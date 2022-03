Friedberg: Die Polizei-News

Sprengung von Geldautomaten – Polizei fahndet nach flüchtigen Tätern

Butzbach (ots) – Straftäter sprengten in der Nacht zu Montag 28.03.2022 einen Geldautomaten in der Butzbacher John-F.-Kennedy-Straße. Gegen 03.20 Uhr waren Anwohner durch laute Detonationen aus dem Schlaf gerissen worden. Zeugen beobachteten anschließend 2 Personen, die in einen dunklen Kombi stiegen, in welchem mindestens eine weitere Person wartete. Das Auto raste in Richtung Bundesstraße davon.

Die Polizei fahndete bereits in der Nacht mit einem Großaufgebot nach den flüchtigen Personen. Dabei war unter anderem ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden.

Durch die Explosion in dem frei aufgestellten Automatenhäuschen waren andere Gebäude nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand dabei niemand. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 100.000 Euro.

Die Friedberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Namentlich bislang noch nicht bekannte Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Die Ermittler fragen: Wem waren in der Nacht in der John-F.-Kennedy-Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Die Bürger werden gebeten, etwaige Bild-/Tonaufnahmen des Tatherganges nicht über das Internet zu verbreiten, sondern diese der Polizei zur Verfügung zu stellen.

Büdingen: Feuer im Wald – Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Wolferborn (ots) – Nachdem am vergangenen Dienstagnachmittag 22.03.2022 eine etwa 100 qm große Waldfläche südlich von Wolferborn in Brand geraten war, ermittelt die Wetterauer Kriminalpolizei wegen des Verdachts der Brandstiftung und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06031/6010. Wem sind am letzten Dienstag bis etwa 13.30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Waldgemarkung in der Verlängerung der Straße “Im Helgengarten” aufgefallen?

Büdingen: Waldbrand am alten Steinbruch – Ermittler bitten um Hinweise

(ots) – Am Donnerstagnachmittag (24.03.2022) brannte es in der Nähe des alten Büdinger Steinbruchs nördlich der L3010. Eine Fläche von etwa 4.000 qm wurde durch das Feuer zum Teil stark verwüstet. Nun ermittelt die Wetterauer Kriminalpolizei aufgrund des Verdachts der Brandstiftung.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 mit den Brandermittlern in Verbindung zu setzen. Wem waren am Donnerstag bis etwa 14.10 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge dort aufgefallen?

