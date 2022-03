19-Jährige ungefragt geküsst

Darmstadt (ots) – Am Samstag 19.3.2022 wurde eine 19-Jährige sexuell belästigt.

Nach ersten Erkenntnissen hatte sich ein noch unbekannter Mann der 19-jährigen Frau genähert und sie unvermittelt ins Gesicht geküsst. Die Tat ereignete sich gegen 12.30 Uhr an der Haltestelle der Straßenbahnhaltestelle 1 der Linie 9 auf dem Luisenplatz.

Täterbeschreibung:

Der noch unbekannte Mann wurde als “kräftig” wahrgenommen. Er hatte schwarzgrau meliertes, kurzes Haar und war mit einer schwarzen Jacke sowie braunen Schuhen bekleidet. Als auffällig wurde sein blauer Trolley beschrieben.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (K10) zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt: Spaziergängerin findet Ehering

Darmstadt (ots) – Eine ehrliche Spaziergängerin hat am Sonntagabend 27.3.2022 einen Goldring auf dem Boden liegend im Bereich der Mathildenhöhe gefunden und beim 1. Polizeirevier abgeben. Weil der Ring eine auffällige Gravur mit Nachnamen und einem Datum hat, geht die Polizei davon aus, dass es sich um einen Ehering handelt, der möglicherweise bereits schmerzlich vermisst wird.

Mit der Veröffentlichung des Bildes hofft die Polizei, die Suche für den Besitzer erheblich verkürzen zu können. Der Ring befindet sich aktuell auf dem Weg zum Darmstädter Fundbüro.

Der Besitzer oder die Besitzerin, die ihren verloren gegangenen Ring auf dem Bild wiedererkennen, können sich bei den Beamten des 1. Reviers (06151/969-0) oder dem Fundbüro Darmstadt melden.

Unfallflucht mit verletztem Radfahrer – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Am Montag 28.03.2022 gg. 16:30 Uhr befuhr ein 26-jähriger Fahrradfahrer aus Darmstadt die Wolfskehlstraße in Richtung Ostbahnhof. An der Kreuzung musste er verkehrsbedingt anhalten. Als der Pkw vor ihm wieder losfuhr, fuhr der Fahrradfahrer ebenfalls los. Der Pkw-Fahrer musste aufgrund des Verkehrs wieder anhalten.

Der Fahrradfahrer konnte nicht mehr bremsen und fuhr auf den Pkw auf. Der Pkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle ohne das seine Personalien aufgenommen werden konnten. Der Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste zur Behandlung ins Klinikum. Am Fahrrad entstand kein Sachschaden.

Laut dem Fahrradfahrer handelt es sich bei dem Pkw um einen schwarzen VW Passat mit polnischem Kennzeichen.

Im Rahmen der Ermittlungen werden Zeugen oder Personen gesucht, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Pkw geben können. Hinweise bitte an das 1.Polizeirevier in Darmstadt, Telefon: 06151 / 969 – 41110.

33-Jährigen mit gestohlenem Rad erwischt – Ermittlungsverfahren eingeleitet

Darmstadt (ots) – Ein 33-jähriger Mann aus Darmstadt hat am Sonntagabend 27.3.2022 gegen 23.45 Uhr die Aufmerksamkeit von Zeugen auf sich gezogen, als er in der Kirschenallee zwei offenbar noch verschlossenen Fahrräder hinter sich herzog. Bei seiner anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass er sich nur als Eigentümer eines Rades ausweisen konnte.

Die Beamten stellten somit das mutmaßlich entwendete Fahrrad sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls ein. Doch bereits am folgenden Montag 28.3.2022 erhärtete sich der Verdacht.

Am frühen Morgen suchte der Mitarbeiter eines Chemiewerks die Polizei auf und wollte den Diebstahl seines Fahrrades anzeigen. Vergeblich hatte er es in der Kirschenallee gesucht. Wie sich rasch herausstellte, handelte es sich bei dem am Tag zuvor sichergestellten Fahrrad um sein vermisstes Eigentum. Nun wird sich der Darmstädter zukünftig strafrechtlich verantworten müssen.

