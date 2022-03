Marburg: Aggressiver Gast

(ots) – Aufgrund seines aggressiven Verhaltens zunächst in und dann vor einem Gastronomiebetrieb am Gerhard-Jahn-Platz, landete ein 33-jähriger Mann in der Gewahrsamszelle. Der Mann hatte sich zunächst über eine seiner Meinung nach zu hohe Getränkerechnung beschwert. Sein Unmut nahm ständig zu und mündete in verbalen Drohungen und Übergriffen auch auf andere Gäste.

Das Geschehen verlagerte sich nach draußen und eskalierte zu körperlichen Auseinandersetzungen. Die Polizei trennte die Kontrahenten, nahm den weiterhin aggressiven Mann in Gewahrsam und veranlasste eine Blutprobe. Nach bisherigem Wissen erlitt keiner der Beteiligten schwerere Verletzungen.

Das Ganze passierte in der Nacht zum Sonntag, 27. März, zwischen 23 und 01.30 Uhr.

Gladenbach: Zerschlagene Glasflaschen und verbotene Parolen

(ots) – Insgesamt 7 Jugendliche im Alter zwischen 15-17 Jahren müssen sich demnächst wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen und möglicherweise für das Zerschlagen von Glasflaschen verantworten.

Nach Zeugenaussagen hielt sich die Gruppe Freitagabend (25. März) auf dem Parkplatz “Neue Mitte” in der Teichstraße auf, zerschlug dort die Glasflaschen auf dem Boden und skandierte lauthals und mehrfach verbotene Grußparolen, wobei einer ein Wort vorgab und die anderen ergänzten.

Die Jugendlichen bestritten auf Befragen jeden Zusammenhang mit einem ähnlichen Vorfall am Freitag, 11. März an der Burgruine Blankenstein. Im Anschluss an die notwendigen Maßnahmen verständigte die Polizei die Erziehungsberichtigten aller angetroffenen Jugendlichen und übergab sie in deren Obhut.

Angelburg: Irrglaube

(ots) – Am Freitag 25.03.2022 begegnete ein 25-jähriger Mann einer Streife der Polizei Biedenkopf. Die Streife wusste, dass der Mann nach einer Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel im Jahr 2021, derzeit nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Der Mann gab gegenüber den Beamten an, dass er glaube in jüngster Vergangenheit keine Drogen konsumiert zu haben und stimmte dem Drogentest zu.

Das Ergebnis mit einer positiven Reaktion auf Amphetamine belegten den Irrglaube des im Hinterland lebenden Mannes. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe und der Mann wird wohl noch länger auf seinen Führerschein verzichten müssen.

Bürgeln: Auseinandersetzung zwischen Rad- und Autofahrer

(ots) – Nach einer Auseinandersetzung zwischen einem Rad- und einem Autofahrer auf dem parallel zur B 62 verlaufenden Rad- und Wirtschaftsweg zu einem Anwesen auf der Bahnhofstraße in Bürgeln bittet die Polizei um Hinweise zum derzeit noch unbekannten Fahrradfahrer. Der Vorfall passierte am Sonntag, 20. März, gegen 12.15 Uhr.

Nach Angaben eines 39 Jahre alten Autofahrers kam es auf dem schmalen Wirtschaftsweg zu einer Begegnung mit einem entgegenkommenden Auto. Als der Entgegenkommende rechts anhielt, fuhr der 39-Jährige vorbei. Just in dem Augenblick überholte ein Radfahrer den stehengebliebenen Pkw und fuhr quasi zwischen den Autos durch, wobei der 39-Jährige noch nach rechts auswich, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Seinen Ausruf aus dem geöffneten Autofenster hörte der Radler und hielt an. Es entwickelte sich ein verbaler und dann handgreiflicher Streit. Der 39-Jährige erlitt leichte Gesichtsverletzungen.

Der Radfahrer war ca. 1,80 Meter groß und von stämmigerer Statur. Er hat eine Glatze und sprach mit mutmaßlich osteuropäischem Akzent. Er trug grün/wie/gelbe Fahrradkleidung “wie bei der Tour de France” samt gelber Mütze und fuhr ein weiß/grünes oder weiß/gelbes Rennrad.

Hinweise, die zur Identifizierung des Radfahrers beitragen könnten, bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg: Feuer im Alten Kirchhainer Weg

Die Feuerwehr löschte Freitagabend, 25. März, gegen 20.30 Uhr, ein Feuer am Mülltonnenunterstand der Brüder-Grimm-Schule im Alten Kirchhainer Weg. Letztlich zerstörte der Brand drei Mülltonnen und richtete einen zusätzlichen an dem Holzunterstand an. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro.

Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen erfolglos nach 2 ca. 1,80 Meter großen Männern, von denen einer eine schwarzweiße Jacke trug. Diese Männer liefen zeitgleich mit der Entdeckung vom Brandort davon.

Wem sind am Freitagabend die beiden rennenden Personen aufgefallen? Wer kann sie näher beschreiben? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg: Brandstiftung

In der Nacht zum Samstag, 26. März, gegen 02 Uhr, brannte es am Erlenring neben dem Hermann-Cohen-Weg und parallel zur B 3. Das Feuer verbrannte offensichtlichen Unrat, der neben Einkaufswagen lag und das Dach einer provisorisch errichteten Hütte eines sporadisch benutzten und in der Nacht leeren Obdachlosenlagers.

