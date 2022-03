Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Über 30.000 Euro Schaden bei Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Mehrere Unfälle verursachte ein

unbekannter Lastwagenfahrer am frühen Sonntagmorgen in Schriesheim. Kurz vor 1

Uhr morgens war der Unbekannte mit einem Lastwagen auf der Landstraße (B 3) in

Richtung Dossenheim unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Edelsteinstraße kam er

nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach den Zaun und das Hoftor eines

dortigen Anwesens. Anschließend durchbrach er Zäune zu angrenzenden

Grundstücken, bevor er wieder auf die Fahrbahn zurückkehrte. Der Fahrer setzte

seinen Weg unbeeindruckt fort und flüchtete durch die Edelsteinstraße und die

St.-Wolfgang-Straße. In der Carl-Benz-Straße ließ er den Lastwagen schließlich

zurück und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Unterwegs hatte er zwischenzeitlich

mindestens fünf am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge beschädigt. Der entstandene

Sachschaden kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden, dürfte aber

bei mehr als 30.000 Euro liegen.

Eine Zeugin, die aufgrund des Unfall-Lärms aus dem Schlaf gerissen worden war,

konnte den Lastwagen, an dem kein Licht eingeschaltet war, noch davonfahren

sehen und verständigte die Polizei. Das Kennzeichen des Lastwagens fand sie an

der Unfallstelle.

Der zurückgelassene Lastwagen wurde sichergestellt und abgeschleppt. Die

weiteren Ermittlungen hinsichtlich des flüchtigen Fahrers des Lastwagens dauern

an.

Weitere Geschädigte sowie Zeugen, die auf die Unfälle aufmerksam geworden sind

und sachdienliche Hinweise zum Fahrer des unfallverursachenden Lastwagens geben

können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.:

0621/174-4222 zu melden.

BAB6, Hockenheim: Betrunken gegen die Leitplanke gefahren

BAB6, Hockenheim (ots) – Am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr fuhr ein 36-jähriger Mann

mit einem Seat auf der A6 vom Walldorfer Kreuz kommend in Richtung Mannheim. An

der Abfahrt von der A6 auf die A61 fuhr der Mann frontal auf die

autobahnteilende Leitplanke auf. Durch den Unfall wurden sowohl PKW als auch

Leitplanke stark beschädigt. Der Gesamtsachschaden liegt bei 40.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Seat-Fahrer deutlichen

Alkoholgeruch fest. Ein Vortest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Der

Rettungsdienst brachte den leicht verletzten Mann in ein nahegelegenes

Krankenhaus. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde

durch die eingesetzten Polizeibeamten beschlagnahmt. Ihn erwartet nun eine

Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung in Folge Trunkenheit.

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: 84-jähriger Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bereits am Freitag wurde ein 84-jähriger

Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall auf der K 4169 schwer verletzt. Der Mann

war mit seinem Elektro-Fahrrad auf einem Feldweg zwischen Malschenberg und

Rauenberg unterwegs. Beim Überqueren der K 4169 achtete er nicht auf den

dortigen Verkehr, wodurch es zum Zusammenstoß mit einem 77-jährigen Autofahrer

kam, der auf der K 4169 in Richtung Rauenberg unterwegs war. Der Autofahrer

hatte noch versucht, auszuweichen, konnte die Kollision jedoch nicht mehr

verhindern. Hierbei stürzte der 84-jährige Radler vom Rad auf die Fahrbahn und

zog sich schwere Verletzungen zu.

Der Pedelec-Fahrer wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit Verdacht auf

Beckenfrakturen mit einem Rettungshubschrauber zur Behandlung in ein Krankenhaus

geflogen. Da nicht auszuschließen war, dass dieser unter dem Einfluss von

Alkohol oder Medikamenten stand, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe

entnommen.

Während der Unfallaufnahme wurde die K 4169 vorübergehend in beide

Fahrtrichtungen gesperrt.

Die weiteren Unfallermittlungen durch die Verkehrspolizei Heidelberg dauern an.

Nußloch, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Vereinsheim; Polizei sucht Zeugen

Nußloch, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Zeitraum von Samstag, 11:00 Uhr bis

Sonntag, 10:00 Uhr brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein

Vereinsheim in der Walldorfer Straße ein. Der oder die Unbekannten überstiegen

zunächst den dortigen Grundstückszaun und hebelten im Anschluss gewaltsam ein

Fenster auf. Schließlich durchsuchten die Täter das Vereinsheim nach

Wertgegenständen. Sie erbeuteten rund 30 Euro Bargeld.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht

Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben und/oder darüber hinaus

sachdienliche Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Tel.:

06222 57090 zu melden.

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am

Samstagabend im Ortsteil Neu-Edingen wurde ein 72-jähriger Motorradfahrer

verletzt. Eine 39-jährige Frau bog kurz vor 18 Uhr mit ihrem Seat aus der

Fliederstraße nach links in die Neckarhauser Straße ab, um in Richtung

Edingen-Neckarhausen weiterzufahren. Dabei übersah sie den 72-Jährigen, der mit

seinem Motorrad auf der Neckarhauser Straße in Richtung Friedrichsfeld unterwegs

war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, in

dessen Folge der Kraftradfahrer stürzte und sich Verletzungen zuzog. Er wurde

mit Verdacht auf Knochenbrüche in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Seat der 39-Jährigen wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden

musste. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme musste die Neckarhauser Straße zwischen Fliederstraße

und Breslauer Straße vorübergehend in beide Richtungen gesperrt werden. Es

ergaben sich hierdurch keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

BAB 6, St. Leon-Rot: Fünf Verletzte nach schwerem Unfall

BAB 6 / St. Leon-Rot (ots) – Am späten Sonntagabend kam es auf der Autobahn 6

bei St. Leon-Rot zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem fünf Personen verletzt

wurden. Unfallursächlich für den Zusammenstoß eines Pkw und eines Lkw um 22.45

Uhr war nach ersten Ermittlungen eine Fehleinschätzung eines 48-jährigen

Renault-Fahrers. Der Unfallverursacher scherte nach einem Überholvorgang mit

seinem Pkw wieder auf die Rechte der drei Fahrspuren ein und prallte dabei in

das Heck eines Sattelaufliegers, der vor ihm fuhr. Offenbar hatte der 48-Jährige

nicht auf den vor ihm fahrenden Verkehr geachtet. Neben einem erheblichen

Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro am Renault erlitten mit dem Fahrer auch

seine vier Mitfahrer im Alter von 33 bis 53 Jahren Verletzungen. Diese wurde in

nahegelegenen Krankenhäusern behandelt. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. An

seinem Auflieger entstand ein Schaden von knapp 2.000 Euro. Während der

Unfallaufnahme durch die Beamten des Autobahnpolizeireviers Walldorf waren

mehrere Rettungskräfte und die Freiwillige Feuerwehr Walldorf eingesetzt.

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall zwischen PKW und Fußgängerin – Zeugen gesucht

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Freitagvormittag gegen 11 Uhr parkte eine

59-jährige Frau mit ihrem VW in der Hauptstraße auf Höhe der Einmündung

Sofienstraße von einem Parkplatz rückwärts aus. Hierbei übersah die PKW-Fahrerin

eine hinter dem Fahrzeug befindliche Seniorin mit ihrem Rollator. Die 82-Jährige

kam zu Fall und verletzte sich schwer. Sie wurde im Anschluss durch den

Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Da der Unfallhergang

bisher nicht abschließend geklärt ist, werden Zeugen, welche den Unfall

beobachtet haben, gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter Tel.:

06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.