E-Bike aus Keller gestohlen

Darmstadt (ots) – Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Samstag 26.3.2022 um 12.45 Uhr und Sonntag 27.3.2022 um 21 Uhr den Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses “Am Hopfengarten” heimgesucht, sich auf noch nicht bekannte Weise Zugang zu dem Abstellraum verschafft und dort ein weiß blaugelbes E-Bike “Husqvarna Bicycles” im Wert von mehr als 2.000 Euro entwendet.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Fahrrades geben können, werden gebeten, sich zu melden. Das für diesen Fall zuständige Kommissariat 43 in Darmstadt ist unter der Rufnummer 06151/9690 zu erreichen.

Werkzeuge aus Baucontainer gestohlen

Darmstadt (ots) – Zahlreiche Werkzeuge haben noch unbekannte Täter aus einem Baucontainer einer Baustelle in der Cooperstraße gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen wird die Tatzeit zwischen Freitag (25.3.), 16 Uhr und Samstag (26.3.), 8 Uhr eingegrenzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

Kriminelle suchen Wertgegenstände in Autos – Polizei gibt Präventionstipps

Darmstadt (ots) – Auf mehrere im Stadtgebiet Darmstadt geparkte Autos hatten es Kriminelle am vergangenen Wochenende abgesehen.

In der Nacht zum Sonntag (26.-27.3.) entwendeten die Täter im Philipp-Röth-Weg aus einem Citroën Berlingo die zurückgelassene Geldbörse.

Am Sonntag (27.3.) gegen 8.30 Uhr wurden gleich zwei Autoaufbrüche in der Rabenaustraße entdeckt und Anzeige erstattet. Hier hatten es die noch Unbekannten auf einen Audi und einen Ford abgesehen. Aus dem Ford ließen sie Münzgeld mitgehen.

Zwischen Sonntagabend (27.3.), 20 Uhr und dem frühen Montagmorgen (28.3.)gegen 1 Uhr, verschafften sich Kriminelle Zugang zu einem Porsche, der in einem Parkhaus in der Mornewegstraße abgestellt war. Hier fielen den Dieben Wertgegenstände in Höhe von rund 500 Euro in die Hände.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) ist mit den Fällen betraut und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten zu erreichen.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Taten gibt die Polizei erneut wichtige Präventions- und Verhaltenstipps, wie Sie sich vor Autodieben schützen können:

In erster Linie ist es wichtig, beim Verlassen des Autos die Zündschlüssel zu ziehen und alle Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach und Tankdeckel abzuschließen. Darüber hinaus gibt es mechanische sowie elektronische Sicherungen.

Parken Sie hochwertige Fahrzeuge wenn möglich nicht am Straßenrand oder in ungesicherten Carports.

Nutzen Sie eine abschließbare Garage oder stellen Sie Ihr Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab.

Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen, die mehrmals langsam durch die Straße “streifen” und notieren Sie sich das Kennzeichen. Informieren Sie anschließend die Polizei.

Achten Sie auch auf Personen, die Ihr Fahrzeug fotografieren. Dies kann bereits eine Vorbereitungshandlung für einen späteren Diebstahl sein. Hochwertige Fahrzeuge werden oft auf Bestellung gestohlen.

Ziehen Sie den Zündschlüssel immer ab – auch bei kurzer Abwesenheit (z.B. beim Tanken, Zeitungskauf). Nur so ist im Regelfall auch die Wegfahrsperre aktiviert.

Lassen Sie das Lenkradschloss immer einrasten.

Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, nehmen Sie diese auch in Betrieb.

Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Ein abgeschlossener Tankdeckel erschwert einem Dieb das Tanken zum “Nulltarif”. Denken Sie auch daran, das Dach Ihres Cabrios zu verschließen.

Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist.

Verstecken Sie Ersatzschlüssel nicht am oder im Fahrzeug – auch diese Verstecke sind den Dieben bekannt. Denken Sie daran: Nach der Rechtsprechung ist das Zurücklassen eines Zweitschlüssels im Fahrzeug eine grobe Fahrlässigkeit, die den Versicherer im Falle des Auto-Diebstahls von der Leistung befreit.

Lassen Sie keine Schlüssel unbeaufsichtigt in Jacken- bzw. Manteltaschen zurück, wenn Sie diese in Gaststätten an der Garderobe oder in Umkleidekabinen aufhängen.

Wenn Ihnen ein Autoschlüssel entwendet wurde oder Sie ihn verloren haben, fahren Sie umgehend zu Ihrer Fachwerkstatt. Dort gibt es Möglichkeiten, den Schlüssel sofort zu sperren.

Darmstadt-Dieburg

91-jähriger Krankenstuhlfahrer erliegt seinen schweren Verletzungen

Groß-Umstadt (ots) – Am Sonntag 20.03.2022 trug sich ein schwerer Verkehrsunfall im Stadtteil Wiebelsbach in der Straße “Buckelgarten” zu. Der 91-Jährige fuhr mit seinem Krankenfahrstuhl gegen eine Hauswand und verletzte sich schwer.

Am Samstagmittag 26.3.2022 verstarb der 91-Jährige im Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern weiterhin an.

Brand von Wahlplakaten ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Groß-Umstadt (ots) – Der Brand von 2 Wahlplakaten in der Richer Straße und im Raibacher Tal, rief am frühen Sonntagmorgen (27.3.) die Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Gegen 05 Uhr wurden die Einsatzkräfte über die brennenden Wahlplakate, die an einem Laternenmast angebracht waren, informiert.

Die Feuerwehr Groß-Umstadt konnte die Brände schnell löschen. Durch die Hitzeeinwirkungen entstanden Schäden, die auf einen niedrigen 3-stelligen Betrag geschätzt werden. Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen nahm eine Streife einen flüchtigen Radfahrer vorläufig fest. Ob er in Zusammenhang mit den Bränden steht, muss im Rahmen der laufenden Ermittlungen geprüft werden.

Der polizeiliche Staatsschutz sucht nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können. Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Fahrräder und Werkzeug aus Gartenhütte gestohlen

Groß-Zimmern (ots) – Nachdem mehrere Fahrräder und Werkzeuge aus einer Gartenhütte in der Straße “Am Katzengraben” entwendet wurden, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die Unbekannten im Tatzeitraum zwischen Samstagmittag (26.3.) und Sonntagmorgen (27.3.) an einem dortigen Schuppen zu schaffen.

Im Inneren angelangt, entwendeten sie nach jetzigem Stand 6 Fahrräder und diverse Werkzeuge. Im Anschluss flüchteten sie mit ihrer Beute unerkannt. Die Ermittlungen zu den Tatumständen dauern derzeit noch an. Insgesamt werden die Schäden auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Sachdienliche Hinweise werden an das Kommissariat 43 bei der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 erbeten.

Einbruch in Einfamilienhaus – Wer hat den Abtransport der Beute bemerkt?

Erzhausen (ots) – In der Zeit zwischen Samstag (26.3.), 20 Uhr und Sonntag (27.3.), 10 Uhr, hatten es Kriminelle auf ein Einfamilienhaus in der Waldstraße abgesehen. Die Täter verschafften sich über den rückwärtigen Garten Zugang zu dem Grundstück und hebelten die Kellertür auf. In dem Kellerraum suchten sie nach Beute und entwendeten unter anderem ein Fahrrad.

Der Wert der gestohlenen Gegenstände beläuft sich auf mehr als 5.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (21/22) ermittelt und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise geben können.

Möglicherweise konnten die Täter bei ihrem Vorgehen oder dem Abtransport des Diebesgutes beobachtet werden? Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit und in Tatortnähe bemerkt hat, wird gebeten sich bei den Ermittlern unter Tel. 06151-9690 zu melden.

Landwirtschaftliche Betriebe im Visier Krimineller

Reinheim-Georgenhausen (ots) – Zwei landwirtschaftliche Betriebe in der Verlängerung zur Messeler Straße gerieten in der Nacht zum Sonntag (27.3.) in den Fokus von Kriminellen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt auf einen dortigen Geflügelhof und auf das Gelände einer Biogasanlage.

Ersten Ermittlungen zufolge, durchwühlten sie unter anderem die Lagerhallen und mehrere Büroräume. Ob sie etwas entwendeten und ob die Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, muss im Rahmen der Ermittlungen noch geprüft werden. Bislang werden die Schäden insgesamt auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Wer im Tatzeitraum Verdächtiges beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Betrunken Unfallflucht begangen

Eppertshausen (ots) – Am Samstag den 26.03.2022 kam es gegen 23:27 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Eppertshausen. Eine 30-jährige Ford-Fahrerin aus Eppertshausen befuhr die Hauptstraße in Eppertshausen und wollte nach links in die Urberacher Straße abbiegen. Beim Abbiegen kam sie nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel.