Durch den Brand entstand ein nur geringer Sachschaden. Nach den ersten Untersuchungen geht die Kripo Marburg von Brandstiftung aus. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg: Serie von Autoaufbrüchen – Scheiben eingeschlagen

In der Nacht zum Sonntag, 27. März kam es mit gleicher Vorgehensweise zu einer Reihe von Einbrüchen in geparkte Autos. In allen Fällen machten der oder die Täter kurzen Prozess und schlugen eine Scheibe, um ins Innere zu gelangen. Alle Autos waren offensichtlich durchsucht, wobei Art und Umfang der Beute noch nicht sicher feststeht.

Zumindest in einem Fall erbeuteten der oder die Täter eine schwarze Stofftasche mit einem Stethoskop und verschiedenen Medikamenten. Die bislang bekannten, betroffenen Autos parkten in der Schückingstraße, Stiftstraße, Friedrichstraße und der Schwanallee.

Wer hat in der Nacht zum Sonntag entsprechende Beobachtungen gemacht? Wer hat das Klirren von Scheiben gehört und in diesem Zusammenhang jemanden gesehen? Wem ist eine Person aufgefallen, die nur kurz im Auto war, scheinbar etwas suchte und den Wagen dann wieder verließ? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Neustadt – Ladendiebe erwischt

Die Polizei nahm am Freitagabend (25. März) zwei Männer im Alter von 19 und 25 Jahren wenige Minuten nach ihrer Flucht vorübergehend fest. Die Männer packten in einem Lebensmittelmarkt am Kaufpark Lebensmittel und Kleidung in ihren Rucksack und verließen das Geschäft, ohne zu bezahlen. Im Verlauf ihrer Flucht verletzten sie zwei Mitarbeiterinnen des Geschäfts leicht, als diese versuchten die beiden Männer festzuhalten.

Stadtallendorf – Polizei zieht 3 Autofahrer aus dem Verkehr

In den beiden Nächten zum Samstag, 26. März, und Sonntag 27. März zog die Polizei drei Autofahrer aus dem Verkehr. In allen Fällen reagierten die Drogentests positiv. Die Polizei veranlasste Blutproben und unterband jeweils durch die sichergestellten Fahrzeugschlüssel die Weiterfahrt.

Am Samstag, um 02.30 Uhr, zeigte der Drogentest des in der Moselstraße kontrollierten 34 Jahre alten Autofahrers einen Einfluss von THC.

Am folgenden Abend um 23.10 Uhr fuhr ein 33 Jahre alter Mann ein Auto, obwohl er nach dem Drogentest unter dem Einfluss von Cannabis stand.

Im Verlauf der folgenden Nacht stellte die Polizei um 03.45 Uhr noch einen Autofahrer unter Drogeneinfluss fest. In diesem Fall endete die Fahrt für einen 25 Jahre alten Mann.

Stadtallendorf – Unfallbeteiligter unter Drogeneinfluss

Nach Zeugenaussagen stand ein Auto nach einem Ausparkmanöver bereits mitten auf der Straße, als der Golffahrer diesen beim Vorbeifahren touchierte. Der Unfall passierte am Freitag, 25. März, um 14.15 Uhr auf der Dresdener Straße. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht eines Einflusses von Betäubungsmitteln beim Golffahrer. Der Drogentest reagierte dann tatsächlich auf THC. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Stadtallendorf: Unfallflucht nach Spiegelschaden

(ots) – Beim Vorbeifahren kollidierten die Außenspiegel. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher. Nach den Spuren am Unfallort ist auch am gesuchten Fahrzeug zumindest ein Spiegelschaden vorhanden. Der Unfall war zwischen Dienstag 22.03.2022 um 14 Uhr und Mittwoch 23.03.2022 um 17 Uhr. Der betroffene schwarze Audi A6 Kombi parkte in dieser Zeit am Straßenrand vor dem Anwesen Beethovenstraße 17.

Bislang gibt es keine weiteren Hinweise zum verursachenden Fahrzeug. Wer hat den Unfall in der Beethovenstraße mitbekommen und kann Hinweise zum beteiligten Fahrzeug geben? Wo steht seit spätestens Mittwochnachmittag ein Auto mit einem frischen Spiegelschaden auf der Beifahrerseite? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Wallau: Unfallflucht auf dem Schotterparkplatz

(ots) – Die Polizei Biedenkopf ermittelt nach einer Verkehrsunfallflucht auf dem Schotterparkplatz gegenüber von der Waldstraße 6. Der Unfall passierte von Samstag auf Sonntag 27.03.2022 zwischen 22-09.30 Uhr. Durch den Unfall entstand an einem blauen BMW Kombi hinten rechts ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Bislang ergaben sich keinerlei Hinweise zum verursachenden Auto und/oder dessen Fahrer oder Fahrerin. Wer hat in der Nacht entsprechende Geräusche gehört und in diesem Zusammenhang ein Fahrzeug gesehen? Wer hat den Unfall gesehen? Wo steht ein eventuell frisch unfallbeschädigtes Auto mit blauen Farbspuren an der Schadensstelle?

Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen