telefonnummer 0621-833970, zu melden.

Mannheim-Innenstadt: 26-jähriger E-Scooter-Fahrer mit fast 1,4 Promille unterwegs- Korrektur Alkoholwert!

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am frühen Samstagmorgen war ein 26-jähriger Mann

betrunken mit einem E-Scooter in den Innenstadtquadraten unterwegs.

Der Mann war kurz vor sechs Uhr morgens mit einem E-Scooter auf der Kunststraße

in Höhe des Quadrats O 7 entgegen der Fahrtrichtung mitten auf der Fahrbahn

unterwegs und kam einer Polizeistreife in Schlangenlinien entgegen. Den Beamten

fiel auf, dass dessen Beine zitterten und dass hinter dem 26-Jährige eine zweite

Person auf dem Scooter mitfuhr. Als die Beamten das Fahrzeug stoppen wollten,

hatte der Fahrer erhebliche Probleme, den E-Scooter zum Stillstand zu bringen.

Um nicht mit einem Metallzaun der Kapuzinerplanken zu kollidieren, musste der

26-Jährige nach links abspringen und dessen 25-jähriger Mitfahrer sprang nach

rechts ab.

Der Fahrer konnte sich bei der Kontrolle kaum auf den Beinen halten und

schwankte stark, zudem fiel den Beamten dessen verwaschene und lallende

Aussprache auf.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,4 Promille. Ihm wurde daraufhin eine

Blutprobe entnommen.

Während der polizeilichen Maßnahmen zeigte sich der 26-Jährige wenig

einsichtsfähig und fiel durch provokatives und überhebliches Verhalten gegenüber

Polizeibeamten und Arzt auf.

Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Sein Führerschein

wurde einbehalten. Zusätzlich erwartet ihn ein Bußgeld wegen Verstößen gegen die

Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung sowie gegen die StVO.

Mannheim-Käfertal: Einbruch bei Autovermietung – Polizei sucht Zeugen!

Mannheim-Käfertal (ots) – Eingebrochen wurde zwischen Freitag, 16:45 Uhr, und

Sonntag, 07:00 Uhr, in der Gorxheimer Straße. Bislang unbekannte Täter warfen

mit einem Gullydeckel die Eingangstür einer Autovermietung ein und begaben sich

anschließend in die Büroräume der Firma. Hier wurde ein Tresor entwendet, in

welchem sich mehrere Fahrzeugpapiere, zwei Autoschlüssel und Bargeld befand.

Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die genaue Höhe des

Sach- und Diebstahlschadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Käfertal, unter der Telefonnummer 0621-718490, zu melden.

Mannheim/BAB 656: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten und erheblichem Sachschaden

Mannheim/BAB 656 (ots) – Zwei leichtverletzte Personen und erheblicher

Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen auf der A 656

bei Mannheim. Ein 33-jähriger Mann fuhr gegen 9.45 Uhr mit seinem VW auf der A

656 in Fahrtrichtung Mannheim hinter dem BMW eines 37-Jährigen. An der

Anschlussstelle fuhren beide hintereinander auf die Abbiegespur in Fahrtrichtung

Mannheim-Neckarau. In der weiteren Folge überholte der VW-Fahrer den BMW rechts

über den Standstreifen. Beim Wiedereinscheren stieß er jedoch mit dem BMW

zusammen. Hierdurch wurde der BMW nach links abgelenkt und prallte in die

Leitplanken.

Beide Fahrer erlitten dabei leichte Verletzungen und wurden zur Behandlung in

Krankenhäuser eingeliefert. Der BMW war so stark beschädigt, dass er

abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf über 15.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme war die Abbiegespur vorübergehend voll gesperrt. Es

ergaben sich geringfügige Verkehrsbeeinträchtigungen.

Mannheim-Innenstadt: 26-jähriger E-Scooter-Fahrer mit fast 2,7 Promille unterwegs

Mannheim (ots) – Am frühen Samstagmorgen war ein 26-jähriger Mann betrunken mit

einem E-Scooter in den Innenstadtquadraten unterwegs.

Der Mann war kurz vor sechs Uhr morgens mit einem E-Scooter auf der Kunststraße

in Höhe des Quadrats O 7 entgegen der Fahrtrichtung mitten auf der Fahrbahn

unterwegs und kam einer Polizeistreife in Schlangenlinien entgegen. Den Beamten

fiel auf, dass dessen Beine zittern und dass hinter dem 26-Jährige eine zweite

Person auf dem Scooter mitfuhr. Als die Beamten das Fahrzeug stoppen wollten,

hatte der Fahrer erhebliche Probleme, den E-Scooter zum Stillstand zu bringen.

Um nicht mit einem Metallzaun der Kapuzinerplanken zu kollidieren, musste der

26-Jährige nach links abspringen und dessen 25-jähriger Mitfahrer sprang nach

rechts ab.

Der Fahrer konnte sich bei der Kontrolle kaum auf den Beinen halten und

schwankte stark, zudem fiel den Beamten dessen verwaschene und lallende

Aussprache auf.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 2,7 Promille. Ihm wurde daraufhin eine

Blutprobe entnommen.

Während der polizeilichen Maßnahmen zeigte sich der 26-Jährige wenig

einsichtsfähig und fiel durch provokatives und überhebliches Verhalten gegenüber

Polizeibeamten und Arzt auf.

Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Sein Führerschein

wurde einbehalten. Zusätzlich erwartet ihn ein Bußgeld wegen Verstößen gegen die

Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung sowie gegen die StVO.

Mannheim-Innenstadt: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Mannheim-Innenstadt (ots) – Einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

verursachte am Sonntagabend ein 55-jähriger Fahrradfahrer in der Mannheimer

Innenstadt. Der 55-Jährige war gegen 23.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Straße

zwischen L 3 und M 3 in Richtung Kaiserring unterwegs. An der Kreuzung L 3/ M 4a

stieß er bei Vorbeifahren gegen den Mercedes eines 47-jährigen Mannes, der an

der Kreuzung angehalten hatte, um den Radler passieren zu lassen. Ihm war die

unsichere Fahrweise des 55-Jährigen bereits zuvor aufgefallen. Bei dem

Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Die beiden

Beteiligten blieben unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten auch gleich deutlichen

Alkoholgeruch im Atem des Radfahrers. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über

2,3 Promille.

Gegen den 55-jährigen Fahrradfahrer wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung

ermittelt. Die Führerscheinstelle wurde Prüfung fahrerlaubnisrechtlicher

Maßnahmen in Kenntnis gesetzt.

Mannheim-Innenstadt: Betrunkener Fußgänger betätigt sich als „Verkehrserzieher“

Mannheim-Innenstadt (ots) – Ein 45-jähriger betrunkener Mann betätigte sich am

frühen Sonntagmorgen in den Innenstadtquadraten als selbsternannter

„Verkehrserzieher“. Eine 21-jährige Frau war gegen 4.20 Uhr mit ihrem Mercedes

auf der Straße zwischen den Quadraten J 1 und K 1 in Richtung Luisenring

unterwegs, als plötzlich ein Mann auf die Fahrbahn sprang und mit dem Fuß gegen

den Mercedes der Frau trat. Diese erschrak hierdurch, lenkte nach links und

machte eine Vollbremsung. Bei der Sachverhaltsaufnahme durch eine verständigte

Polizeistreife stellten die Beamten bei dem 45-jährigen Fußgänger deutlichen

Alkoholgeruch in dessen Atem fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 2

Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Nach derzeitigem

Erkenntnisstand wollte der 45-Jährige die Mercedes-Fahrerin wegen ihrer

vermeintlich zu hohen Geschwindigkeit maßregeln. Gegen ihn wird nun wegen

gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Er wurde nach Abschluss

der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen.

Mannheim-Innenstadt: Wettbüro überfallen – Kriminalpolizei ermittelt, Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Am Samstagmittag überfielen drei Maskierte ein Wettbüro im

Quadrat G 4 – die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht

nach Zeugen.

Die drei unbekannten Männer betraten um 12:23 Uhr mit Pistolen und einem

Schlagstock bewaffnet das geöffnete Geschäft, bedrohten unvermittelt einen

51-jährigen Beschäftigen und forderten Bargeld. In einem Hinterzimmer, in das

die Täter den Angestellten drängten, öffneten diese anschließend den Tresor und

raubten das darin befindliche Geld. Einer der Täter machte sich zudem an einem

Spielautomaten zu schaffen und entwendet hieraus offenbar weiteres Geld.

Hiernach flüchteten die drei Männer. Wie viel Bargeld erbeutet wurde, ist

derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die drei Täter können wie folgt beschrieben werden:

männlich, ca. 1,80 m groß, schlank, sprach Deutsch mit Akzent, trug eine

schwarze Sturmhaube, einen schwarzen Pullover mit weißen Streifen an den Ärmeln,

eine schwarze Jogginghose mit drei weißen Streifen an den Beinen, weiße Schuhe

und war mit einer schwarzen Pistole bewaffnet männlich, ca. 1,75 m groß, schlank, sprach Deutsch mit Akzent, trug eine

weiße Mund-Nasen-Maske, einen blauen Kapuzenpullover, schwarze Jeans und

schwarze Schuhe und war mit einer schwarzen Schusswaffe bewaffnet männlich, mindestens 1,85 m groß, kräftig bis übergewichtig, trug eine

dunkelblaue oder schwarze Mund-Nasen-Bedeckung, einen schwarzen Kapuzenpullover,

eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen und schwarze Schuhe, führte einen

Teleskop-Schlagstock mit sich

Zeugen des Geschehens oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Tel.:

0621-174 / 4444 an die Ermittler zu wenden.

Mannheim/Feudenheim: Fahrzeugbrand im Bereich Feudenheim –

Mannheim (ots) – Am Sonntagabend, kurz nach 18.30 Uhr, musste eine 65-jährige

VW-Fahrerin an der Kreuzung der Banater Straße / Neckarstraße an einer roten

Ampel anhalten. Während die 65-Jährige auf die nächste Grünphase wartete

schlugen plötzlich Flammen aus dem Motorraum ihres Fahrzeugs. Die

Fahrzeuglenkerin konnte ihren Pkw unverletzt verlassen. Der Fahrzeugbrand wurde

durch die Berufsfeuerwehr Mannheim schnell unter Kontrolle gebracht und

gelöscht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist ein technischer Defekt für die

Brandentstehung verantwortlich. Der Schaden an dem VW wird mit mehreren tausend

Euro beziffert. Des Weiteren wurde die Fahrbahndecke durch die Hitzeentwicklung

in Mitleidenschaft gezogen. Über die Höhe des hier entstandenen Schadens liegen

keine Erkenntnisse vor. Im Verlauf der Löscharbeiten wurde durch die vor Ort

befindlichen Beamten des Polizeireviers Mannheim-Käfertal Alkoholgeruch bei der

65-Jährigen wahrgenommen. Diese staunten nicht schlecht. Ein Atemalkoholtest bei

ihr ergab einen Wert von 1,94 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen

und ihr Führerschein blieb bei den Akten. Neben dem Schaden an ihrem Pkw sieht

sich die 65-Jährige einem Strafverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr

entgegen.