Anschließend entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund von Zeugenhinweisen und deren Beobachtungen konnte die Unfallverursacherin schnell ermittelt werden und in unmittelbarer Nähe angetroffen werden. Schnell wurde den Polizeibeamten deutlich, dass sie erheblich unter Alkoholeinfluss stand, weshalb bei ihr eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Außerdem wurde der Führerschein der 30-Jährigen sichergestellt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 2.000 EURO an der Verkehrsinsel, der Beschilderung sowie am PKW der Unfallverursacherin. Gegen sie wird nun wegen mehreren Straftaten ermittelt.

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Motorradfahrerin

Mühltal (ots) – Am Samstag 26.03.2022 gegen 12:45 Uhr, befuhr eine 37-jährige Motorradfahrerin aus Weiterstadt die K 138 von Frankenhausen in Richtung Waschenbach. In einer Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Motorrad, stürzte und rutschte gegen die Leitplanke. Hierbei zog sie sich schwere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 1.200 EURO. Die Strecke war im Bereich der Unfallstelle aufgrund der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme für die Dauer von etwa 1,5 Stunden voll gesperrt gewesen.

Zwei Verkehrsunfälle nacheinander mit Verletzten

Groß-Zimmern (ots) – Am Samstag (26.03.2022) kam es gegen 20:40 Uhr auf der Landstraße 3114 zwischen Groß-Zimmern und Reinheim-Spachbrücken zu zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden Verkehrsunfällen. Eine 41-Jahre alte Reinheimerin befuhr mit ihrem Kleinkraftrad-Roller die Landstraße von Groß-Zimmern in Richtung Spachbrücken.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem 34-jährigem Golf-Fahrer aus Lahr (Schwarzwald). Hierbei touchierte die Reinheimerin den Golf zum Glück nur seitlich, was den Sturz der Rollerfahrerin nach sich zog. Sie wurde hierbei leicht verletzt. Ihr 41-jähriger Begleiter aus Reinheim fuhr mit seinem Motorrad der Rollerfahrerin mit größerem Abstand hinterher.

Nach dem Unfall hielt er auf der unbeleuchteten Landstraße an. Direkt nach dem Anhalten fuhr eine 39-jährige Reinheimerin mit ihrem PKW auf das stehende Motorrad auf. Hierbei wurde der Motorradfahrer von seinem Fahrzeug heruntergeschleudert und verletzte sich schwer.

Die beiden Zweiräder und der PKW der Reinheimerin mussten infolge der Schäden abgeschleppt werden. Insgesamt entstand durch die beiden Verkehrsunfälle ein Sachschaden von 12.500 EURO. Zwei Rettungswagen versorgten die verletzten Personen und transportierten diese in umliegende Krankenhäuser. Die Landstraße war für die Rettungs- und Bergungsarbeiten ca. 1 Stunde voll gesperrt gewesen.

Verkehrsunfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Reinheim (ots) – Am Donnerstag (24. März 2022) gegen 14:50 Uhr hat ein unbekannter LKW-Fahrer auf der Kirchstraße (B426) in Reinheim einen entgegenkommenden blauen VW Passat beschädigt. Es entstanden Lackschäden an der linken Heckseite des Fahrzeugs, vermutlich durch das Ausschwenken des Sattelaufliegers des LKW.

Der Sachschaden wird auf 1.000 EUR geschätzt. Der unbekannte LKW-Fahrer setzte seinen Weg jedoch fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ober-Ramstadt unter der 06154 6330-0 entgegen.

Groß-Gerau

Vor Polizeikontrolle gewendet – Berauscht, mit Drogen und ohne Führerschein

Mörfelden-Walldorf (ots) – Weil er offenbar einer Überprüfung entgehen wollte, wendete am Freitagabend (25.03.), gegen 23.20 Uhr, ein 22 Jahre alter Autofahrer vor einer von der Polizei eingerichteten Kontrollstelle auf der Bundesstraße 486 und gab Gas. Hierbei mussten dem Flüchtenden entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen, um Kollisionen zu verhindern.

In Höhe des ALDI-Zentrallagers beobachteten nacheilende Streifenbeamte anschließend, dass der Fahrer eine Plastiktüte aus dem Fahrzeug warf. In der sich, wie sich später herausstellte, etwa 46 Gramm Haschisch befanden. Der 22-Jährige stoppte schlussendlich im Hessenring und wurde von der Polizei kontrolliert. Er ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und ein Drogentest reagierte positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis.

Der 22-jährige Mann wurde vorläufig festgenommen. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwarten nun unter anderem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Die Beamten der Polizeistation Mörfelden-Walldorf bitten in diesem Zusammenhang Autofahrer, die im Rahmen der Flucht des Mannes gefährdet wurden und ihm möglicherweise ausweichen mussten, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06105/4006-0.

Einbruch in Waschanlage – Verdächtiger in Haft

Mörfelden-Walldorf (ots) – Über den Notruf wurde die Polizei am Sonntag (27.03.) kurz nach 3.00 Uhr, alarmiert. Gerade sei in das Gebäude einer Waschanlage im Hessenring eingebrochen worden.

Die Beamten konnten anschließend einen vom Tatort flüchtenden 34-jährigen Verdächtigen festnehmen. Weiteren an der Tat beteiligten Personen gelang unerkannt die Flucht. Die Täter verschafften sich zuvor gewaltsam durch einen Zaun Zugang auf das Gelände, drangen über ein Fenster in das Gebäude ein und brachen anschließend einen Tresor auf. Sie erbeuteten unter anderem Bargeld und ein Tablet.

Der 34-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Mittwoch 23.03.2022 zwischen 19.30-20.00 Uhr, wurde auf einem Parkplatz am Bahnhof Walldorf in der Farmstraße ein geparkter grauer Pkw Mercedes beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt. Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

Geklautes Rad zum Fahrradladen gebracht? – Polizei sucht rechtmäßige Eigentümer

Mörfelden (ots) – Ein hochwertiges Mountainbike haben Beamte der Polizeistation Mörfelden-Walldorf bereits am 23.03.2022 sichergestellt und suchen jetzt die rechtmäßigen Eigentümer. Gegen 16 Uhr an dem Mittwoch brachten 2 Jugendliche das schwarze Canyon Spectral AL zu einem Fahrradgeschäft im Stadtteil Mörfelden. Sie wollten einen Schaden am Hinterrad reparieren lassen, der angeblich bei einem Sturz entstanden sei.

Mitarbeiter des Radladens waren jedoch schnell der Meinung, dass das mehrere Tausend Euro teure Rad mutwillig beschädigt wurde. Nach mehreren Nachfragen ließen die beiden Jugendlichen das Rad einfach da und suchten das Weite.

Bisher konnte das Mountainbike noch nicht zugeordnet werden. Da nicht auszuschließen ist, dass es aus einer Straftat stammen könnte, suchen die Ermittler jetzt öffentlich mit einem Foto nach Zeugen sowie den rechtmäßigen Eigentümern. Hinweise werden unter der Rufnummer 06105/4006-0 entgegengenommen.

Verkehrsunfall am Real Markt mit dem Verdacht der Verkehrsunfallflucht

Groß-Gerau (ots) – Am Freitag den 25.03.22 ereignete sich im laufe des Tages, auf dem Parkplatz des Real Marktes in Groß-Gerau, ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der Unfallverursacher beschädigte beim Parkvorgang ein anderes Fahrzeug und verursachte einen Schaden von mindestens 2.000 EUR an dem geparkten Fahrzeug.

Zur Sachverhaltsaufklärung sucht nun die Polizeistation Groß-Gerau Zeugen, welche den Unfall beobachten konnten und Angaben zum Fahrzeug des Verursachers und zum Fahrer machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Groß-Gerau entgegen.

Kreis Bergstraße

Fenster durch herabfallenden Blitzableiter zerschlagen

Lorsch (ots) – An einer Schule in der Kiefernstraße wurde eine Scheibe der Sporthalle zerschlagen. Die Beschädigung ist nach ersten Feststellungen am Freitagabend (25.03.) durch einen herabfallenden Blitzableiter samt Befestigung entstanden.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass sich Personen zwischen 20-20.30 Uhr auf dem Dach der Sporthalle aufgehalten haben. Der Blitzableiter könnte sodann von dem Hallendach runter gestoßen worden sein. Durch die Pendelbewegung wurde die Scheibe zerschlagen.

Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in Heppenheim. Telefon: 06252 / 706-0.

Hundert Euro aus Pfarrhaus gestohlen

Lindenfels (ots) – Mit 100 Euro aus der Geldkassette flüchteten Kriminelle aus einem Fenster des Pfarrhauses in der Burgstraße. Zuvor wurde zwischen Donnerstag (24.03.), 18.45 Uhr und Freitagabend (25.03.), 19.55 Uhr ein rückwärtiges Fenster des Gebäudes aufgebrochen.

Die Einbrecher haben im Anschluss die Büroräume durchsucht. Die Polizei in Bensheim (K 41) ermittelt in dem Fall. Hinweise werden unter der Rufnummer 06251/8468-0 erbeten.

Bodenbrand auf 2 Hektar gelöscht

Wald-Michelbach (ots) – Waldspaziergänger bemerkten am Sonntagspätnachmittag (27.03.), dass im Bereich eines Rettungspunkts in Richtung Aschbach Unterholz brannte. Richtigerweise wurde sofort die Feuerwehr, die mit etwa 50 Einsatzkräften aus Wald-Michelbach und den Ortsteilen Unter-Schönmattenwag, Affolterbach sowie Grasellenbach und Absteinach anrückte, verständigt.

Die Wehren waren mit den Löscharbeiten bis in die Abendstunden beschäftigt. Ein Polizeihubschrauber unterstützte die Löscharbeiten aus der Luft. Durch den Bodenbrand sind insgesamt 2 Hektar Fläche betroffen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Ob der Brand möglicherweise durch eine achtlos weggeworfene Zigarette ausgelöst wurde, müssen die weiteren Ermittlungen der Brandermittler (K 10) in Heppenheim zeigen. Generell gilt: Rauchen im Wald ist ein absolutes Tabu! Abfälle, insbesondere Glasflaschen und Glasscherben sollen in vorgesehene Behälter entsorgt werden. Sie können durch die Sonneneinstrahlung wie Brenngläser wirken.

Dieb wechselt Schuhe – Räuberischer Diebstahl

Bensheim (ots) – Aus alt mach neu, dachte sich wohl ein Mann in einem Schuhgeschäft in der Fabrikstraße, der am Samstagmittag 26.02.2022 seine alten Schuhe gegen neue tauschte und ohne zu bezahlen das Geschäft verließ. Der Dieb wurde dabei beobachtet, wie er um kurz vor 12 Uhr neue schwarze Adidas Sneaker in Größe 44 anzog und seine alten Schuhe in den Karton steckte. Eine Mitarbeiterin wollte den Mann noch aufhalte, der die Frau jedoch beim Verlassen des Geschäfts zur Seite schubste.

Täterbeschreibung:

Der Dieb, der nach Einschätzung der Mitarbeiterin aus dem osteuropäischen Raum stammen könnte, trug eine grüne FFP-2 Maske, eine schwarze Basecap sowie einen dunklen Trainingsanzug der Marke Adidas. Der Gesuchte flüchtete auf einem E-Mountainbike.

Wer Hinweise zu dem Mann geben kann, meldet sich bitte bei der Kripo (K 10) in Heppenheim. Telefon: 06252/70-0.

Motorroller ohne Licht und Kennzeichen aufgefallen

Lorsch (ots) – In der Gabelsbergerstraße wurde am Montagmorgen (28.03.) ein Motorrollerfahrer nach einer kurzen Verfolgungsfahrt gestoppt. Der 26-Jährige fiel gegen 3.20 einer Polizeistreife auf, weil er ohne Licht und Versicherungskennzeichen unterwegs war. Der Mann versuchte sich der Kontrolle, auch teilweise zu Fuß, zu entziehen. Die Beamten waren jedoch schneller und nahmen ihn vorläufig fest.

Bei der Überprüfung wurde zudem festgestellt, dass er unter Drogeneinfluss stand und auch keinen Führerschein für das Zweirad besitzt. Zur Klärung des Eigentumsverhältnisses wurde der Motorroller sichergestellt.

Nachdem die Anzeigen erstattet und eine Blutentnahme durchgeführt wurden, ist der 26-Jährige zunächst wieder nach Hause entlassen worden. Welche Strafe auf den 26-Jährigen zukommen wird, wird sich nach Abschluss der Strafverfahren zeigen.

Vandalen auf Kindergartengelände

Lampertheim (ots) – Auf dem Gelände eines Kindergartens in der Römerstraße haben sich am Wochenende (25. – 28.03.) Vandalen sinnfrei ausgetobt. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf mindestens 100 Euro. Die Täter überstiegen die Einzäunung und warfen Sitzbänke sowie Blumenkübel um.

Mehrere Kinderroller wurden benutzt und achtlos liegengelassen. Auch wurde versucht in den Kindergarten einzubrechen. Wegen des versuchten Einbruchs und der Sachbeschädigung ermittelt jetzt die Polizei (K 42) in Viernheim. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, kann sich auch telefonisch unter der 06204 / 9377-0 mit den Beamten in Verbindung setzen.

Geparkter BMW gestreift und geflüchtet

Neckarsteinach (ots) – Am 28.03.2022 ereignete sich zwischen 10:00 Uhr und 11:15 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in Neckarsteinach in der Hauptstraße Höhe der Pizzeria Milano. Ein noch unbekannter Fahrzeugführer befuhr die B 37 von Neckargemünd kommend in Richtung Hirschhorn.

In Höhe der Pizzeria Milano streifte er hierbei einen BMW, welcher vor der Pizzeria geparkt war. An dem BMW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Hirschhorn unter der Tel. Nr.: 06207/93050 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl eines BOBCAT-Baggers

Bensheim (ots) – Über 14.000 Euro Schaden hat eine Baufirma nach dem Diebstahl eines Kompaktbaggers der Marke BOBCAT. Die Arbeitsmaschine stand auf dem Parkplatz des Luxor Filmpalasts im Berliner Ring, als die Diebe zwischen Freitag (25.03.), 14.30 Uhr und Samstagnachmittag (26.03.), 15.30 Uhr, den Bagger gestohlen haben.

Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, wendet sich bitte an das fallzuständige Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim. Telefon: 06252 / 706-0.

Beginn der Fahrradsaison – Polizei bietet kostenlose Codierung an

Viernheim (ots) – Passend zum Beginn der Fahrradsaison lädt die Polizei auch in diesem Jahr wieder zur kostenlosen Codierung von Fahrrädern, E-Bikes und auch Akkus ein. Seien Sie dabei und buchen Sie rechtzeitig einen der begehrten Termine.

Folgende Tage stehen zur Verfügung:

Montag, den 11. April,

Samstag, den 7. Mai,

Mittwoch, den 1. Juni und

Freitag, den 1. Juli.

Die Aktionen finden immer zwischen 08-13 Uhr auf dem Hof der Polizei in Viernheim, Kettelerstraße 3, statt.

Ab sofort werden Montags bis Freitags zwischen 08-16 Uhr, Anmeldungen unter der Rufnummer 06204/9377-0 entgegengenommen.

Für die Anmeldung benötigen Sie:

Vor- und Nachname

Anschrift

Angaben zu dem Fahrradhersteller, dem Fahrradtyp und ganz wichtig die Rahmennummer

Mitzubringen sind der Ausweis und der Eigentumsnachweis des Rades, E-Bikes oder Akkus. Sollten Sie ihren gebuchten Termin nicht wahrnehmen können, sagen Sie bitte rechtzeitig ab.

Pfarr- und Gemeindehaus im Visier von Kriminellen

Lautertal (ots) – Ordentlich, aber erfolglos versuchte am Montagmorgen (28.03.) mindestens ein Täter in das Pfarrbüro und in das Gemeindehaus der kirchlichen Einrichtung in der Nibelungenstraße, gegenüber der Schuhgasse, einzudringen. Durch den Einbruchsversuch ist ein Schaden an Türen und Fenster von mindestens 1.000 Euro entstanden. Möglicherweise wurde der/die Täter von der Reinigungskraft gegen 5 Uhr gestört.

Wer um die Tatzeit verdächtige Personen auf der Nibelungenstraße gesehen hat und Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei den Ermittlern (K 41) in Bensheim.

Telefon: 06251 / 8468-0.

Bürstadt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bürstadt (ots) – Am Freitag (25.03.) in der Zeit von 08:00 bis 09:30 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Peugeot 206cc Cabrio, der in der Sophienstraße, vor der dortigen Hausnummer 11, abgestellt war. An dem geparkten Peugeot wurde der vordere linke Kotflügel beschädigt.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 1.000 EUR. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206/9440-0 entgegen.

